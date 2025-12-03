Giữa mùa đông lạnh, mong tìm anh chân thành và ấm áp

Tính cách em vui vẻ, hoạt bát, dễ hòa đồng và luôn cố gắng giữ một trái tim chân thành giữa những bộn bề của cuộc sống.

Trong những ngày đông phủ một lớp sương mỏng, khi phố xá trở nên yên tĩnh hơn và hơi lạnh khiến người ta dễ nhận ra khoảng trống của riêng mình, em ngồi bên tách trà nóng và viết những dòng này. Không phải để tìm kiếm điều gì quá lớn lao, chỉ là mong giữa mùa đông này có một người tình cờ đọc được vài câu chữ giản dị, mang theo chút ấm áp và sự đồng điệu mà em vẫn tin là đang chờ mình ở đâu đó.



Em 28 tuổi, là giáo viên THCS tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Em có ngoại hình tương đối, dễ tạo thiện cảm và mang nét gần gũi. Tính cách em vui vẻ, hoạt bát, dễ hòa đồng và luôn cố gắng giữ một trái tim chân thành giữa những bộn bề của cuộc sống. Em mong gặp một người đàn ông trong độ tuổi 28–40, chưa từng kết hôn, không vướng mối quan hệ mập mờ, đang sống và có công việc ổn định tại Từ Sơn. Nếu nhà anh ở Từ Sơn hoặc gần Từ Sơn thì càng tốt, để việc tìm hiểu và đồng hành sau này trở nên tự nhiên và thuận tiện hơn. Về ngoại hình, em chỉ cần anh cao trên 1m65, vẻ ngoài bình thường cũng đủ. Với em, sự bản lĩnh và tính cách mới là điều làm người đàn ông trở nên cuốn hút.



Em trân trọng một người mạnh mẽ, quyết đoán, có chính kiến trong cuộc sống, tốt bụng và đặc biệt không dính tứ đổ tường. Em mong anh đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, để nếu có duyên, hành trình chung sau này có thể nhẹ nhàng, bền vững và nhiều điều để cùng sẻ chia. Mùa đông luôn mang vẻ đẹp riêng, hơi lạnh nhưng khiến người ta biết trân quý hơn những điều ấm áp. Em tin rằng chỉ cần hai tâm hồn hòa hợp, một cuộc trò chuyện giản dị thôi cũng đủ làm cho ngày đông trở nên bớt lạnh. Nếu anh đọc đến những dòng này và cảm thấy có chút đồng điệu, em hy vọng chúng ta sẽ bắt đầu bằng một lời chào thật nhẹ nhàng.

