Giới trẻ săn lùng giày móng heo

Tiền thân của chúng là tất xẻ ngón của người Nhật ở thế kỷ 15, sau đó cải tiến thành giày Jika-tabi với đế bằng da, rơm hoặc bông, được sử dụng trong lao động. Theo W, người Nhật tin rằng thiết kế xẻ mũi tác động đến các huyệt ở bàn chân, thúc đẩy sự cân bằng và giúp đầu óc minh mẫn. Đến năm 1922, hai anh em Tokujiro Ishibashi và Shojiro Ishibashi, những người sáng lập công ty lốp xe Bridgestone, đã tạo ra đế cao su cho Jika-tabi. Ngày nay, một số công nhân xây dựng ở Nhật Bản vẫn mang giày này.