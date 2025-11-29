Giới trẻ lăng xê 7 kiểu mốt mùa đông

Một trong những phong cách chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ba năm nay là quá khổ. Kiểu thiết kế này thường xuất hiện trên những chiếc sơ mi và blazer vào mùa hè, thu và áo hoodie, áo khoác phao của mùa đông. Theo WWW, các bạn trẻ ưa chuộng các món quá khổ vì chúng toát lên sự phóng khoáng, ngầu.