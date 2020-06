Giới trẻ Hàn Quốc chìm trong nợ nần

Koo Young-gyu kiếm được 620.000 won (gần 12 triệu đồng) mỗi tháng nhưng nhờ bốn chiếc thẻ tín dụng, anh có thể tiêu gấp 60 lần số đó.

Mờ mắt vì hạn mức thẻ, Koo dành 18 tháng tiêu xài, "thử những gì mình chưa từng thử". Anh đi chơi đảo Jeju và sắm giầy dép, máy quay phim.

"Tôi đã tự nhủ hãy sống thật thoải mái trong một năm", người đàn ông ngoài 30 tuổi nhớ lại. "Tôi không thoải mái khi tiêu như vậy nhưng rất khó để dừng lại".

Cuối tuổi 20, Koo nợ đến gần 87 triệu won (hơn 1,6 tỷ đồng) thẻ tín dụng và không biết trả bằng cách nào. Suốt 11 tháng, anh liên tục bị chủ nợ đến tận nhà đòi tiền.

"Nghe tiếng gõ cửa, tôi biết đó là ai nên giả vờ không có nhà. Tôi tắt hết đèn, hoàn toàn không ra ngoài, sống như một con chuột chết vậy", Koo nói.

Koo Young-gyu trong căn phòng ngập đồ mua qua thẻ tín dụng. Ảnh: Channelnewsasia.

Năm 2016, gia đình phát hiện ra khoản nợ của Koo. Quá nhục nhã, anh nghĩ rằng mình không nên sống nữa và cố tự tử ba lần.

Nhưng Koo không phải người duy nhất như thế. Từ năm 2014 đến 2018, hơn 800 người Hàn định chấm dứt cuộc sống bằng cách nhảy cầu Mapo ở Seoul. Lý do chủ yếu: nợ nần.

Năm 2018, sau lần tự tử hụt thứ ba, Koo quyết định sống tiếp và nộp đơn xin phá sản. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là trong năm năm tiếp theo, anh không được vay bất cứ khoản nào.

Bỏ công việc cũ, Koo làm thêm ở một cửa tiệm tạp hóa. Nhưng giống nhiều cơ sở kinh doanh khác, cửa hàng này bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh khiến Koo mất việc vào tháng trước.

Dù sống ở cường quốc kinh tế, người Hàn Quốc mang những khoản nợ lớn. Theo Ngân hàng Hàn Quốc, đến tháng 9/2019, người dân nước này nợ khoảng 1.600 nghìn tỷ won. Bà Anwita Basu, chuyên gia nghiên cứu rủi ro của công ty cung cấp giải pháp tài chính Fitch Solutions cho biết khoản nợ tăng lên rất nhanh trong khi thu nhập người dân không mấy thay đổi. "Điều này chứng tỏ họ đi vay để trả nợ gốc", Basu phân tích.

Các khoản nợ của người Hàn bao gồm tiền học đại học, tiền mua xe và mua nhà, tiền đầu tư (với doanh nghiệp nhỏ) và đặc biệt là tiền mua sắm qua thẻ tín dụng. Những năm qua, số công ty phát hành thẻ tín dụng ngày càng nhiều. Họ cũng mở rộng hạn mức thẻ để lôi kéo khách hàng.

Nợ nần không thể chi trả dẫn đến phá sản. Và nhóm có tỷ lệ phá sản tăng đột biến chính là những người ở độ tuổi 20, chưa thể đảm bảo công việc ổn định. Giáo sư Kim Sang-bong từ Đại học Hansung nhận định một bộ phận thanh niên Hàn vẫn tiếp tục tiêu tiền dù chưa có việc làm, vì vậy càng chìm sâu vào nợ nần.

Kwon Do Hyeon là một trong số những người đang vật lộn để tìm công việc toàn thời gian. Anh sống cùng chị gái và làm hai công việc bán thời gian, tổng thu nhập 1,2 triệu won mỗi tháng. Vừa nợ tiền học đại học, vừa nợ tiền mẹ và phải trả sinh hoạt phí cho chị gái, Kwon không có chút tiền tiết kiệm nào.

Lý do Kwon vay tiền mẹ là nghiện cờ bạc, một thói quen đẩy nhiều người trẻ Hàn Quốc khác vào nợ nần. Theo Trung tâm Nghiện Cờ bạc Hàn Quốc, số thiếu niên cần điều chứng nghiện cờ bạc ở nước này đã tăng từ 168 năm 2015 lên 1.027 năm 2018. Hầu hết chơi trên các website bất hợp pháp.

Kwon đánh bạc từ lúc vào đại học. Ban đầu, anh thắng tới 41 triệu won dù số tiền bỏ ra chưa tới một triệu won.

"Tất cả là do may mắn. Tôi từng rất may mắn nhưng cuối cùng cũng mất hết số tiền thắng được", chàng trai hiện ngoài 20 tuổi chia sẻ. Để có thêm tiền đánh bạc, Kwon tìm đến gói vay cho người thu nhập thấp của chính phủ nhưng chỉ sau 10 ngày thua hết gần 15 triệu won.

Kwon Do Hyeon gánh món nợ lớn trong khi chưa có việc làm toàn thời gian. Ảnh: Channelnewsasia.

Bố mẹ Kwon đứng ra cho anh vay gần 25 triệu won để trả nợ. Nhưng sau khi lấy tài khoản điện thoại của họ để trả vài khoản vay khác, Kwon bị gia đình đuổi khỏi nhà.

"Thời gian đó thật khó khăn. Tôi không thể tắm rửa, luôn luôn mệt mỏi và đói bụng vì không có tiền", Kwon nhớ lại.

Cố vấn về nợ Kim Min-chul cho biết nhiều nền tảng như diễn đàn trực tuyến và ứng dụng điệu thoại bị những kẻ cho vay nặng lãi lợi dụng, nhằm "câu" các nạn nhân trẻ tuổi như Kwon với lãi suất cắt cổ, đôi khi lên tới 500%. Ước tính 400.000 người Hàn Quốc vay nặng lãi.

Một nhóm khác ngập trong nợ nần là các chủ doanh nghiệp nhỏ. Thiếu tiền mặt nhưng không thể vay ngân hàng vì điểm tín dụng từ trung bình đến thấp, họ đành vay tiền tư nhân với lãi suất cao, bên cạnh đó phải chịu giá thuê nhà cắt cổ. Vợ chồng Yoon Kyung-ja mở một cửa hàng thịt lợn ở Seoul được bốn năm thì chủ nhà tăng gấp bốn tiền thuê mặt bằng. Họ không đồng ý mức giá mới nhưng cũng không muốn chuyển đi vì vừa tốn 37 triệu won tiền sửa chữa cửa hàng.

"Cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc vào cửa hàng này. Chúng tôi phải kiếm tiền để cho các con ăn học", Yoon nói. Tình hình càng căng thẳng hơn khi chồng Yoon xô xát với chủ nhà và bị kết án hai năm tù.

Món nợ cũ cùng với chi phí kiện tụng khiến vợ chồng Yoon giờ nợ đến 124 triệu won. Họ phải đóng cửa cửa hàng và mất khả năng chi trả các khoản vay.

Trong bối cảnh đại dịch, Basu dự đoán sẽ còn nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ ngập đầu.

Thu Nguyệt (Theo Channel News Asia)