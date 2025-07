Giông gió quật đổ nhiều người đi đường ở Hà Nội

Chiều 19/7, bầu trời Hà Nội tối sầm, giông lớn xuất hiện quật đổ nhiều người đi xe máy trên đường, giật tung nhiều mái tôn, biển quảng cáo.

*Tiếp tục cập nhật

Khoảng 16h, trời Hà Nội tối sầm, sấm sét, giông gió nổi lên giật tung nhiều biển quảng cáo, mái tôn nhà cao tầng.

Nhiều người chạy xe máy qua khu vực hút gió như đoạn giữa các tòa nhà cao tầng, hay ở đường lớn như Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, bị gió quật ngã.

Trên hàng loạt tuyến đường, người đi xe máy, ôtô phải tấp vào lề đề phòng bị giỏ thôi bay, hay mái tôn, biển quảng cáo bay vào người.

Đến khoảng 16h50, mưa giông giảm dần, nhưng sấm sét vẫn ầm ầm.

Trước đó lúc 14h tại Quảng Ninh, trời tối đen. Sau khoảng 10 phút giông gió nổi lên, mưa đá trút xuống. "Hạt đá to bằng đầu ngón chân, kèm theo mưa rất to và sấm sét liên hồi. Sét đánh trúng một ngọn núi ở vịnh Hạ Long, gây cháy", anh Nguyễn An, 37 tuổi ở phường Hạ Long, cho hay.

Gió lớn làm sập khung của một sự kiện lớn khiến chương trình phải hoãn.

Quảng Ninh xuất hiện mưa đá, sấm sét Mưa giông kèm sấm sét ở Quảng Ninh, chiều 19/7.

Tại Thái Nguyên, khoảng 15h30 bầu trời cũng phủ mây đen, sau ít phút giông gió nổi cùng mưa xối xả. Nhiều cây, cột điện bị giật đổ gây mất điện cục bộ. Tại đường Gia Bảy, cột điện đổ đè vào ôtô đang di chuyển.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết mưa giông tại miền Bắc không phải do ảnh hưởng của bão Wipha ngoài Biển Đông mà do hội tụ gió dọc rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng dự báo chiều tối và đêm nay, vùng núi và trung du miền Bắc mưa giông với lượng phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 70 mm.

Gia Chính - Lê Tân