Giới trẻ Hàn Quốc đến quán rượu đọc sách

Nhiều người trẻ tìm đến những quán bar ở Seoul để thưởng thức cocktail và tập trung đọc sách.

Quán rượu Chaek Bar ở Mangwon-dong, quận Mapo, Seoul, là điểm nổi tiếng của xu hướng Text Hip đang nở rộ gần đây. Thuật ngữ kết hợp giữa từ "text" (chữ viết, văn bản) và "hip" để truyền tải ý tưởng rằng đọc sách rất thú vị.

Khách hàng ở Chaek Bar chủ yếu là sinh viên và người dưới 30 tuổi. Họ đến đây để đọc sách, uống rượu.

Chung In-sung, chủ quán rượu, mô tả không gian quán giúp người trẻ tăng trải nghiệm đọc, bắt đầu từ việc suy ngẫm về thực đơn trước khi gọi. Khách hàng có thể thưởng thức cocktail Moon and Sixpence, lấy cảm hứng từ các nhân vật của nhà văn người Anh William Somerset Maugham hay rượu The Stranger - một loại cocktail pha với rượu mạnh Camus dựa theo tiểu thuyết The Stranger của nhà văn người Pháp Albert Camus.

Không gian bên trong Chaek Bar ở Mangwon-dong, Mapo, Seoul, nơi khách hàng có thể thưởng thức cả đồ uống và đọc sách. Ảnh: Lee Hyun-joo

Theo các chuyên gia, xu hướng Text Hip bắt đầu khi nhiều thần tượng K-pop và người nổi tiếng chia sẻ kinh nghiệm đọc sách. Như ca sĩ Minji của nhóm nhạc NewJean đọc tiểu thuyết kinh điển "The Age of Innocence" của Edith Wharyon trong một video âm nhạc. Hay ca sĩ Jang Won-young của IVE tiết lộ đã đọc các tác phẩm của triết gia Arthur Schopenhauser và Luận ngữ của Khổng Tử lúc rảnh rỗi.

Trong kỷ nguyên kỹ thuật số thống trị bởi các nền tảng video như YouTube, TikTok sách mang lại cảm hứng mới cho người trẻ. Điều này đi ngược với định kiến rằng người trẻ ngày nay ít đọc sách giấy khi bị phương tiện kỹ thuật số chi phối.

Nhà phê bình văn hóa Ha Jae-geun nói giống như xu hướng đăng các mặt hàng cổ điển như băng casette, đầu đĩa CD, máy quay video và máy ảnh từng phổ biến trên mạng xã hội, sách đóng vai trò là phương tiện để khẳng định cá tính.

Nhiều người trẻ đọc sách tại một thư viện ngoài trời tạm thời ở Quảng trường Gwanghwamun, quận Jongno, Seoul, hôm 21/4. Ảnh: Yonhap

Ngày nay, trào lưu Text Hip xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, nơi mọi người khoe ảnh đang đọc sách. Một số người còn đưa ra khuyến nghị về những cuốn sách nên đọc, cách chụp hình nếu muốn trông thật ngầu. Nhưng điều này khiến một số ý kiến cho rằng đây là trào lưu ngắn hạn.

Tuy nhiên các chuyên gia khẳng định Text Hip không có gì xấu, dù chỉ là xu hướng ngắn hạn. Nhà phê bình văn học Kang Dong-ho cho rằng luôn có yếu tố phù phiếm trong mong muốn khẳng định và thể hiện bản thân. "Khác với chuyện mua hàng xa xỉ, đọc sách rất có lợi, giúp mở rộng, thúc đẩy và chuyển đổi văn hóa nên không có gì xấu", ông Kang nói.

Sách ở Hàn Quốc có giá bán tương đối phải chăng, dễ tiếp cận so với các sản phẩm văn hóa khác. Nhưng để Text Hip phát triển qua nhiều thế hệ cần phải có nỗ lực bền bỉ. Trên thực tế, tỷ lệ người lớn đọc sách cho thấy sự phân chia các thế hệ. Theo đó hơn 74% người trưởng thành ở độ tuổi 20 đọc sách vào năm ngoái. Trong khi tỷ lệ này ở nhóm 40 tuổi là gần 48% và chưa đến 37% ở tuổi 50.

Han Ki-ho, giám đốc Viện nghiên cứu tiếp thị xuất bản Hàn Quốc, cho biết ngày càng nhiều trẻ nhỏ xa rời sách giấy. Vì vậy việc tăng cường các loại sách hướng dẫn để trẻ dễ dàng tiếp cận, hình thành văn hóa đọc là cần thiết.

"Còn nếu cứ mong chờ trẻ nhỏ sẽ bắt đầu đọc sách khi lớn lên là điều không tưởng", ông Han nói.

Minh Phương (Thep Korea Times)