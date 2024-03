Giới trẻ Trung Quốc tìm người yêu qua livestream

Mỗi ba phút, màn hình điện thoại của Huang Wenyi lại hiển thị người mới tham gia livestream để cô đặt câu hỏi cho họ.

Thông qua những câu hỏi, cô gái 25 tuổi ở TP Thành Đô sẽ biết về cuộc sống, hoài bão và mong muốn của thí sinh đang "ứng tuyển" tìm người yêu.

Trước đó, người độc thân sẽ gửi đăng ký cho Huang để được tham gia vào phiên livestream. Họ chia sẻ các thông tin như trình độ học vấn, nghề nghiệp, sở thích, tài lẻ và điều đang tìm kiếm.

Đoạn giới thiệu thường dài từ ba đến năm phút, người theo dõi thấy thú vị sẽ nhắn tin riêng hoặc kết nối với họ qua mạng xã hội.

Live stream tìm người yêu đang phổ biến ở Trung Quốc. Ảnh: Sixth Tone

Đây là hình thức hẹn hò đang lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc. Giới trẻ độc thân cố gắng tìm kiếm đối tượng trong hàng nghìn người xem trực tuyến. Họ gọi là blind date (ghép đôi khi cả hai chưa biết nhau) thông qua các buổi livestream.

"Mọi người thích xem chủ đề này, họ mong giúp được ai đó đi hẹn hò", Huang nói. Cô nói hình thức này giống game show hẹn hò If You Are The One từng thống trị truyền hình cuối tuần của Trung Quốc.

Livestream của Huang có tên High-Quality Blind Dates (hẹn hò chất lượng cao) được phát trên ứng dụng Xiaohongshu, chủ yếu thu hút những người ở độ tuổi 20. Tương tự, nhiều livestream khác cũng đã xuất hiện trên mạng xã hội để phục vụ nhóm đối tượng nghiêm túc muốn kết hôn và giao lưu bạn bè.

Dữ liệu của báo Legal Daily cho thấy có 66 livestream tìm người yêu đã được phát trong dịp Tết Nguyên đán, thu hút hơn 15 triệu lượt xem mỗi phiên. Ở mạng xã hội Douyin, TikTok, người xem đa dạng mọi lứa tuổi, đặc biệt có tuổi trung niên.

Khảo sát ứng dụng hẹn hò Soul cho thấy các nền tảng trực tuyến hiện là một trong những kênh quan trọng nhất để giới trẻ xây dựng mối quan hệ.

Thị trường dịch vụ kết hôn và hẹn hò trực tuyến hiện đã đạt một tỷ USD và ước tính sẽ tăng gấp đôi vào năm 2026, theo dữ liệu của công ty tư vấn Business Point.

Sự bùng nổ này xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc sắp đối mặt với khủng hoảng dân số. Theo Cục thống kê Quốc gia năm 2022, tỷ lệ người chưa kết hôn trong nhóm tuổi 25-29 là 56.9%. Độ tuổi kết hôn trung bình đã tăng lên 28,7 vào năm 2020.

Cuối tháng 1, Huang là sinh viên ngành y vượt qua kỳ thi nên livestream chia sẻ kinh nghiệm với mọi người. Tuy nhiên, cô sớm nhận thấy các cuộc trò chuyện thường dẫn tới các mối quan hệ cá nhân. Chủ đề này giúp Huang thu hút lượng lớn người xem, tăng tương tác và nhận diện trên mạng xã hội.

Cô thường livestream từ 21h đến 1h sáng, có khi kéo dài đến 3h bởi cuộc trò chuyện sôi nổi. Để chiều lòng người hâm mộ, Huang từng tổ chức buổi phát trực tiếp dài 72 giờ và mời thêm người đồng hành.

Người đăng ký livestream cùng Huang thường ở độ tuổi 24-34 ở đa dạng ngành nghề, có cả tiến sĩ, thạc sĩ và công chức nhà nước. Số lượng người dưới 30 tuổi chiếm 40% đa số không chịu áp lực nặng nề về hôn nhân, họ muốn tham gia giao lưu vui vẻ.

Trào lưu livestream tìm người yêu cũng đặt ra lo ngại về tính xác thực thông tin cá nhân hoặc lừa đảo. Huang nhận thức được điều này, cô thường nhắc nhở người xem phải cẩn thận về dữ liệu cá nhân và tài chính.

Kênh của Huang đã giúp 5 người ghép đôi thành công cuối tháng 2.

"Tốc độ khá nhanh nhưng mối quan hệ tiến triển tới đâu phụ thuộc vào từng cá nhân", Huang nói. "Tôi chỉ là người mang đến cơ hội".

Liu Xinliang, 28 tuổi, đã gặp bạn gái mình là Cao Zhihong trong phiên live stream của Huang. Vào thời điểm đó, Liu chưa muốn bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc bởi công việc không ổn định.

"Tôi đã kể về kinh nghiệm sống của mình, tốt nghiệp, đi làm hai năm và du lịch hơn 40 quốc gia", Liu nói. Điều này khiến Cao Zhihong chú ý và gửi cho anh tin nhắn.

Họ quyết định hẹn hò hai tuần sau đó mặc dù đang sống ở hai thành phố khác nhau. Liu hiện đang tìm kiếm việc mới để chuyển đến ở gần người yêu, họ lên kế hoạch gặp nhau lần đầu vào tháng 5.

Lei Mengyuan, 25 tuổi, tin rằng giới trẻ thích trò chuyện, hẹn hò trực tuyến bởi nó nhanh và dễ dàng. Lei là người theo dõi Huang ở nhiều phiên live stream.

Mặt khác, Huang cũng từng giúp đỡ một người trầm cảm trong phiên live stream, để họ cởi mở với xã hội và tìm thấy sự khích lệ. Cô không thu phí với người theo dõi live stream và chỉ nhận được chút quà hỗ trợ thu nhập từ họ.

"Giới trẻ hiện tại thực sự cô đơn và tôi hy vọng có thể chữa lành cho ai đó", Huang nói.

Ngọc Ngân (Theo Sixth Tone)