Giới trẻ làm đẹp gắn với lối sống xanh

Người trẻ không chỉ lựa chọn mỹ phẩm chăm sóc da hữu cơ, có nguồn gốc từ tự nhiên, mà còn quan tâm tới tính an toàn, bao bì tái chế.

Từng có thời gian dài khổ sở vì làn da nhạy cảm, chị Minh Anh (29 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP HCM) chi không ít tiền cho các bộ mỹ phẩm cao cấp được quảng cáo rầm rộ. Tuy nhiên, tình trạng da kích ứng, mẩn đỏ và nổi mụn ẩn vẫn không thuyên giảm. "Càng dùng nhiều sản phẩm đặc trị, da mình dường như càng yếu đi. Tôi gần như mất hết niềm tin vào mỹ phẩm", Minh Anh chia sẻ.

Bước ngoặt đến khi chị quyết định tối giản chu trình dưỡng da và chuyển sang các sản phẩm có bảng thành phần từ thiên nhiên theo lời khuyên của bạn bè. Chị ưu tiên mỹ phẩm chiết xuất rau má, tràm trà, hoa cúc và nói không với cồn khô hay hương liệu. Sau vài tháng kiên trì, làn da của chị dần được hồi phục, không còn mẩn đỏ, khoẻ mạnh và mịn màng hơn. "Tôi nhận ra làn da không cần những gì quá cầu kỳ, chỉ cần được 'lắng nghe' và nuôi dưỡng bằng những thành phần lành tính nhất", chị nói.

Tương tự, câu chuyện của chị Phương Thảo (32 tuổi, Hà Nội) lại bắt đầu từ khi chị mang thai em bé đầu lòng. Nội tiết tố thay đổi khiến da chị trở nên nhạy cảm hơn, đồng thời nỗi lo về việc hóa chất trong mỹ phẩm có thể ảnh hưởng đến thai nhi khiến chị phải xem xét lại toàn bộ sản phẩm đang dùng. "Giai đoạn đó, tiêu chí hàng đầu của tôi là sự an toàn. Tôi tìm đến những thương hiệu dược mỹ phẩm hữu cơ, đọc kỹ từng chứng nhận và ưu tiên các sản phẩm có tỷ lệ thành phần tự nhiên cao, không chứa paraben hay chất bảo quản độc hại", chị Thảo kể lại. Thói quen này không chỉ giúp chị có một thai kỳ an tâm, còn được duy trì sau khi sinh, trở thành một phần trong lối sống của cả gia đình.

Chị Minh Anh và Phương Thảo là những cá nhân điển hình cho xu hướng làm đẹp "xanh" đang ngày càng lan tỏa.

Theo bà Katarzyna Tyborowska, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển Mỹ phẩm công ty TNHH nhà máy Dược phẩm Ziaja, thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu đến từ Ba Lan, việc yêu thích phương pháp chăm sóc da này đến từ nhiều yếu tố. Nhận thức của người tiêu dùng về sức khỏe được nâng cao đáng kể. Họ ngày càng cẩn trọng hơn trước những tác động tiềm tàng của hóa chất công nghiệp lên cơ thể. Đồng thời, ý thức bảo vệ môi trường thúc đẩy họ tìm kiếm những sản phẩm làm đẹp bền vững, góp phần vào một tương lai "xanh" hơn.

Vị chuyên gia cũng cho biết thêm, sức hút của mỹ phẩm "xanh" đến từ những lợi ích rõ nét. Đầu tiên và quan trọng nhất là sự an toàn, lành tính. "Do được bào chế từ các thành phần chiết xuất từ thực vật, thảo dược, các sản phẩm này thường ít gây kích ứng, phù hợp với mọi loại da, kể cả những làn da nhạy cảm và dễ tổn thương nhất", vị chuyên gia nói. Thay vì sử dụng các hoạt chất mạnh có thể bào mòn lớp màng bảo vệ tự nhiên, mỹ phẩm 'xanh' hoạt động theo cơ chế nuôi dưỡng nhẹ nhàng, tôn trọng sự cân bằng vốn có của làn da.

Bộ đôi gel rửa mặt Ziaja Natural Care Face Gel và xịt dưỡng cân bằng Ziaja Natural Care Face Toner. Ảnh: Ziaja

Không chỉ an toàn, các thành phần tự nhiên còn chứa đựng nguồn dưỡng chất dồi dào, giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Những thành phần hoạt chất quen thuộc như bơ hạt mỡ, dầu dừa, dầu argan, hay chiết xuất lô hội đều là những "siêu thành phần" cho da, giàu vitamin, axit béo và chất chống oxy hóa tự nhiên. Chúng thẩm thấu sâu vào các lớp biểu bì, cung cấp độ ẩm, hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da và chống lại các gốc tự do gây lão hóa. Dù hiệu quả có thể không đến một cách "thần tốc" như các sản phẩm đặc trị chứa hóa chất, nhưng làm đẹp "xanh" mang lại kết quả bền vững, cải thiện sức khỏe tổng thể của làn da từ gốc rễ, giúp da khỏe mạnh thực sự.

Một báo cáo của Statista năm 2024 chỉ ra 75% người tiêu dùng Gen Z tìm kiếm các sản phẩm có thành phần an toàn và thân thiện với môi trường. 68% ưu tiên những sản phẩm có bảng thành phần minh bạch. Còn khảo sát của InsightAsia cho thấy, 62% Gen Z sẵn sàng trả thêm tiền để mua mỹ phẩm không chứa cồn, hương liệu tổng hợp hoặc các chất bảo quản gây tranh cãi.

Ziaja Nuno Zel Myjacy Normalizujacy - gel rửa mặt ngừa mụn trứng cá Nuno. Ảnh: Ziaja

Giới chuyên gia nhận định, đây không phải là trào lưu ngắn hạn mà là một cuộc dịch chuyển tất yếu của ngành làm đẹp. Sự minh bạch về thành phần, quy trình sản xuất có đạo đức và cam kết bền vững dần trở thành tiêu chuẩn bắt buộc với mọi thương hiệu.

Để bắt đầu hành trình "sống xanh" cho làn da, bước đầu tiên và cơ bản là tập thói quen đọc kỹ bảng thành phần sản phẩm. Đại diện thương hiệu Ziaja tư vấn, người tiêu dùng nên học cách nhận biết các thành phần tự nhiên, đồng thời cảnh giác và tránh xa các hóa chất có khả năng gây hại như paraben, sulfate, formaldehyde hay hương liệu tổng hợp.

Bên cạnh việc tự làm mỹ phẩm tại nhà, người tiêu dùng có thể tìm đến các thương hiệu uy tín theo đuổi triết lý làm đẹp "xanh". Điển hình như dòng Natural Care của Ziaja, với các sản phẩm thiết yếu như gel rửa mặt (98% tự nhiên) và xịt dưỡng cân bằng (99% tự nhiên) là lựa chọn lý tưởng cho chu trình chăm sóc da hàng ngày.

Với những ai có làn da dầu mụn, bộ đôi Gel rửa mặt và Nước cân bằng Nuno phù hợp, vì sở hữu tỷ lệ thành phần tự nhiên lần lượt là 92% và 97%, giúp làm sạch và cân bằng da, không gây kích ứng. Các loại mặt nạ của hãng cũng đa dạng, như Mặt nạ sữa dê (Goat's milk), Mặt nạ tẩy tế bào chết 2in1 chứa Glycolic acid (90% tự nhiên).

Triết lý "sống xanh" không chỉ dừng lại ở da mặt. Việc chăm sóc các vùng da nhạy cảm trên cơ thể cũng được thương hiệu này chú trọng qua dòng dung dịch vệ sinh Intimate, với các chiết xuất từ hoa lan chuông, vỏ sồi hay cúc La Mã, đạt đến 96% thành phần tự nhiên. Lăn khử mùi Natural Care cũng đảm bảo tỷ lệ 98% thành phần gốc tự nhiên, mang lại sự an tâm cho người sử dụng.

"Chăm sóc da theo phong cách 'xanh' không chỉ là lựa chọn làm đẹp thông minh, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong, còn thể hiện trách nhiệm với môi trường sống, hướng tới vẻ đẹp hài hòa và bền vững theo đúng nghĩa", chuyên gia đến từ Ziaja nói.

Thanh Thư