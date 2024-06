Giới văn phòng tiết kiệm tiền triệu hàng tháng nhờ xe công nghệ

Gia đình có ôtô riêng nhưng anh Quang Đăng (quận 7, TP HCM) thích đi làm bằng xe công nghệ vì sự tiện lợi và tiết kiệm một phần phí xăng dầu mỗi tháng.

Quang Đăng hiện công tác tại văn phòng luật sư ở quận 1. Mặt bằng văn phòng khá hẹp nên chỉ có chỗ cho nhân viên để xe máy. Bình thường, anh có hai lựa chọn: đi làm bằng xe máy hoặc đặt xe công nghệ.

Những hôm đi gặp đối tác, dù xa hay gần anh đều xe công nghệ để không phải lo chỗ đậu xe ở một địa bàn lạ. "Không phải lái xe nên tôi có thể tranh thủ xem lại tài liệu hoặc nghỉ ngơi trong lúc di chuyển, đảm bảo sức khỏe và năng lượng tốt nhất để làm việc", anh Đăng bổ sung.

Chỉ cần mở app đặt xe, bất cứ lúc nào đều có sẵn tài xế nhận cuốc dù tối muộn hay sáng sớm. Một điểm cộng nữa của việc đi xe công nghệ, theo anh Đăng là nếu anh được mời vài ngụm bia rượu, anh hoàn toàn có thể thoải mái nhận lời. Về nhà muộn cũng đảm bảo an toàn hơn, không lo vi phạm luật giao thông.

Ngoài tiện ích, tối ưu chi phí là lợi ích khác mà anh Đăng nhắc tới. Anh cho biết chi phí xăng dầu, bảo dưỡng cho chiếc 5 chỗ tốn khoảng 5-7 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng nếu chuyển sang công nghệ, anh có thể tiết kiệm một nửa con số này.

Đặt xe công nghệ khi cần di chuyển là thói quen của nhiều nhân viên văn phòng. Ảnh: Thanh Tùng

Tiết kiệm chi phí bằng đi xe công nghệ cũng là lựa chọn của chị Ngọc Minh (quận 8, TP HCM). Chuyển công tác từ Hà Nội vào TP HCM được vài năm, chị Minh không sắm phương tiện cá nhân vì chưa biết lúc nào quay trở lại Thủ đô.

Nữ nhân sự của một công ty bất động sản thử nghiệm cả xe buýt, xe công nghệ tùy hoàn cảnh. Khi nào rảnh rỗi, tò mò tìm hiểu cuộc sống xung quanh, chị bắt xe buýt hoặc xe máy. Sáng sớm đi làm, chị chủ yếu chọn ôtô công nghệ vì muốn được nghỉ ngơi thêm hoặc tranh thủ làm việc trước.

Ngoài ra, chị ưu tiên xe bốn bánh vì không lo mưa hay nắng, giữ trang phục thơm tho không bị ám mùi xăng xe bụi đường. Điều này giúp chị tự tin hơn để bắt đầu một ngày làm việc mới. Lúc tan ca, chị có thể tùy hứng về nhà hay đi chơi bằng bất kỳ phương tiện nào bắt gặp lúc đó. "Nói chung, mình vẫn ưu tiên đi bốn bánh vì hơi sợ mùi xăng xe đường phố lúc cao điểm", chị Minh chia sẻ.

Với chị, không sở hữu phương tiện cá nhân đồng nghĩa không mất 1 triệu đồng tiền gửi ôtô hàng tháng ở chung cư và 3 triệu đồng phí gửi gần văn phòng. Trong khi đó, một ngày, ngồi hai lượt GrabCar, chị chỉ cần khoảng 100.000-150.000 đồng. Nếu tính chi li thì số tiền chị trả cho việc đặt xe công nghệ vẫn thấp hơn số tiền gửi xe. "Ngoài ra tôi không mất chi phí và thời gian đi bảo dưỡng xe, đăng kiểm, mua bảo hiểm, đổ xăng...", chị Minh nhẩm tính và cho rằng mỗi tháng tiết kiệm hàng triệu đồng.

Dạo gần đây chị hay chọn dịch vụ GrabCar Tiết Kiệm vì cước phí rẻ hơn dịch vụ thường đến 20%. "Vào giờ cao điểm, ứng dụng còn tự áp dụng mã giảm thêm đến 20% nữa nên giá càng phải chăng", chị Minh chia sẻ.

Bên cạnh đó, chị thường xuyên nhận được những mã ưu đãi khi đặt xe. Riêng khoản tiền được giảm, có tháng lên tới hơn 1 triệu đồng.

Một nhân viên văn phòng đón xe GrabCar Tiết Kiệm đến công ty trên đường phố TP HCM, sáng 5/6. Ảnh: Thanh Tùng

Chủ yếu đi hai bánh, Khánh Ly, nhân viên tại một công ty truyền thông ở TP HCM cho biết cô cũng có thể tiết kiệm kha khá nhờ đi xe công nghệ.

"Mình hơi sợ những con đường đông đúc của TP HCM nên không tự tin cầm lái", Khánh Ly chia sẻ lý do không mua xe cá nhân. Khi Ly đỗ đại học vào năm 2016, cô được bố mẹ cho tiền mua một chiếc xe gắn máy. Vì Ly không mua xe, mẹ đem số tiền đó chuyển thành khoản tích lũy.

"Quyết định này rất đúng đắn", Ly cho biết. Lý do của Ly là hàng tháng không tốn 150.000 đồng tiền gửi xe tại nơi ở, vài trăm nghìn đổ xăng và thay nhớt, sửa chữa. Quan trọng hơn, không cầm lái giúp Ly không mệt mỏi khi đi đường, để dành tâm trí và sức khỏe cho công việc, học tập, để làm việc hiệu quả hơn

Mỗi ngày đi hai lượt GrabBike, Ly tốn chưa đến 70.000 đồng, theo cô đó là con số chấp nhận được. Gần đây hãng có thêm dịch vụ GrabBike Tiết kiệm giúp Ly càng "nhẹ gánh" chi phí cho đi lại.

"Trước đây, mình đặt xe công nghệ khoảng cách 6 km hết tầm 35.000 đồng nhưng gần đây, đặt qua GrabBike Tiết Kiệm vào giờ cao điểm chỉ còn khoảng 30.000 đồng", Ly nói.

Cô chia sẻ thêm, đi chơi với bạn, vì không có xe nên Ly hay được bạn bè nhận đưa đón. "Đó cũng là một niềm vui với mình", Ly nói và cho biết cô hoàn toàn không có ý định mua sắm một phương tiện cá nhân.

Nữ nhân viên văn phòng di chuyển bằng xe công nghệ trên đường phố TP HCM, sáng 5/6. Ảnh: Thanh Tùng

Trong hơn 1.490 người đầu tiên tham gia khảo sát Thói quen di chuyển trong giờ cao điểm trên VnExpress, 100 người là nhân viên văn phòng (tương đương 6,7%) cho biết xe công nghệ là phương tiện di chuyển chủ yếu của họ. Ngoài ra, hơn 10% người tham gia khảo sát là nhân viên văn phòng chọn xe công nghệ làm phương tiện di chuyển trong giờ cao điểm với lý do chính là tránh mệt mỏi. Chi phí phù hợp, đảm bảo an toàn và di chuyển nhanh chóng cũng là những lý do chủ yếu dân văn phòng chọn hình thức di chuyển này.

Kim Anh