Giới trẻ Trung Quốc chọn du lịch thay vì tụ họp gia đình

Nhiều người trẻ ở Trung Quốc tận dụng kỳ nghỉ Tết truyền thống để đi du lịch, thay vì những cuộc đoàn tụ truyền thống tại quê nhà.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày của Trung Quốc, dài nhất từ trước đến nay, không chỉ giải phóng nhu cầu du lịch bị dồn nén bấy lâu còn cho thấy xu hướng thay đổi của giới trẻ. Ngày càng nhiều người bỏ qua đoàn tụ truyền thống tại quê nhà để đi du lịch. Họ chọn các thành phố và thị trấn nhỏ, thay vì những điểm đến đông đúc, nhộn nhịp để hiểu hơn về cuộc sống của người dân địa phương.

Dẫn đầu xu hướng này là các thế hệ sinh sau thập niên 1980 và 1990. Theo nền tảng du lịch Tuniu, họ chiếm 64% tổng số du khách, trở thành lực lượng chi tiêu chính đồng thời cũng là những người lên kế hoạch chủ yếu cho các chuyến đi của gia đình dịp Tết Nguyên đán.

"Không khí lễ hội đã trở thành một trong những động lực chính của thị trường du lịch nội địa Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán", bà Tôn Vân Lôi, Giám đốc Viện Nghiên cứu Điểm đến của nền tảng du lịch trực tuyến Mafengwo, cho biết.

Bà cho hay những điểm đến với các hoạt dân gian và di sản văn hóa truyền thống đặc biệt được ưa chuộng, phản ánh mong muốn của du khách vừa được trải nghiệm văn hóa vừa tận hưởng bầu không khí lễ hội rộn ràng.

Giới trẻ Trung Quốc thích đi du lịch đến các tỉnh thành nhỏ, nhiều hoạt động truyền thống dịp Tết. Ảnh: Xinhhua

Phúc Châu là minh chứng tiêu biểu cho xu hướng này khi lần đầu tiên lọt vào top 5 điểm đến có lượng đặt phòng khách sạn dịp Tết Nguyên đán, cao nhất trên nền tảng du lịch Qunar, với số lượng đặt phòng tăng hơn 80% so với năm ngoái.

Một điểm thu hút chính là "youshen" (diễu thần), một nghi lễ dân gian địa phương mang đến cho du khách cái nhìn sống động về các truyền thống lễ hội còn được gìn giữ. Trong khi đó, lượng đặt phòng khách sạn tại khu vực Triều Sán của tỉnh Quảng Đông tăng hơn 70% so với cùng kỳ.

Sán Đầu, một thành phố nhỏ đậm không khí lễ hội của tỉnh Quảng Đông, thu hút khách du lịch bởi những truyền thống dân gian sôi động. Từ điệu múa Anh Ca (Yingge Dance) độc đáo đến văn hóa trà nổi tiếng và các món bò địa phương trứ danh. Nơi đây đang trở thành một trong những điểm đến bất ngờ nổi bật của năm nay.

Lexie, một cô gái thuộc thế hệ sinh sau thập niên 1990 sống tại Thượng Hải, sự thay đổi này khá đặc biệt. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, cô rời bỏ cái lạnh lẽo và sự quen thuộc ở Thượng Hải để thực hiện chuyến du lịch đường bộ dọc theo bờ biển phía nam, ghé thăm Sán Đầu, Triều Châu, Tuyền Châu và Phúc Châu.

Tìm kiếm bầu không khí lễ chân thực tại các tỉnh thành nhỏ mà các đô thị lớn không có được là mục đích chính trong hành trình của Lexie. Cô tập trung vào hai trải nghiệm: hòa mình vào điệu múa Anh Ca (Yingge Dance) và thưởng thức ẩm thực địa phương ở Sán Đầu, đồng thời tận hưởng khung cảnh phố xá cổ kính, nên thơ cùng nét quyến rũ mà cô miêu tả là "một nửa nhộn nhịp trần thế, một nửa an yên chốn tiên" của Tuyền Châu. Các công viên chủ đề mang phong cách Trung Hoa cũng trở thành một sân khấu khác cho những trải nghiệm lễ hội nhập vai.

Lượng quan tâm của du khách đối với "Henan Độc Đáo: Vùng đất của kịch", một quần thể nhà hát nhập vai khổng lồ tại thành phố Trịnh Châu, miền trung Trung Quốc, và một công viên giải trí lấy chủ đề Tây Du Ký ở Hoài An, tỉnh Giang Tô (miền đông Trung Quốc), đã tăng hơn gấp đôi dịp Tết so với năm ngoái.

Trải nghiệm một Tết Nguyên đán đậm chất Trung Hoa cũng đang trở thành xu hướng gia tăng của du khách quốc tế. Dữ liệu từ Fliggy cho thấy trong hai tuần qua, lượng đặt vé máy bay nội địa của khách nước ngoài trong kỳ nghỉ đã tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm trước, với Thượng Hải, Quảng Châu, Hong Kong, Bắc Kinh và Thành Đô đứng đầu danh sách các điểm nhập cảnh được ưa chuộng.

"Ngay cả các thành phố nhỏ cũng đang đón nhiều du khách nước ngoài hơn," ông Dương Hàn, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn của Qunar, cho biết. Ông đồng thời dẫn chứng các điểm đến Tế Ninh và Nhật Chiếu ở tỉnh Sơn Đông (miền đông Trung Quốc), đến Lâm Chi ở khu tự trị Tây Tạng (miền tây nam Trung Quốc) và Nghi Tân ở tỉnh Tứ Xuyên. Tất cả đều ghi nhận lượng khách tăng trong kỳ nghỉ lễ.

Tâm Anh (theo Tân Hoa Xã)