Giới trẻ Sài Gòn xếp hàng xem phim

Tối 19/12, đông đảo bạn trẻ xếp hàng chờ mua vé tại rạp Galaxy Cinema, quận Tân Bình. Thời gian 19h - 21h là đông khách. Theo đại diện rạp, nhờ có phim mới Spider-Man: No Way Home và Doreamon: Stand by me 2, lượng khách đến xem dịp cuối tuần qua đông gấp 10 lần ngày thường.