Giới trẻ mong chờ Dance For Youth mùa hai

Bạn trẻ thêm sân chơi giải trí sau thời gian học tập, cùng cơ hội nhận giải thưởng tới 200 triệu đồng tại Dance For Youth 2020.

*Độc giả xem chi tiết thể lệ và đăng ký tại đây

Năm 2019, Dance For Youth có tên Kpop Dance For Youth với format thi nhảy cover các bài hát. Năm nay, ban tổ chức đổi tên chương trình với mục đích giúp các bạn học sinh, sinh viên thỏa sức thể hiện đam mê vũ đạo với phong cách, cá tính riêng. Theo đó, ngoài nhạc Hàn, cuộc thi cho phép thí sinh nhảy cover các loại nhạc Việt, Âu Mỹ... Sau khi phát động, chương trình thu hút sự chú ý của đông đảo học sinh, sinh viên trên cả nước. Dưới đây là chia sẻ của các bạn trẻ từng tham gia Dance For Youth mùa đầu tiên.

Sân chơi bổ ích để theo đuổi đam mê

Bảo Quyên, thành viên của nhóm BAAT - Quán quân "Kpop Dance For Youth" mùa đầu tiên cho biết, bản thân đam mê nhảy từ bé. Sau thời gian học tập, căng thẳng, việc cover bái hát của các nhóm nhảy nổi tiếng khiến em giảm áp lực. Đồng thời, cơ thể cũng khỏe mạnh, dẻo dai, thon gọn nhờ bộ môn này.

Quyên cho rằng, giới trẻ rất cần các sân chơi như Dance For Youth. "Thời gian tham gia chương trình em đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn cho bản thân về các động tác vũ đạo. Em thực hiện nhiều lần, sáng tạo thành động tác của mình sau khi xem các nhóm nhảy nổi tiếng thực hiện. Sau một năm, em thấy bản thân nhảy đẹp hơn", Quyên cho biết.

Teaser Dance For Youth 2020

Cô gái 21 tuổi cho hay, lần đầu đăng ký tham gia cuộc thi nhảy quy mô lớn không tránh khỏi những khó khăn. Cả đội từng chật vật nghĩ ý tưởng, trang phục, vũ đạo để thực hiện. Tuy nhiên, sau nhiều vất vả, các cô gái của Học viện Ngân hàng giành chiến thắng thuyết phục. Các thành viên cũng giữ tinh thần "không ngủ quên trong chiến thắng", tập luyện tích cực để có nhiều màn trình diễn tốt hơn. Sau Kpop Dance For Youth BAAT cũng tham gia khá nhiều cuộc thi online khác và đạt những giải thưởng giá trị.

"Dance For Youth là một sân chơi lành mạnh để chúng em theo đuổi đam mê nhảy, vì vậy, năm nay cả đội vẫn sẽ đăng ký tham gia. Chương trình mở rộng quy mô, hình thức mới nên đòi hỏi nhóm phải xây dựng ý tưởng, kế hoạch kỹ lưỡng", Quyên tiết lộ.

Bảo Quyên, thành viên của nhóm BAAT - Quán quân "Kpop Dance For Youth" mùa đầu tiên. Ảnh: nhân vật cung cấp.

Trau dồi kỹ năng trước đám đông

Vân Anh, thành viên của nhóm nhảy Kings crew (trường Đại học Sư phạm Hà Nội) nhận thấy bản thân học hỏi nhiều thứ khi tham gia Dance For Youth mùa đầu tiên. Vân Anh được giao lưu với các nhóm nhảy lớn tài năng, học tập nhiều kỹ năng mà nhóm trước giờ còn thiếu sót. Bên cạnh đó, nhờ cuộc thi mà tinh thần đồng đội của nhóm cũng tăng lên. Mọi người lắng nghe, thấy hiểu khi tập luyện, thay đổi tích cực từ vòng online đến chung kết.

"Từ cuộc thi, em có thêm những người bạn cùng đam mê môn nhảy. Cuộc sống năng động, thú vị hơn. Đây cũng cơ hội tốt để bản thân có thể dung hòa cái tôi khi làm việc nhóm, trau dồi được nhiều kỹ năng trước đám đông, giúp em tự tin, hoàn thiện bản thân", Vân Anh cho hay.

Vân Anh - sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: nhân vật cung cấp

Cơ hội giành giải thưởng

Đêm chung kết "Kpop Dance For Youth" năm 2019 ban tổ chức trao 6 giải thưởng chính cùng 5 giải phụ cho các đội thi và cổ động viên. 6 giải thưởng chính gồm: giải nhất 50 triệu đồng, giải nhì 30 triệu đồng, giải ba 20 triệu đồng, 2 giải triển vọng mỗi giải 5 triệu đồng dành cho đội xếp thứ tư và thứ năm trong đêm chung kết, một giải tự tin tỏa sáng 5 triệu đồng của nhà tài trợ. Trong năm nay, ban tổ chức dự kiến tăng tổng giá trị giải thưởng đến 200 triệu đồng cùng nhiều hạng mục hấp dẫn hơn đến từ các nhà tài trợ.

Dance For Youth - cuộc thi nhảy cover do Báo điện tử VnExpress, trang tin tức giải trí dành cho giới trẻ iOne.net, Công ty Cổ phần Truyền thông Thế giới Nghệ thuật (Cara Art), Trung ương Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức sẽ diễn ra 10/9 đến 6/12. Cuộc thi dành cho đối tượng học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và THPT trên toàn quốc theo hình thức tập thể. Mỗi đội thi có tối đa 20 thành viên, trong đó, ít nhất 60% thành viên trong nhóm học cùng một trường hoặc cùng đơn vị đăng ký thi đấu.

BAAT (Học viện Ngân hàng) là Quán quân Kpop Dance For Youth 2019.

Mùa giải năm nay, chương trình mở rộng quy mô, mang sân chơi bổ ích này đến với các bạn trẻ khu vực miền Nam. Theo đó, vòng Biểu diễn của cuộc thi được tổ chức ở hai điểm: Hà Nội và TP HCM, dự kiến diễn ra vào 7/11 (miền Bắc) và 14/11 (miền Nam). Cuối cùng, vòng Chung kết sẽ tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và phát sóng trực tuyến trên các nền tảng công nghệ.

Ngoài ra, để cập nhật những thông tin về cuộc thi, tham gia mini-game với nhiều phần quà hấp dẫn, truy cập Dance For Youth hoặc fanpage để biết thêm chi tiết.

