Giới trẻ Hà Nội trải nghiệm công nghệ sáng tạo

Ngày hội LG x Creativefest 2026 thu hút hàng nghìn bạn trẻ tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm những công nghệ hàng đầu trên dòng sản phẩm LG, hôm 10-11/1.

Sự kiện trải nghiệm công nghệ sáng tạo được LG Việt Nam tổ chức hai ngày cuối tuần tại Hà Nội, quy tụ hàng loạt sản phẩm mới nhất của hãng. Không gian khu triển lãm tại 61 phố Tràng Tiền được LG thiết kế mang phong cách sáng tạo, đa màu sắc, thu hút đông đảo giới trẻ Hà Nội trải nghiệm và khám phá.

Người tham dự trải nghiệm ngày hội LG x Creativefest, sáng 10/1. Ảnh: LG

Ngày hội LG x Creativefest được chia thành các khu vực riêng biệt cho người tham dự trải nghiệm: chụp hình check-in, khu vực màn hình, âm thanh, TV, không gian ngoài trời dành cho các dancer nghiệp dư tranh tài, karaoke với dàn âm thanh Xboom và màn hình... Tâm điểm bên trong không gian trưng bày là 4 dòng sản phẩm TV LG OLED evo AI, gồm dòng M5, G5, C5 và TV QNED 89 kích thước 100 inch.

Trong đó, hai mẫu LG OLED evo AI G5 và M5 thuộc thế hệ mới nhất, trang bị bộ xử lý AI Alpha 11 thế hệ 2. Bộ xử lý của dòng TV này đạt chuẩn 4K, độ sáng gấp 3 lần so với TV OLED phổ thông. Trong đó, mẫu M5 tạo điểm nhấn với tốc độ truyền tải 4K 144 HZ và dòng G5 cho trải nghiệm chơi game mượt mà, VRR 165 Hz đầu tiên trên thế giới, chứng nhận bởi G-Sync và FreeSync.

Một gia đình trải nghiệm game trên màn hình TV LG OLED evo AI. Ảnh: LG

Có mặt tại sự kiện, Hoàng Thái Trung (21 tuổi, Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho biết, các dòng TV thế hệ mới của LG gây ấn tượng với người dùng trẻ nhờ trải nghiệm hình ảnh mượt mà, tối ưu độ chân thực, đặc biệt khi trải nghiệm xem phim hoặc chơi game. Tại triển lãm, dòng TV LG QNED86 evo AI kích thước 100 inch thu hút đông đảo người tham dự trải nghiệm và tìm hiểu.

Ngoài kích thước lớn, dòng TV này có thể đáp ứng tối đa nhu cầu giải trí, VRR đến 144 Hz, kết hợp AMD FreeSync Premium. Theo hãng, thế hệ TV năm nay được tích hợp "trí tuệ nhân tạo thấu cảm", đồng hành người dùng trong suốt quá trình sử dụng. Các tính năng điểm nhấn của dòng TV này gồm: Voice ID, AI Concierge, AI Chatbot... Đặc biệt, khả năng tìm kiếm thông minh thực hiện qua Microsoft Copilot, có khả năng nhận diện từng thành viên trong gia đình, từ đó đề xuất nội dung theo hướng cá nhân hóa.

Dòng TV LG QNED89 kích thước 100 inch thu hút nhiều người trải nghiệm. Ảnh: LG

Khu vực thu hút đông đảo người dùng trẻ là màn hình LG OLED Ultragear và LG UltraFine, hướng đến nhu cầu chơi game và đồ họa chuyên nghiệp. Màn hình LG UltraGear OLED 45GX950A với chế độ kép 5K2K đầu tiên trên thế giới, sở hữu tấm nền OLED 45 inch cong và khả năng chuyển đổi tần số quét kép độc đáo. Màn hình chuyên game này mang đến sự linh hoạt, đáp ứng cả nhu cầu về hình ảnh chi tiết cho các tựa game AAA, tốc độ phản hồi cao cho môi trường thi đấu eSports.

"Màn hình LG UltraGear OLED là lựa chọn hàng đầu của giới game thủ chuyên nghiệp, các nhà sáng tạo nội dung đòi hỏi những yêu cầu khắt khe về không gian hiển thị", Lê Quốc Vinh (24 tuổi, nhà sáng tạo nội dung) cho biết. Với công việc yêu cầu chất lượng màn hình cao, thời gian sử dụng liên tục, Quốc Vinh cho biết anh cũng đánh giá cao dòng màn hình UltraFine evo 6K tại sự kiện.

"Đây là dòng màn hình nổi tiếng của LG, được hãng tối ưu cho dân sáng tạo chuyên nghiệp, nhờ tích hợp Thunderbolt 5, tấm nền IPS Black, mật độ điểm ảnh đến 224 PPI", Quốc Vinh cho biết.

Bạn trẻ trải nghiệm game trên màn hình LG. Ảnh: LG

Ở sự kiện, LG cũng giới thiệu thế hệ loa xBoom mới, gồm các mẫu Bounce, Grab, Stage 301 và tai nghe không dây Buds. Theo hãng, đây là những sản phẩm hợp tác với nghệ sĩ will.i.am, thủ lĩnh nhóm nhạc The Black Eyed Peas trong vai trò kỹ sư âm thanh, hứa hẹn mang đến chất âm đặc trưng được tinh chỉnh, kết hợp công nghệ và cảm xúc.

Khu vực trưng bày âm thanh ở triển lãm thu hút đông đảo bạn trẻ trải nghiệm, nhờ thiết kế loa cá tính, đa dụng và mức giá dễ tiếp cận. Theo đó, các thiết bị xBoom AI trang bị loạt tính năng thông minh, tự chỉnh âm theo nội dung, tối ưu chất lượng tùy thuộc không gian sử dụng, hay đồng bộ nhạc và đèn hiển thị. Công nghệ kết nối LE Audio Auracast cũng cho phép kết nối cùng lúc nhiều thiết bị với một nút bấm.

Ở khu vực ngoài trời, sự kiện LG x Creativefest mang đến không gian "sân khấu di động" với dàn loa xBoom Stage 301, công suất đến 120 W, dành cho cuộc thi Dance Battle Contest, trải nghiệm Karaoke và Random Dance dành cho các bạn trẻ. Lê Hoàng Văn (22 tuổi, phường Cửa Nam) cho biết, LG mang đến trải nghiệm mới mẻ với sự kiện Creativefest, giúp giới trẻ Hà Nội tiếp cận các dòng sản phẩm trẻ trung, cá tính và nhiều công nghệ của hãng.

Sự kiện LG x Creativefest năm nay thu hút hàng nghìn người tham dự. Đây là một hoạt động nằm trong chiến dịch Tết Nhà là Tết Nhất mùa 3 với chủ đề "Tết Nhất có AI". Dự kiến, mô hình không gian trải nghiệm công nghệ tương tự sẽ được LG giới thiệu trong năm nay để gắn kết với người dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Quang Anh