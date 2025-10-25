Giọng ca 'Call Me Maybe' cưới

MỹCarly Rae Jepsen - ca sĩ bản hit "Call Me Maybe" - kết hôn nhà sản xuất âm nhạc Cole M.G.N. sau ba năm hẹn hò.

Theo Vogue, hôn lễ diễn ra tại khách sạn Chelsea Hotel ở New York ngày 4/10, có khoảng 100 khách mời. Cô dâu Carly Rae Jepsen, 40 tuổi, diện váy corset hở vai từ nhà thiết kế Australia Toni Maticevski cho lễ chính, sau đó thay đầm nhiều tầng của thương hiệu đồ cưới Danielle Frankel. Cô đeo đôi hoa tai ngọc trai do mẹ làm kết hợp phụ kiện do stylist chuẩn bị. Chú rể Cole M.G.N., 40 tuổi, mặc vest của nhà mốt Husbands in Paris, đi giày Gucci.

Ảnh cưới của Carly Rae Jepsen và Cole M.G.N. Ảnh: Vogue

Vogue cho biết cả hai gặp nhau lần đầu trong một buổi sáng tác nhạc hồi tháng 5/2021, từ đó hợp tác như cộng sự và bạn bè. Năm 2022, cặp sao bắt đầu hẹn hò. Trong một cuộc phỏng vấn với People, Carly tiết lộ tình cảm của họ nảy nở trong quá trình thực hiện đĩa nhạc The Loveliest Time (2023) của cô.

Từ khi bên nhau, Carly Rae Jepsen và Cole M.G.N. thường xuyên công khai thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Năm 2023, Carly phát hành MV phiên bản visualizer (MV đồ họa) ca khúc Shy Boy, có người yêu đóng chính. Trên Instagram tháng 11/2022, ca sĩ đăng video Cole chuẩn bị bánh sinh nhật cho cô tại nhà. Trong bài đăng khi ấy, cô cho biết bản thân "có nhiều ước ao thầm kín, nhưng quan trọng nhất là được đón thêm nhiều sinh nhật với anh".

Tháng 9/2024, Carly và Cole đính hôn tại khách sạn Castello di Reschio, Italy, trùng dịp họ đang đi nghỉ mát ở châu Âu.

Ca sĩ khoe nhẫn đính hôn hồi tháng 9/2024. Ảnh: Instagram Carly Rae Jepsen

Carly Rae Jepsen sinh năm 1985, là giọng ca người Canada từng tham gia cuộc thi Canadian Idol năm 2007. Một năm sau, cô ra mắt làng nhạc với album Tug of War nhưng không gây ấn tượng. Sự nghiệp bắt đầu khởi sắc sau khi cô phát hành bản hit Call Me Maybe năm 2012. Bài hát lập tức gây sốt toàn cầu, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng tại nhiều quốc gia và trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng.

Năm 2015, cô tiếp gây tiếng vang với ca khúc I Really Like You thuộc album Emotion, có tài tử Tom Hanks đóng trong MV. Những năm gần đây, cô vẫn ra nhạc mới nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Dự án gần nhất của cô là đĩa nhạc kỷ niệm 10 năm Emotion ra mắt, nhận 8,4 điểm từ chuyên trang Pitchfolk.

Cole M.G.N. tên thật là Cole Marsden Greif-Neil. Anh sinh năm 1985 là nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ, từng thắng sáu giải Grammy. Ngoài Carly Rae Jepsen, anh từng hợp tác nhiều nghệ sĩ như rapper Snoop Dog, Beck, Anderson .Paak, Christine and the Queens.

MV"Call Me Maybe" của Carly Rae Jepsen MV "Call Me Maybe" hiện đạt hơn một tỷ lượt xem sau 13 năm ra mắt. Video: YouTube Carly Rae Jepsen

Phương Thảo (theo Vogue, People)