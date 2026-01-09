Giữa Hà Nội đông người, biết đâu chúng ta đang tìm nhau

Anh sinh năm 1998, quê Thái Bình, làm việc tại Hà Nội, cao 1m74, nặng 70 kg, bạn bè nhận xét anh gọn gàng, sạch sẽ, ưa nhìn.

Với anh, anh không còn tìm kiếm cảm giác quen cho vui hay những cuộc trò chuyện chóng vánh. Anh mong gặp được một người đủ chân thành để có thể bắt đầu bằng sự tôn trọng, xây dựng niềm tin và gắn bó lâu dài.

Trước đây, anh có ba năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế xây dựng. Hiện tại, anh đã chuyển hướng sang làm MMO được hơn một năm. Công việc hàng ngày của anh là biên tập nội dung: đọc báo, tổng hợp và phân tích các vấn đề kinh tế - tài chính, rồi chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân. Ngày nào anh cũng lên VnExpress, vậy mà đến tận bây giờ mới biết có mục Hẹn hò này. Và đây cũng là lời hẹn hò đầu tiên của anh.

Anh là người đàn ông bình thường, chưa có nhà ở Hà Nội, cũng chưa có xe sang, đang thuê một căn chung cư tại khu vực Cầu Giấy. Anh có mục tiêu rõ ràng: có nhà, có xe trước tuổi 30 và đang cố gắng từng ngày để đạt được những điều đó. Gia đình anh không giàu cũng không nghèo, không nợ nần; nói chung như bao gia đình khác. Ba mẹ sống giản dị, yêu thương, bảo ban, làm ăn và nuôi dạy con cái nên người.

Anh không hoàn hảo, không giỏi nói những lời sến súa nhưng sống nghiêm túc với tình cảm, công việc và các mối quan hệ. Anh trân trọng sự giản dị: những buổi nói chuyện thẳng thắn, những quan tâm nhỏ nhưng thật, và cảm giác yên tâm khi ở cạnh nhau.

Anh hy vọng em ưa nhìn, có công việc ổn định và cũng làm việc tại Hà Nội giống anh. Là người sống tình cảm, biết suy nghĩ cho người khác, nghiêm túc với tương lai và trân trọng những giá trị gia đình. Nếu em cũng đang tìm kiếm một mối quan hệ rõ ràng, tử tế và có định hướng lâu dài, có lẽ chúng ta nên cho nhau một cơ hội để trò chuyện. Anh nghĩ mình sẽ không làm em thất vọng đâu.

