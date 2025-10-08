Giữa mùa gió lớn, anh vẫn mong em đến thật nhẹ nhàng

Lúc này đây, anh chỉ sợ một điều, đó là cả đời này không gặp được em.

Trời vào thu, ở đâu đó lá bắt đầu rơi, còn ở nơi anh thì trần nhà bắt đầu... sập. Người ta nói thu là mùa dịu dàng, nhưng chiều nay, gió bão số 10 đã làm anh thấy không dịu chút nào. Gió hơi mạnh, làm sập luôn cả cái trần la phông trong nhà. La phông rơi xuống, bụi bay mù mịt, anh không hoảng, chỉ đứng đó vài giây rồi bắt đầu dọn dẹp như thể đó là chuyện thường ngày. Loay hoay một hồi cũng xong, điều anh thấy may mắn nhất là không ai bị thương. Chỉ là một chút thiếu kinh nghiệm chống chọi với thiên tai, giờ đành chờ thợ đến sửa lại.

Anh biết rằng đời người còn lắm chông gai, một tí việc nhỏ nhoi như vậy có chi phải sợ. Lúc này đây, anh chỉ sợ một điều, đó là cả đời này không gặp được em. Anh vẫn đang tìm, dù chưa biết em ở đâu.

Trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, anh chọn cách sống trầm lặng, không ồn ào. Anh học ngành điều dưỡng nhưng làm ở khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, nên giống như công nhân lao động tay chân mà làm trong môi trường bệnh viện thôi. Dù không trực tiếp tiêm thuốc, chăm sóc bệnh nhân, không ai quan tâm, nhưng anh vẫn luôn làm việc bằng cái tâm của mình.

Anh tìm hiểu Phật pháp, tập giữ giới, nhưng đến giờ này, anh giữ tốt nhất là giới không uống rượu. À mà bia, cà phê hay những chất gây nghiện như thuốc lá, anh cũng không sử dụng luôn. Anh đang tập học, nhìn từ sai lầm của bản thân và của những người xung quanh, từ đó rút kinh nghiệm để có thể hoàn thiện hơn khi em đến.

Anh chỉ mong em đến như một cơn gió thu, không làm sập gì cả, chỉ làm lòng anh rung nhẹ. Mình sẽ cùng nhau nắm tay đi qua từng tháng ngày vui buồn, sướng khổ có nhau. Đời người ngắn ngủi, hãy sống với nhau bằng tấm lòng yêu thương, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và không sợ những lần la phông sập, vì mình sẽ cùng nhau dựng lại, em nhé.

