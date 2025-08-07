Giới trẻ theo mốt diện đồ 'nhạt như nước lọc'

Kiểu mặc hướng đến vẻ tự nhiên, thoải mái đang là xu hướng nổi lên ở châu Á và châu Âu. Trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc, giới yêu thời trang gọi kiểu mặc này là "nhạt như nước lọc" vì mang tính đơn giản theo công thức phối không quá bốn món trên cùng tổng thể.
Trong bối cảnh nắng nóng kỷ lục đang xảy ra ở khắp thế giới, mốt này càng hot hơn vì tạo ra cảm giác mát mẻ, thoáng đãng.
Giới trẻ Việt, Hàn Quốc, Trung Quốc xu hướng với nhiều kiểu phối trên tông màu trung tính gồm xanh dương, trắng, nâu nhạt, be, kem.
Một cô gái kết hợp quần jeans cùng áo babydoll - xu hướng được nhiều người yêu thích vì dễ "ăn gian tuổi", giấu khuyết điểm hiệu quả.
Dạo chơi ở phố cổ Hội An, một bạn gái chọn đầm quây ngực giấu dáng mang phong cách tối giản.
Quần shorts và áo hai dây - công thức phối cơ bản và quen thuộc mỗi khi hè về - cũng là kiểu mặc thể hiện mốt "nước lọc".
Áo khoét nách, quần ống rộng, túi tote vải, giày bệt được nhiều bạn trẻ áp dụng khi dạo phố hoặc đi học.
Trang phục đi làm theo mốt mới với sơ mi và quần vải dáng baggy.
Theo WWW, nhiều người yêu thích cách mặc này vì dễ áp dụng, nhanh chóng và không cần sắm nhiều trang sức, phụ kiện.
Năm nay, các bộ quần áo phom rộng làm bằng vải đũi, lụa đơn sắc hướng đến xu hướng này thuộc nhóm mặt hàng bán chạy trên các sàn thương mại điện tử.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest