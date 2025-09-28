Giọng ca Modern Talking trở lại Việt Nam

Hà NộiThomas Anders - giọng ca chính của Modern Talking - sẽ tái ngộ khán giả sau bảy năm, trong concert vào ngày 25/10.

Trên trang cá nhân, ông viết: "Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được tổ chức một buổi hòa nhạc tại Hà Nội, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Tôi thực sự háo hức được gặp người hâm mộ".

Lần cuối Thomas Anders biểu diễn ở Việt Nam là năm 2018, trong chương trình có 4.000 khán giả ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Nhiều khán giả khi ấy thích thú khi được cùng thần tượng hòa nhịp vào những giai điệu disco đi cùng năm tháng. Năm 2016, ông cũng có show thành công ở Hà Nội.

Chương trình mang tên Melody of two Nations (Giai điệu từ hai quốc gia), diễn ở Cung Thể thao Điền kinh. Các hạng vé đều là ghế ngồi, có giá 1.650.000 đồng đến 3.850.000 đồng. Ngoài Thomas Anders, hai ca sĩ còn lại - Lâm Vissay, rapper Tuimi, đều là người Đức gốc Việt.

Thomas Anders trên poster chương trình "Melody of two Nations". Ảnh: Ravolution Asia

Modern Talking là ban nhạc đến từ Đức gồm hai thành viên: Nhạc sĩ kiêm ông bầu Dieter Bohlen và ca sĩ chính Thomas Anders. Đây là nhóm nhạc thành công nhất nước Đức với 120 triệu đĩa hát bán được tính đến năm 2003, vượt qua Scorpions, Sandra và Smokie. Nhóm được thành lập năm 1984, sớm tạo tiếng vang với các đĩa đơn You’re My Heart, You’re My Soul. Tiếp đó, You Can Win If You Want và Cheri, Cheri Lady biến họ thành nhóm nhạc lừng danh khắp châu Âu và châu Á. Từ năm 1985 đến 1987, mỗi năm họ phát hành hai album và xuất hiện liên tục trên sóng truyền hình châu Âu.

Đôi nghệ sĩ tan rã lần đầu năm 1987, tái hợp sau một năm. Bohlen và Anders chia tay lần nữa vào năm 2003, có những định hướng riêng.

Những năm gần đây, Thomas Anders vẫn chăm chỉ hoạt động solo. Ông đi biểu diễn ở nhiều nơi, thu âm album mới. Còn Bohlen dành thời gian cho việc đào tạo tài năng trẻ.

Giọng ca Modern Talking khiến 4000 khán giả Hà Nội phấn khích Khán giả nhảy theo khi Thomas Anders hát "Cheri Cheri Lady", năm 2018. Video: Hà Thu

Hà Thu