'Giọng hát hay Hà Nội' Ngọc Quỳnh tái xuất

"Giọng hát hay Hà Nội" cuối thập niên 1980 - Ngọc Quỳnh - trở lại làng nhạc với ca khúc "Last Christmas" sau nhiều năm im ắng.

Ngọc Quỳnh hát "Last Christmast" MV "Last Christmas" - Ngọc Quỳnh, phát ngày 17/12. Video: Nhân vật cung cấp

Last Christmas (George Michael sáng tác) lập kỷ lục là bài hát có nhiều bản cover, theo nhiều phong cách nhất của mùa Giáng sinh. Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đều có những phiên bản riêng, được phối lại lúc vui tươi, sôi động, khi nhẹ nhàng, buồn bã. Ngọc Quỳnh thực hiện nhạc phẩm bằng cách giữ lại tinh thần, nhịp điệu và cấu trúc cốt lõi của bản gốc. Ca sĩ chỉ điều chỉnh một số chi tiết, với cách hát rõ ràng, tiết chế kỹ thuật, giữ cảm xúc làm trọng tâm.

Nhiều năm qua, Ngọc Quỳnh sống và làm việc ở Australia. Nhằm nâng cao chuyên môn, ca sĩ từng theo học thanh nhạc và nghệ thuật biểu diễn tại Nhạc viện AIM (Sydney). Chị cho biết cuộc sống yên bình nơi đất khách góp phần nuôi dưỡng cảm xúc, định hình phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, tích cực của bản thân trong các sản phẩm. Dù vắng bóng ở làng nhạc Việt thời gian dài, chị vẫn nhận được tin nhắn của khán giả trên trang cá nhân, mong muốn ca sĩ tổ chức liveshow. "Điều đó làm động lực cho tôi trở lại hoạt động âm nhạc", Ngọc Quỳnh nói.

Hiện ca sĩ duy trì lịch diễn tại Sydney như một cách nuôi dưỡng đam mê và giữ kết nối với cộng đồng người Việt. Thỉnh thoảng, chị còn tự tổ chức những buổi diễn như không gian riêng để kể câu chuyện âm nhạc của bản thân. Theo Ngọc Quỳnh, điều may mắn là luôn nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện từ gia đình, giúp chị an tâm theo đuổi con đường nghệ thuật.

Ca sĩ dành nhiều thời gian học hỏi, phân tích thị hiếu tại Australia, tìm cách dung hòa bản sắc Việt Nam với màu sắc quốc tế. Chị cho biết vẫn thường theo dõi thị trường âm nhạc trong nước và ấn tượng với sự sôi động của làng nhạc Việt. "Nguồn năng lượng trẻ, sự sáng tạo, tài năng của họ rất đáng để tôi học hỏi", nghệ sĩ nói.

Ca sĩ Ngọc Quỳnh trong bộ ảnh mừng Giáng sinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngọc Quỳnh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là đạo diễn điện ảnh và mẹ công tác tại Đoàn Ca múa nhạc Trung ương. Cuối thập niên 1980, chị giành giải nhất "Giọng hát hay Hà Nội", mở màn phong trào Nam tiến của những giọng hát nhạc nhẹ Hà Nội, thành danh tại các sân khấu TP HCM.

Ngọc Quỳnh từng thu thanh những ca khúc của Trần Tiến, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, Dương Thụ trong các đĩa nhạc phát hành những năm cuối thập niên 1990. Chị cũng thường góp mặt ở các chương trình lớn, hát chung với Mỹ Linh, Thu Hà, Phương Thảo, Ngọc Lễ. Năm 2010, ca sĩ ra album Chờ người.

Ngọc Quỳnh hát "Họa mi hót trong mưa" Ngọc Quỳnh là người đầu tiên thu âm "Họa mi hót trong mưa" của Dương Thụ năm 1992. Video: Nguyên Minh

Hoàng Dung