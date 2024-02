Giọng ca Mỹ diện đầm Công Trí ở Grammy

MỹQuán quân American Idol 2004 Fantasia Barrino chọn váy cut-out của Công Trí, dự Grammy sáng 5/2 (giờ Hà Nội).

Tới dự lễ trao giải âm nhạc của Mỹ lần thứ 66 ở Los Angeles, Fantasia Barrino ghi điểm với thiết kế làm từ lụa organza cao cấp, nhấn bằng đường cắt hai bên eo, phần cổ đổ tạo nét mềm mại.

Các đường gân màu đen chạy dọc thân váy được làm thủ công hoàn toàn, tạo thành chất liệu mới đặc trưng của Công Trí trong vài năm trở lại đây. Để thêm ấn tượng, người đẹp kết hợp trang sức môi - xu hướng gây sốt năm 2021, đeo găng tay đồng điệu bộ nhẫn đính đá quý.

Công Trí cho biết bộ đầm mất hai tuần thực hiện, thêm chi tiết xẻ đùi - điểm khác biệt so với mẫu thiết kế gốc trong bộ sưu tập Thu Đông 2023. Trước đó, cuối tháng 12 năm ngoái, Fantasia lần đầu liên hệ với anh để đặt may chiếc sơ mi và áo khoác xanh bạc hà của anh khi dự buổi công chiếu The Color Purple tại Mỹ. "Vì khá thích bộ cánh đó nên cô ấy quay lại tìm tôi để làm riêng bộ váy thứ hai này", nhà thiết kế nói.

Fantasia Barrino diện áo xanh của Công Trí cùng quần Balenciaga, đeo vòng mạ vàng, tại sự kiện đầu tháng 1. Ảnh: Instagram Fantasia

Fantasia Barrino, 40 tuổi, nổi tiếng khi giành chiến thắng American Idol mùa thứ ba năm 2004. Sau chương trình, Barrino ra mắt năm album, trở thành một trong những giọng hát nổi bật nhất của dòng R&B thập niên 2000. Ngoài ra, cô còn nổi tiếng với các vai diễn trên sân khấu nhạc kịch Broadway danh giá.

Barrino đã được trao giải Grammy dành cho Giọng ca nữ R&B xuất sắc năm 2011 sau 11 lần được đề cử. Năm 2012, đài VH1 xếp cô đứng thứ 33 trong danh sách 100 người phụ nữ vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc.

MV 'Lose to Win' - Fantasia Barrino MV "Lose to Win" của Fantasia Barrino. Video: YouTube Fantasia

Công Trí, 45 tuổi, hiện là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Thành lập thương hiệu từ năm 2009, anh chinh phục loạt sao đình đám thế giới như Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Rosé (Blackpink), Katy Perry, Rihanna, Zendaya, Camila Cabello, Tracee Ellis Ross, Joey King. Những năm gần đây, các bộ sưu tập của anh được trình diễn ở Tokyo và New York Fashion Week. Hồi tháng 11/2023, show Xuân Hè 2024 của anh tại TP HCM đánh dấu sau ba năm anh không làm show vì dịch.

Ý Ly