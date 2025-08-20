Giữa muôn vàn người, liệu mình có thể tìm thấy nhau?

Anh 28 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh, làm công việc văn phòng tại quận 8.

Anh tự nhận xét mình sống tình cảm, chân thành, tính cách có đôi chút hướng nội nhưng khi gặp được người cùng tần số cũng có thể là nơi để chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Ngoài giờ làm việc, bản thân thường dành thời gian thư giãn, nghe nhạc và ngồi thiền niệm Phật. Anh tự nhận mình không hoàn hảo nhưng luôn cố gắng tự sửa thân tâm để trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Anh chưa từng kết hôn và hy vọng đối phương cũng vậy. Mong chúng ta có đủ duyên để có thể cùng nhau chia sẻ những điều giản dị trong cuộc sống, có thể yêu thương và cùng nhau xây dựng mối quan hệ lâu dài. Nếu em cũng đang tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc và chân thành, đừng ngại gửi thư cho anh nhé. Biết đâu, chúng ta có thể là mảnh ghép của nhau.

Cảm ơn em đã dành thời gian đọc bài viết này.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ