Giữa cuộc sống bộn bề, liệu mình có tìm thấy nhau

Thật sự đây là lần đầu tiên anh biết đến VnExpress có một góc nhỏ để mình có thể tìm hiểu và hẹn hò. Anh hiện tại 29 tuổi và công việc chuyên về kỹ thuật. Cuộc sống của anh tương đối ổn định, mọi người hay có nhận xét về anh vui tính, hài hước. Anh cũng có một vài sở thích như tập gym, nấu ăn, chơi guitar, và biết đâu anh có thể đàn cho em ngồi hát, thật hạnh phúc em nhỉ.

Anh là người sống tình cảm, chân thành và nghiêm túc trong tình yêu. Anh luôn mong muốn tìm được một người đồng hành để cùng chia sẻ buồn vui, cùng nhau trưởng thành và xây dựng một mối quan hệ bền vững. Nếu em cũng tìm kiếm một tình yêu nghiêm túc, anh rất sẵn lòng với điều đó. Hãy phản hồi cho anh nếu như em cảm nhận một điều gì đó từ nơi anh, em nhé.

