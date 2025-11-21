Giữ chân cho bệnh nhi ung thư xương bằng công nghệ in 3D

Ca thay toàn bộ xương đùi bằng công nghệ in 3D cá thể hóa tại Vinmec giúp bé trai 7 tuổi mắc ung thư xương giữ được đôi chân và cơ hội vận động bình thường.

Đầu năm 2025, bé Nguyễn Văn Minh (7 tuổi, Thái Nguyên) vốn hiếu động, khỏe mạnh bỗng xuất hiện những cơn đau mỏi chân bất thường. Ban đầu được gia đình nghĩ là do vận động nhiều hoặc thiếu canxi nên chủ quan. Đến kỳ nghỉ lễ 30/4, đùi Minh sưng to bất thường. Kết quả thăm khám xác định bé mắc ung thư xương giai đoạn IIB, khối u lan rộng toàn bộ xương đùi.

Hầu hết bệnh viện đều đưa ra chỉ định cắt bỏ chân để đảm bảo tính mạng. Tuy nhiên, chị Hiền (mẹ của bé Minh) không chấp nhận lựa chọn ấy và tiếp tục tìm kiếm cơ hội khác. Trong lúc bế tắc, chị biết đến các ca bảo tồn chi cho bệnh nhân ung thư xương bằng công nghệ in 3D cá thể hóa tại Vinmec và lập tức đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.

Phòng phẫu thuật và chiếc xương nhân tạo được thay vào chân bé. Ảnh: Vinmec

Sau hội chẩn tại Hội đồng U xương đa chuyên khoa (MTB Sarcoma) do GS.TS.BS Trần Trung Dũng chủ trì, các bác sĩ đánh giá Minh vẫn có cơ hội giữ được chân nếu thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu in 3D cá thể hóa - kỹ thuật hiện Vinmec làm chủ. Kỹ thuật này giúp Minh vừa loại bỏ khối u triệt để, vừa bảo tồn chức năng vận động.

9h ngày 15/10, Minh được đưa vào phòng mổ tại Vinmec. Ca mổ kéo dài nhiều giờ. Các bác sĩ vừa phải xử lý khối u xâm lấn, vừa bảo tồn tối đa phần mô lành, đồng thời tái tạo chính xác cấu trúc xương đùi để đảm bảo bé có thể đi lại bình thường sau này. Sau bốn tiếng, ca phẫu thuật kết thúc thành công.

"Khi bác sĩ nói 'chúng tôi đã giữ được chân cho con', tôi bật khóc. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi khóc vì nhẹ nhõm, vì hy vọng đã trở thành hiện thực", chị Hiền chia sẻ.

Tuy nhiên, phẫu thuật chỉ là một nửa chặng đường. Minh vẫn cần tập phục hồi chức năng, kiểm soát đau và điều chỉnh vận động.

Bé Minh cùng mẹ sau 5 ngày phẫu thuật. Ảnh: Vinmec

BSCKII Nguyễn Trần Quang Sáng, Trưởng khoa Phẫu thuật u xương và phần mềm, Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Vinmec Times City cho biết, với trường hợp bé Minh, thách thức lớn nhất không nằm ở công nghệ bởi Vinmec đã làm chủ kỹ thuật mà ở quá trình phối hợp hồi phục của bệnh nhi. "Trẻ nhỏ dễ sợ đau, khó hợp tác, trong khi phục hồi phải bắt đầu từ một, hai ngày sau mổ", bác sĩ nói.

Tại Vinmec, các chuyên gia vật lý trị liệu đồng hành cùng Minh hàng ngày. Những bước đi đầu tiên đầy khó khăn, nhưng nhờ kiểm soát đau hiệu quả và sự động viên của đội ngũ y tế, sau 5 ngày bé tiến triển tốt.

"Với người bình thường tập phục hồi đã khó, với một bé 7 tuổi sau đại phẫu còn vất vả hơn. Nhưng nhờ được kiểm soát giảm đau tốt và sự động viên thường xuyên từ đội ngũ y bác sĩ cùng bố mẹ, sau 5 ngày Minh đã phục hồi rất tốt", BSCKII Nguyễn Văn Vĩ, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học thể thao của bệnh viện chia sẻ.

Sự tiến bộ của Minh khiến cả đội ngũ y bác sĩ bất ngờ. Từ chỗ phải bế, dìu, Minh bắt đầu tự đứng, tự bước những bước nhỏ đầu tiên.

Bé Minh tập đi bằng dụng cụ hỗ trợ sau phẫu thuật. Ảnh: Vinmec

Tính đến hiện tại, Minh là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất Việt Nam được thay toàn bộ xương đùi bằng công nghệ in 3D cá thể hóa, nối tiếp kỳ tích Vinmec từng thực hiện với bé Minh Đức (8 tuổi) vào tháng 5. "Việc Vinmec làm chủ hoàn toàn kỹ thuật thay xương bằng công nghệ in 3D cá thể hóa đang thắp thêm hy vọng sống trọn vẹn cho nhiều bệnh nhân ung thư xương trên hành trình chống lại căn bệnh nghiệt ngã này", đại diện hệ thống cho biết.

Thế Đan