'Girl From Nowhere 2' thắng giải tại LHP Busan

Theo Variety, ngày 7/10, series Thái Lan nhận vượt nhiều tác phẩm đình đám khác như Vincenzo, Navillera, Bad Genius The Series và Hanzawa Naoki. "Series châu Á xuất sắc" là một trong những hạng mục lớn nhất của Asia Contents Awards. Girl From Nowhere 2 cũng nhận một số đề cử như "Sáng tạo xuất sắc", "Phim trực tuyến OTT xuất sắc" nhưng không thắng giải.

Girl From Nowhere từng gây sốt khi phát hành mùa đầu tiên năm 2018, ra mắt mùa hai hồi tháng 5. Bộ phim khai thác những góc khuất chốn học đường như bạo lực, lạm dụng tình dục... Nhân vật chính Nanno (Kitty Chicha Amatayakul đóng) trong tiếng Thái có nghĩa "con gái của quỷ". Cô tượng trưng cho những mặt xấu của loài người và khiến những kẻ xung quanh dần bộc lộ đúng bản chất. Series từng gây tranh cãi vì nhiều cảnh bạo lực, cưỡng hiếp giữa các học sinh.

Nhiều series chiếu mạng thành công tại Asia Contents Awards năm nay. Move to Heaven của Netflix thắng "Sáng tạo xuất sắc" và hai giải cá nhân cho nam diễn viên và biên kịch. Series giả tưởng Sweet Home của Netflix cũng thắng ba giải, gồm "Thành tựu kỹ thuật" và các giải cá nhân cho diễn viên Song Kang, Ko Min Si.

Asia Contents Awards là giải thưởng thường niên vinh danh những bộ phim truyền hình và trực tuyến của LHP Busan. Chương trình năm nay được tổ chức theo hình thức tinh gọn, mời nghệ sĩ trong nước đến dự và nghệ sĩ quốc tế nhận giải trực tuyến. Hoa hậu Hàn Quốc Kim Se Yeon cùng ngôi sao truyền hình người Mỹ Mark Tetto dẫn chương trình.

Danh sách giải thưởng tại Asia Contents Awards

- Sáng tạo xuất sắc: "Move to Heaven"

- Series châu Á hay nhất: "Girl From Nowhere 2"

- Series chiếu mạng xuất sắc: "The Long Night"

- Phim hoạt hình hay nhất: "Heaven’s Design Team"

- Series ngắn/web-drama hay nhất: "Sheker"

- Thành tựu kỹ thuật: "Sweet Home"

- Nữ diễn viên xuất sắc: Song Jia trong phim "A Love For Dilemma"

- Nam diễn viên xuất sắc: Lee Je Hoon trong phim "Move to Heaven"

- Biên kịch xuất sắc: Yoon Ji Ryun trong phim "Move to Heaven"

- Nữ diễn viên mới (đồng thắng cuộc): Ko Min Si phim "Sweet Home" và Koe Yeet phim "Titoudao"

- Nam diễn viên mới: Morisaki Win phim "The Real Thing"

- ACA Excellence: Song Kang trong các phim "Sweet Home" và "Navillera"

- ACA Jury special: Hanzawa Naoki

- Giải sáng tạo đột phá (đồng thắng cuộc): "Bad Genius The Series" và "Alice in Borderland"