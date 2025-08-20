Giữa cuộc đời rộng lớn, tìm một người để thương

Mình 31 tuổi, công tác trong quân đội ở Vĩnh Phúc, là người ấm áp, biết lắng nghe.

Công việc mang lại cho mình sự ổn định và kỷ luật, nhưng cũng giúp mình biết trân trọng từng phút giây giản dị của cuộc sống.

Bề ngoài có thể hơi nghiêm túc nhưng bên trong mình là người ấm áp, biết lắng nghe và luôn trân trọng những người ở bên cạnh. Mình không hút thuốc, chỉ uống chút rượu khi có dịp, thích tập thể thao để giữ sức khỏe, đọc sách để làm giàu tâm hồn và thỉnh thoảng xách balô lên khám phá những miền đất mới.

Điều mình mong tìm là một người bạn gái chân thành, biết quan tâm, yêu thương gia đình và sẵn sàng đồng hành qua mọi chặng đường, không cần hoàn hảo, chỉ cần thật lòng. Mình tin rằng hạnh phúc không đến từ sự hào nhoáng, mà từ việc có ai đó ở bên, cùng cười khi vui và cùng nắm tay khi khó khăn.

Nếu bạn cảm thấy trái tim mình có chút rung động khi đọc những dòng này, hãy để chúng ta cho nhau cơ hội được tìm hiểu. Biết đâu, một tin nhắn hôm nay sẽ mở ra câu chuyện đẹp cho mai sau.

Cảm ơn bạn đã đọc những dòng này. Hy vọng chúng ta có duyên gặp nhau.

