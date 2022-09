Giọng ca huyền thoại của H.O.T trở lại

Ca sĩ bày tỏ sự xúc động tại họp báo giới thiệu album ngày 7/9 ở Hàn Quốc. Eyes on you đánh dấu kỷ niệm 26 năm ra mắt của Kangta, đồng thời là dự án "full album" sau 17 năm kể từ Persona vào năm 2005.

Album có 10 bài gồm nhạc phẩm mới và single đã phát hành trước đó. Ca khúc chủ đề Eyes on you thuộc thể loại R&B pha pop. Ca từ diễn tả niềm hạnh phúc của chàng trai khi được ở cạnh người yêu, thể hiện qua khoảnh khắc khiêu vũ cùng nhau trong đêm.

MV "Eyes on you" của Kangta. Video: YouTube SMTown

MV "Eyes on you" - Kangta

Kangta hợp tác với trưởng nhóm NCT - Taeyong - qua ca khúc Skip, điểm nhấn là phần bass, sử dụng nhạc cụ gõ. Ca sĩ nói: "Tôi vui vì Taeyong đồng ý thể hiện đoạn rap, khiến ca khúc trở nên cuốn hút".

Ngoài ca khúc Bucket list với phần hòa âm từ nhóm nhạc R&B soul Heritage, trong các các nhạc phẩm The one, Love song, Kangta kết hợp rapper Paloalto.

Persona - ca khúc đình đám từng được Kangta phát hành 11 năm trước - nay được phối lại theo phong cách mới. Các nhạc phẩm thuộc dự án kỷ niệm 25 năm ra mắt của ca sĩ như Freezing, Christmas in July, Maybe, Slow dance cũng góp mặt trong album.

Hình ảnh của Kangta trong MV "Eyes on you". Ảnh: SM Entertainment

Album đang nhận được sự đón nhận của fan. Theo Korean Sales, dự án vào top 20 album bán ra hàng ngày hôm 7/9, đứng vị trí thứ bảy.

Kangta sinh năm 1979, là giọng ca chính của nhóm nhạc huyền thoại H.O.T. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2001, anh chuyển sang hoạt động solo và ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Oh! To you, Happy Happy, Propose... Ca sĩ hiện thuộc SM Entertainment, đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo.

Ngoài ca hát, Kangta còn tham gia nhiều phim truyền hình như Ảo thuật kỳ duyên, Đế cẩm, Trai tài gái sắc 2... Ca sĩ từng có thời gian hẹn hò người mẫu đua xe Woo Joo Ahn trước khi đến với diễn viên Jung Yoo Mi, công khai năm 2020.

Tân Cao