Giới trẻ Hàn Quốc từ bỏ lối sống YOLO

Choi Ye-bin, 27 tuổi, đã duy trì thói quen ghi chép chi tiêu trong bốn năm qua để kiểm soát bản thân, thoát khỏi lối sống hưởng thụ và hoang phí như những người trẻ khác.

Nữ giám đốc một công ty tổ chức sự kiện nói chi phí nhà ở, tiền ăn đã chiếm áp đảo chi tiêu của cô. "Nếu không có lịch hẹn, tôi cố gắng không ăn ngoài", Choi nói. "Và nếu như tôi có hai cuộc hẹn trong tuần, đó là dấu hiện cảnh báo phải điều chỉnh chi tiêu".

Giống như Choi, ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc đang chuyển đổi thói quen chi tiêu của mình, trở nên tiết kiệm hơn.

Trong thập kỷ qua, lối sống YOLO (You Only Live Once - bạn chỉ sống một lần trong đời) của giới trẻ Hàn Quốc đã chiếm thế chủ đạo với đặc điểm ưu tiên chi tiêu cho hạnh phúc hiện tại hơn đầu tư cho tương lai không chắc chắn.

Người trẻ Hàn Quốc xếp hàng tìm việc trong hội chợ việc làm ở Seoul, ngày 3/7. Ảnh: Yonhap

Nhưng bữa tiệc chi tiêu đã kết thúc, họ đang hình thành lối sống mới mang tên YONO You Only Need One (bạn chỉ cần một thứ), thuật ngữ mô tả kiểu tiêu dùng hạn chế, giảm những thứ không cần thiết.

"Việc chi tiền để đầu tư bản thân hoặc hưởng thụ để được xã hội tôn vinh đã không còn", Choi nói. Những người thích omakase, hình thức ăn tối đắt tiền kiểu Nhật Bản, đã chuyển sang tiêu tiền vào việc khác.

Lạm phát cao và thu nhập thấp đã khiến người trẻ Hàn Quốc nghĩ lại. Họ cần chi cho những thứ thiết yếu hơn. Dữ liệu từ Cục Thống kê Hàn Quốc cho thấy từ năm 2021 đến 2023, tỷ lệ lạm phát lần lượt là 2,5%, 5,1% và 3,6%. Cùng thời điểm, tỷ lệ tăng lương hàng năm chỉ đạt 2,5%, 0,9% và 1,6%.

Kết quả phân tích dữ liệu giao dịch thẻ tín dụng của ngân hàng NH NongHyup Bank đã thể hiện sự phân hóa rõ rệt. Số lượng giao dịch ăn uống của người trẻ tuổi trong độ tuổi 20-30 đã giảm 9% trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Thay vào đó, chi tiêu cho thực phẩm ở cửa hàng tiện lợi tăng 21%.

Số lượng giao dịch cửa hàng bách hóa giảm 3% và ở thương hiệu cà phê đắt tiền như Starbucks và A Twosome Place, cũng giảm 13%. Trong khi đó, người mua ô tô nhập khẩu giảm 11% và mua ô tô nội địa tăng 34%.

Trong báo cáo của Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc, chuyên gia phân tích lạm phát chủ yếu ảnh hưởng đến các lĩnh vực mà người trẻ tiêu nhiều nhất, dẫn đến sự gia tăng trực tiếp chi phí sinh hoạt cho những người chuẩn bị đi làm hoặc có thu nhập thấp.

"Người trẻ là nhóm cảm nhận được sự thắt chặt kinh tế cao nhất trong các nhóm tuổi", báo cáo nêu.

Sự lo âu này cũng tác động đến mối quan tâm quản lý tài sản của giới trẻ.

"Chúng tôi là thế hệ phải có việc làm suốt đời do phải tự chuẩn bị chi phí nghỉ hưu", Lee, nhân viên văn phòng 30 tuổi, nói. "Tôi thà sử dụng tiền cho các khoản đầu tư hơn lãng phí nó".

Ngọc Ngân (Theo Korea Times)