Giới trẻ Sài Gòn xếp hàng thử món ăn Hàn Quốc

TP HCMHàng trăm bạn trẻ xếp hàng trước chiếc xe 'Hàn rong' của CJ Foods để thưởng thức các món ngon xứ sở kim chi.

"Chuyến xe 'Hàn rong" đặt trước tòa nhà CJ Building, trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 bắt đầu phục vụ món ăn từ 10h30 ngày 10/8 nhưng từ 9h đã có nhiều bạn trẻ đứng chờ đợi. Ngoài TP HCM, xe sẽ có hành trình đi hơn 160 điểm cả nước.

"Chuyến xe ‘Hàn’ rong" trước tòa nhà CJ Building, Lê Thánh Tôn, quận 1, hôm 10/8. Ảnh: Bibigo

Cầm trên tay những chiếc bánh mandu, Mỹ Anh (25 tuổi, ngụ tại quận 1) tấm tắc khen đây là một trong những chiếc bánh xếp "đỉnh" nhất cô được ăn trong năm nay. "Nhân bánh đậm đà, tươi ngon, lớp vỏ ngoài được chiên vàng giòn bắt mắt. Bánh được phục vụ nóng hổi, làm cho người ăn cảm nhận được trọn vẹn hương vị", cô gái miêu tả.

Là một fan của ẩm thực Hàn Quốc, Mỹ Anh nhận xét, các món ăn của đất nước Đông Bắc Á này có nhiều biến tấu, tạo cảm giác mới mẻ liên tục cho người thưởng thức. Ví dụ, món bánh gạo cay tokbokki có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu, từ phương Tây hoặc sẵn có tại quốc gia mà tokbokki đang được giới thiệu. Vì vậy, Mỹ Anh rất siêng đến các sự kiện giới thiệu các món Hàn để được trải nghiệm thật nhiều phiên bản ẩm thực xứ kim chi.

Nhiều bạn trẻ TP HCM xếp hàng trước chuyến xe Hàn rong để thưởng thức các món ăn Hàn quốc và tham gia các trò chơi. Ảnh: Bibigo

Trong khi đó, Hoàng Ân (23 tuổi, ngụ Gò Vấp) lại ấn tượng với nghệ thuật trình diễn của các đầu bếp ngay trên "Chuyến xe Hàn rong". Từ khâu nấu nướng đến bày trí, những đầu bếp món Hàn chính hiệu từ CJ Foods đều thể hiện sự điêu luyện trước mắt người tiêu dùng. Các đầu bếp cũng sẵn sàng chia sẻ những bí quyết nấu nướng cho những bạn có đam mê và mong muốn tìm hiểu.

Như nhiều bạn trẻ Việt khác, từ lâu Hoàng Ân đã bị chinh phục bởi các món ăn Hàn Quốc. "Các món ăn Hàn Quốc rất gần gũi với giới trẻ. Hình ảnh món ăn hấp dẫn được chia sẻ rộng rãi trên phim ảnh, trên Instagram, Facebook, TikTok và các nền tảng khác, vì thế luôn thôi thúc người trẻ ham muốn phải sớm khám phá trực tiếp", Hoàng Ân nói.

Các đầu bếp CJ Foods chế biến món ăn ngay trên chiếc xe "Hàn" rong trước tòa nhà CJ Building. Ảnh: Bibigo

Tòa nhà CJ Building chỉ là một trong 162 địa điểm mà "Chuyến xe 'Hàn' rong" của thương hiệu Bibigo - CJ Foods Việt Nam ghé thăm tại 11 tỉnh thành trong thời gian từ 10/8 - 10/11. Chuyến xe sẽ lần lượt di chuyển đến các chợ truyền thống, chợ đêm, khu dân cư và các trường đại học, mang đến cơ hội trải nghiệm các món ăn Hàn Quốc cho người dân địa phương. Những món ngon nức tiếng như mandu, kim chi, tokbokki, rong biển... sẽ được các đầu bếp CJ Foods phục vụ tận tay những ai đam mê ẩm thực trên cung đường xe đi qua.

Ban tổ chức kỳ vọng, mỗi nơi "Chuyến xe 'Hàn' rong" dừng chân là một ngày hội. Không chỉ thưởng thức các món ăn, các bạn trẻ còn được tham dự rất nhiều hoạt động vui chơi. Trong phần đố vui, nếu giải đáp được những câu hỏi từ ban tổ chức, các bạn sẽ nhận về nhiều phần quà. Ngoài ra, thực khách cũng có thể nhận được những ưu đãi khi mua sắm sản phẩm tại sự kiện.

Ông Oh Jae Seok - Tổng giám đốc CJ Foods khối châu Á Thái Bình Dương và châu Âu nhận xét văn hóa ẩm thực hàng rong được ưa chuộng rộng rãi tại Việt Nam và rất được giới trẻ yêu mến. Đó chính là lý do để doanh nghiệp khởi xướng chương trình này. "Hình ảnh độc đáo của "Chuyến xe 'Hàn' rong" sẽ tiếp cận đến người Việt, đặc biệt các bạn trẻ, một cách thân thuộc nhất", vị CEO cho biết.

Người tham dự nhận những món ăn vừa chế biến từ tay ban tổ chức. Ảnh: Bibigo

Chiếc xe sẽ di chuyển từ Nam ra Bắc giới thiệu bản sắc Hàn đến hàng triệu người dân. Từ đó, ông Oh Jae Seok mong muốn CJ Foods có thể truyền tải câu chuyện trong từng sản phẩm đến người tiêu dùng cũng như có thể trực tiếp gặp gỡ khách hàng, lắng nghe những ý tưởng, góp ý tâm huyết của họ với các sản phẩm ẩm thực Hàn.

Theo ông Oh Jae Seok, ẩm thực đại diện cho văn hóa. Với kinh nghiệm 70 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, CJ Foods sẽ quảng bá văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc đến Việt Nam thông qua kỹ thuật, chất lượng, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. "Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ quảng bá những sản phẩm ẩm thực Việt Nam đến các thị trường toàn cầu như Australia, Mỹ, châu Âu cũng như một số nước Đông Nam Á khác", ông Oh Jae Seok nói.

Trọng Nhân