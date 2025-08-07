Giới trẻ theo mốt diện đồ 'nhạt như nước lọc'

Kiểu mặc hướng đến vẻ tự nhiên, thoải mái đang là xu hướng nổi lên ở châu Á và châu Âu. Trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc, giới yêu thời trang gọi kiểu mặc này là "nhạt như nước lọc" vì mang tính đơn giản theo công thức phối không quá bốn món trên cùng tổng thể.