Giới văn phòng chuộng chi tiêu tiết kiệm qua ứng dụng

Mỗi trưa, Trúc Uyên (28 tuổi, TP HCM) nhắn vào nhóm trò chuyện, rủ đồng nghiệp đặt đơn nhóm trên GrabFood - thói quen được duy trì nhiều tháng nay để tiết kiệm chi phí, mà vẫn ăn ngon.

Đơn nhóm của Uyên thường dao động 5-7 thành viên, luân phiên đặt món theo ngày. Nhờ vậy, thực đơn ăn trưa, ăn xế của nhóm luôn đa dạng, gần như không trùng lặp nhờ danh mục nhà hàng, quán ăn phong phú trên ứng dụng.

"Mình có thể chọn các món 'ruột' dù ở khoảng cách xa. Đặt bữa trưa qua ứng dụng còn giúp tiết kiệm thời gian di chuyển hoặc đi dưới nắng mưa, có thêm khoảng nghỉ trước giờ vào ca chiều", Uyên nói về lý do giới văn phòng chuộng đặt món ăn trên ứng dụng.

Đặt đơn nhóm giúp tối ưu chi phí ăn hàng ngày cho giới văn phòng. Ảnh: Quỳnh Như

Đặc biệt hơn, việc đặt theo nhóm giúp tối ưu chi phí - bài toán lớn của cả nhóm dịp cuối năm nhằm tối ưu ngân sách cho những kỳ nghỉ dài ngày, lễ hội sắp đến.

Khi chọn tính năng "Đặt đơn nhóm", với nhóm 5-8 người, đơn được áp dụng nhiều mã ưu đãi hơn, giá trị mỗi mã cũng cao hơn - trung bình giảm lên đến 30% trên số tổng giá trị đơn. Nhờ chọn giao hàng "Tiết kiệm" và sử dụng gói hội viên GrabUnlimited, Uyên được miễn phí giao hàng GrabFood.

"Ăn trưa xong cả nhóm thường đặt thêm đồ uống cho buổi xế. Hôm trước nhóm mình 5 người vừa đặt matcha từ quán quen, đơn ban đầu khoảng 465.000 đồng, sau khi áp dụng 5 mã ưu đãi, đơn chỉ còn khoảng 330.000 đồng", Uyên nhẩm tính.

Tính năng "Đặt đơn nhóm" còn tự động chia hóa đơn và tính tiền cho từng thành viên tham gia đơn nhóm. Ảnh: NVCC

Ngoài đặt bữa trưa tại văn phòng, Uyên còn sử dụng ứng dụng này cho việc di chuyển hàng ngày.

Uyên chọn GrabBike Tiết Kiệm để đi làm hàng ngày, cô ưu tiên đặt xe trong các khung giờ 7-9h, 13-16h để tiết kiệm thêm một phần chi phí. Vì đã tham gia gói GrabUnlimited, mọi chuyến GrabBike của Uyên luôn được tự động áp dụng mã giảm 20%. "Quãng đường từ nhà đến công ty gần 8km chỉ cần trả 30.000 đồng sau khi áp dụng các mã ưu đãi, giá rẻ mà không còn mệt mỏi khi phải tự di chuyển vào các khung giờ đông đúc, nắng mưa nên mình bỏ hẳn thói quen tự lái xe", Trúc Uyên cho biết.

GrabBike Tiết Kiệm giúp dân văn phòng tối ưu chi phí di chuyển. Ảnh: Uyên Nhi

Thành Trung (30 tuổi, Hà Nội) cũng là một trong những người dùng "trung thành" với các ứng dụng đặt đồ ăn. Vì tính chất công việc thiết kế đồ họa tự do, hầu hết bữa ăn của Trung đều là một mình. Vì vậy anh ưu tiên chọn bữa ăn từ Bộ sưu tập Một Người Ăn trên GrabFood, thay vì tự nấu.

Khẩu phần giá chỉ 39.000 đồng, bao gồm phí giao hàng, thiết kế đủ cho một người ăn, đa dạng lựa chọn từ cơm tấm sườn bì chả, mì trộn tóp mỡ, bún đậu thập cẩm... đến các món ăn vặt như cá viên chiên, bánh tráng trộn. "So với việc tự nấu thì đặt đồ ăn thế này giúp mình tiết kiệm hơn ít nhất 20% chi phí, lại được giao tận nơi. Một tháng mình tiết kiệm được khoảng 500.000-800.000 đồng từ ăn trưa", Trung nói.

Dịch vụ "Đi ăn Nhà Hàng" có nhiều lựa chọn nhà hàng, quán ăn và voucher giảm giá lên đến 50%. Ảnh: Quỳnh Như

Còn với Hoài Thương (29 tuổi, TP HCM), dịch vụ "Đi Ăn Nhà Hàng" trên Grab như một cuốn "từ điển" để tìm nhà hàng dịp cuối năm. Với công việc đối ngoại, các kỳ lễ, Tết là thời điểm Thương thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng, đối tác. Tình cờ biết đến dịch vụ "Đi Ăn Nhà Hàng" trên GrabFood, cô liền coi đây là "trợ lý số" khi tổng hợp nhiều lựa chọn nhà hàng, quán ăn kèm tiện ích đặt bàn và các voucher giảm giá lên đến 50%.

"Danh sách nhà hàng được phân nhóm rõ ràng và đa dạng. Mình có thể chọn phong cách ẩm thực như món Hàn, món Nhật hoặc nhu cầu là đi ăn cùng gia đình, hẹn hò, hội họp bạn bè", Thương chia sẻ.

Với dịch vụ này, cô có thể xem trước không gian quán, thực đơn, đánh giá nhà hàng, và đặt bàn trước, tránh bất tiện trong những dịp cao điểm.

"Tuần trước, mình và đối tác cùng ăn tối ở Matsuri - một nhà hàng Nhật Bản trên đường Nguyễn Huệ. Nhẩm tính bữa ăn hết khoảng 1 triệu đồng, nên mình đã mua trước voucher 800.000 đồng. Voucher còn được ưu đãi giảm 30%, chỉ còn khoảng 560.000 đồng", Thương kể.

Câu chuyện của Uyên, Trung hay Thương cũng là lối sống số mà nhiều bạn trẻ hưởng ứng: sử dụng dịch vụ trên nền tảng số để đa dạng lựa chọn, tiết kiệm thời gian lẫn công sức mà lại tối ưu chi phí. Khảo sát "Người tiêu dùng Việt Nam" do PwC công bố tháng 10 năm nay cho thấy giá cả là mối quan tâm hàng đầu và người tiêu dùng phải cân nhắc kỹ các khoản chi tiêu.

Cũng theo kết quả do PwC vừa công bố, 54% người tham gia khảo sát cho biết mua thực phẩm chế biến sẵn ít nhất một lần mỗi tuần. Các nền tảng thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ đang thay đổi cách người Việt mua sắm và tiêu dùng thực phẩm.

Với góc nhìn của những tín đồ số, các siêu ứng dụng như Grab giúp người dùng được đáp ứng mọi nhu cầu mà vẫn tiết kiệm từ khi thức dậy đến lúc khép lại một ngày. Những khoản tiết kiệm mỗi ngày đó dần thúc đẩy lối sống số, góp phần tạo sự linh hoạt hơn cho tài chính cá nhân.

Thái Anh