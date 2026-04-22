Giới trẻ săn lùng giày móng heo

Giày Tabi (thường được gọi là giày móng heo) là xu hướng gây sốt, được giới trẻ đón nhận hai năm nay. Thiết kế có mũi xẻ đôi, chia làm hai phần - một phần xỏ ngón cái, một phần cho các ngón còn lại.
Tiền thân của chúng là tất xẻ ngón của người Nhật ở thế kỷ 15, sau đó cải tiến thành giày Jika-tabi với đế bằng da, rơm hoặc bông, được sử dụng trong lao động. Theo W, người Nhật tin rằng thiết kế xẻ mũi tác động đến các huyệt ở bàn chân, thúc đẩy sự cân bằng và giúp đầu óc minh mẫn. Đến năm 1922, hai anh em Tokujiro Ishibashi và Shojiro Ishibashi, những người sáng lập công ty lốp xe Bridgestone, đã tạo ra đế cao su cho Jika-tabi. Ngày nay, một số công nhân xây dựng ở Nhật Bản vẫn mang giày này.
Năm 1988, nhà thiết kế Martin Margiela - người sáng lập hãng Maison Margiela - đã đưa Tabi vào làng mốt. Đôi giày Tabi đậm chất avant-garde trở thành dấu ấn gắn liền tên tuổi của nhà mốt Pháp. Chi tiết xẻ mũi chia làm hai phần khiến mọi người gọi chúng là giày móng heo.
Khi Martin Margiela từ giã làng mốt năm 2009, thiết kế dần rơi vào quên lãng cho tới khi John Galliano trở thành giám đốc sáng tạo năm 2014. Kế thừa di sản, Galliano cải tiến giày móng heo Tabi theo phong cách unisex, được nhiều người đón nhận trong vài năm trở lại đây.
Ăn theo cơn sốt này, các hãng giày địa phương ở Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan sản xuất ồ ạt với nhiều phiên bản cải biên như giày slingback, bốt cổ thấp, dép cao gót.
Một đôi giày móng heo có giá từ 400.000 đồng trở lên tùy thuộc chất liệu.
Theo Elle, giày móng heo mang nhiều yếu tố phù hợp với thị hiếu của giới trẻ ngày nay. Trong thời điểm những đôi sneakers trắng đơn giản trở nên quá phổ biến, Gen Z có xu hướng tìm đến những thứ phá cách, kỳ dị. Những thiết kế này mang tính nhận diện cao, không bị nhầm lẫn với các dòng giày khác, khẳng định gu thẩm mỹ độc bản.
Tabi còn được yêu thích nhờ mang vẻ unisex, phù hợp cho cả nam và nữ.
Theo Vogue, giày móng heo là mảnh ghép hoàn hảo cho phong cách "quiet luxury" (sang trọng thầm lặng) nhưng vẫn có điểm nhấn khác biệt.
Trong số các mẫu, phiên bản giày ballet và Mary Jane móng heo được nhiều người chuộng hơn cả vì dễ phối.
Thiết kế phù hợp với nhiều món quần áo như tank top, sơ mi, quần shorts bermuda, chân váy midi, bộ đồ thể thao, blazer.
Phiên bản loafer Tabi cũng là kiểu dáng bán chạy, thích hợp với những cô gái, chàng trai theo đuổi phong cách "giàu ngầm".
Sao Mai
Ảnh: Pinterest