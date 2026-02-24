Giữ chân nhân viên bằng bữa trưa cao cấp

MỹDù cắt giảm phúc lợi và sa thải nhân sự, nhiều tập đoàn công nghệ vẫn vung tiền nâng cấp bữa trưa thành "vũ khí" giữ chân nhân tài và kéo họ trở lại văn phòng.

Giữa trưa tại văn phòng Meta ở Manhattan, New York, hàng người xếp dài chờ suất ăn gồm thịt cừu kiểu Địa Trung Hải sốt bạc hà, kèm mousse cassis và lê tráng miệng.

Cách đó không xa, tại trụ sở quỹ đầu tư KKR, thực đơn được thay đổi mỗi ngày cùng quầy barista pha cà phê, sinh tố tươi phục vụ tận nơi.

Những hình ảnh này phản ánh một xu hướng mới trong khối công nghệ và tài chính Mỹ. Khi nhiều tập đoàn thắt chặt chi tiêu, kéo dài đợt sa thải từ 2025 sang năm nay và đòi hỏi tiêu chuẩn hiệu suất khắt khe hơn, nhà ăn văn phòng lại là một trong số ít phúc lợi được bảo vệ. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng cắt thẻ gym, trợ cấp công tác, nhưng lại nâng cấp bữa trưa miễn phí vì chi phí vẫn rẻ hơn so với việc tăng tiền thưởng hay cổ phiếu.

Ảnh minh họa: Business Insider

Một số tập đoàn đã đặt nền móng cho mô hình này từ sớm. Google duy trì bữa ăn miễn phí nhiều năm qua. Năm 2023, hãng cắt giảm ngân sách ăn uống, rút ngắn giờ hoạt động quán cà phê và hợp nhất các khu bếp nhỏ, nhưng thực đơn vẫn đa dạng. Từ những năm 2000, công ty do Michael Bloomberg sáng lập cũng gây chú ý với hệ thống đồ ăn vặt miễn phí phong phú, giúp nhân viên hạn chế rời văn phòng trong giờ làm.

Bên cạnh yếu tố chi phí, doanh nghiệp kỳ vọng bữa ăn chung sẽ tạo thêm tương tác trực tiếp, khuyến khích nhân sự rời bàn làm việc. Tại KKR, quán cà phê mới được thiết kế như một không gian làm việc mở. GAP yêu cầu khối văn phòng làm việc trực tiếp 5 ngày/tuần và tự hào cho biết 70% nhân sự hiện ăn trưa tại khuôn viên. Ngân hàng Goldman Sachs cũng tăng trợ cấp bữa tối cho nhân viên làm việc tại văn phòng sau 20h.

Nhiều tập đoàn chuyển từ phục vụ ăn nhẹ rải rác sang tổ chức bữa trưa định kỳ, bài bản. Báo cáo năm 2024 của Dinova và Technomic cho thấy doanh thu catering doanh nghiệp đã vượt tiệc cưới từ năm 2023 và có thể đưa quy mô thị trường vượt 103 tỷ USD vào năm 2027.

Ở góc độ người lao động, sự thay đổi này hoàn toàn khớp với kỳ vọng của họ. Nghiên cứu của Đại học Nam Florida cho thấy nhân viên ngày nay đánh giá cao quyền lợi liên quan đến ăn uống và giao lưu xã hội hơn là phúc lợi sức khỏe.

"Quyền lợi ăn uống là một phép thử về văn hóa doanh nghiệp. Nếu được đề nghị thêm 10.000 USD nhưng không có bữa ăn tại văn phòng, tôi sẽ không nhận việc", một kỹ sư của Microsoft tại San Francisco khẳng định. Mỗi ngày, anh đều tận hưởng bữa trưa miễn phí, quầy nước ép và đồ ăn vặt tại công ty.

Trong bối cảnh lạm phát và chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại các siêu đô thị như New York hay San Francisco, một bữa trưa bình dân bên ngoài cũng có thể ngốn tới 20-30 USD. Do đó, việc được công ty bao trọn gói các bữa ăn trong ngày không chỉ mang ý nghĩa gắn kết văn hóa mà còn giúp nhân viên tiết kiệm được một khoản tiền khổng lồ mỗi tháng. Điều này giải thích tính hợp lý đằng sau quyết định thà chọn đồ ăn thay vì nhận thêm 10.000 USD tiền mặt của nhiều người lao động.

Cuộc đua nâng tầm suất ăn khốc liệt đến mức lan lên cả mạng xã hội. Trên nền tảng X, người dùng liên tục so sánh bữa trưa chuẩn bị sẵn của Anthropic với mô hình tự phục vụ hoành tráng tại OpenAI.

Rõ ràng, khi bảng tin việc làm đầy rẫy thông tin sa thải, hình ảnh một bữa ăn thịnh soạn tại văn phòng đang góp phần củng cố mạnh mẽ thương hiệu của các nhà tuyển dụng, giúp họ giữ chân những bộ óc ưu tú nhất.

Ngọc Ngân (Theo Business Insider)