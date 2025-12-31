Giới trẻ TP HCM 'đu trend' ăn nho ăn gầm bàn đón năm mới

Tan làm chiều cuối năm, Thanh Vy, 28 tuổi, lao ngay đến siêu thị gần nhà ở phường An Khánh để tìm mua chùm nho xanh không hạt, chuẩn bị cho "nghi thức" giao thừa.

Về đến nhà, Vy tỉ mẩn tách đúng 12 quả, xếp ra đĩa. Kế hoạch là khi đồng hồ điểm 0h ngày 1/1/2026, cô sẽ chui xuống gầm bàn và ăn hết số nho này trong vòng 36 giây.

"Độc thân đã 7 năm, tôi thấy trào lưu này thú vị nên muốn thử để tự tạo động lực cho mình. Hy vọng năm tới tình cảm sẽ khởi sắc và công việc hanh thông", nữ nhân viên văn phòng chia sẻ.

Một khách hàng lựa "combo 12 quả nho điều ước" ở siêu thị phường An Khánh, TP HCM. Ảnh: Ngọc Ngân

Vy không phải là người duy nhất thực hiện nghi thức này. Những ngày cận Tết Dương lịch, trào lưu "ăn 12 quả nho" (Las doce uvas de la suerte) - phong tục cầu may của người Tây Ban Nha được giới trẻ Việt kết hợp với "ngồi dưới gầm bàn" - tín ngưỡng cầu tình duyên của Mỹ Latinh, xuất hiện khá nhiều trên các mạng xã hội. Tính riêng từ khóa (hashtag) "12grapes" đã có khoảng 5 triệu lượt xem trên TikTok trong 3 ngày cuối năm 2025, trở thành xu hướng tìm kiếm trên nền tảng này. Một số người nổi tiếng nói sẽ tham gia và chia sẻ trải nghiệm cá nhân, góp phần khiến xu hướng lan rộng hơn.

Nắm bắt xu hướng này của người trẻ, một số siêu thị, cửa hàng bán lẻ đã chớp thời cơ đáp ứng nhu cầu. Khảo sát của VnExpress tại TP HCM, các hệ thống bán lẻ như Kingfood, Aeon Mall hay các cửa hàng trái cây nhập khẩu đồng loạt tung ra sản phẩm mới "combo 12 quả nho", đóng gói sẵn cho đêm giao thừa dương lịch, giá 50.000-120.000 đồng tùy loại.

Tại một cửa hàng trái cây ở phường An Khánh, các set nho mẫu đơn đóng gói sẵn 12 quả có giá 99.000 đồng "cháy hàng" từ chiều 30/12. "Ba ngày trước giao thừa, thấy khách hỏi nhiều theo trend trên TikTok, chúng tôi xé lẻ chùm lớn để đóng gói. Khách mua chủ yếu là người trẻ, nhân viên văn phòng", đại diện cửa hàng cho biết.

Hoàng Trí, 26 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, TP HCM cũng vừa chi 120.000 đồng cho một hộp nho Ruby Roman loại nhỏ. Biết đến trào lưu qua bạn gái từ năm ngoái, năm nay Trí tiếp tục thực hiện nhưng với tâm thế khác. "Tôi không quá kỳ vọng vào phép màu, nhưng khoảnh khắc dừng lại, ăn từng quả nho và nghĩ về 12 mong ước cho gia đình, sức khỏe giúp tôi bước vào năm mới với tâm thế tích cực hơn", Trí nói.

Hoàng Trí lựa nho ở siêu thị ở phường Tây Thạnh, TP HCM, trưa 31/12. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lý giải về sức hút của xu hướng, ông Lê Anh Tú, giảng viên Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM (UEF), nhận định đây là sự tiếp biến văn hóa mang tính giải trí, phản ánh vai trò của truyền thông marketing trong việc du nhập và khuếch tán các xu hướng văn hóa ngoại nhập tại Việt Nam. Từ một nội dung trên mạng xã hội, xu hướng này tạo ra hiệu ứng cộng hưởng nhờ sự tham gia của người nổi tiếng và đặc biệt là sự nhạy bén của các doanh nghiệp bán lẻ.

So với năm trước, ông đánh giá "trend" này nở rộ hơn trong năm nay khi nhiều siêu thị và cửa hàng chủ động bán phần nho đóng sẵn theo combo 12 quả. Điều này cho thấy xu hướng đã được người tiêu dùng Việt Nam tiếp nhận trong một thời gian và đang dần được thương mại hóa.

"Nếu mỗi dịp giao thừa, trào lưu này tiếp tục được nhắc lại bởi người nổi tiếng hoặc trên mạng xã hội, tôi nghĩ số người hưởng ứng sẽ tăng dần qua từng năm và trở thành một nét văn hóa tiêu dùng mùa lễ hội chứ không còn đơn thuần là trào lưu mạng", ông Tú nói.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý người trẻ nên nhìn nhận đây là hoạt động vui vẻ, mang tính biểu tượng để giải tỏa áp lực tâm lý dịp cuối năm, tránh kỳ vọng thái quá hay "thần thánh hóa" ý nghĩa của nó.

Ngọc Ngân