Giới trẻ dùng AI để tư vấn mua sắm

Người dùng trẻ dùng công cụ AI tích hợp trên Galaxy A56 5G để so sánh, tư vấn, trước khi quyết định mua sắm.

Thương mại điện tử trở nên phổ biến ở Việt Nam. Với vài thao tác trên điện thoại, người tiêu dùng có thể đặt mua bất kỳ món đồ nào. Nhưng đi cùng sự tiện lợi là nỗi lo "mua hớ" khi chi quá tay cho sản phẩm hoặc chọn nhầm hàng kém chất lượng. Với nhóm người trẻ thường xuyên mua sắm online, nhiều người chọn cách tận dụng AI để mua sắm thông minh.

Gemini Live - trợ lý AI tích hợp trên Galaxy A56 5G giúp người dùng phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính.

Đơn cử, khi phân vân giữa hai sản phẩm, Vân Anh, sinh viên ngành marketing tại TP HCM yêu cầu AI so sánh giá, tính năng, độ bền hay đánh giá cộng đồng. Sau vài giây, công cụ tổng hợp dữ liệu, chỉ ra ưu nhược điểm và gợi ý lựa chọn phù hợp. Ví dụ, khi đặt câu hỏi "laptop 15 triệu thương hiệu A hay 16 triệu thương hiệu B phù hợp cho sinh viên hơn?", Gemini Live có thể đề xuất phương án tối ưu, giúp giảm rủi ro "mua nhầm".

AI tư vấn mua sắm. Ảnh: Samsung

Khác với công cụ tìm kiếm thông thường, Gemini Live phân tích yếu tố giá trị lâu dài. Thay vì chỉ hiển thị mức giá, AI gợi ý thêm về độ bền, chính sách bảo hành hoặc khả năng nâng cấp. Với các câu hỏi như "điện thoại dưới 8 triệu pin tốt, chụp ảnh đẹp cho sinh viên nên chọn gì?", Gemini Live có thể đưa ra danh sách gợi ý kèm lý do cụ thể, giúp người dùng cân bằng giữa chi phí và chất lượng.

Tính năng Share Camera hoặc Share Screen trên Galaxy A56 5G cũng cho phép người dùng như Vân Anh gửi hình ảnh món đồ để AI phân tích kiểu dáng, chất liệu hay độ phù hợp. "Nhờ đó, việc mua sắm không chỉ dựa vào cảm tính mà có thêm góc nhìn khách quan", người dùng nhận xét.

Tính năng chia sẻ màn hình trên Galaxy A56 5G. Ảnh: Samsung

Theo đại diện Samsung, mục tiêu của dòng Galaxy A56 5G là đưa AI vào trải nghiệm sống hàng ngày, phục vụ giải trí, hỗ trợ quản lý chi tiêu và lựa chọn thông minh hơn. Chiếc smartphone tầm trung này được tích hợp sẵn Gemini Live, không cần cài đặt thêm, cho phép người dùng trò chuyện trực tiếp với AI.

Bên cạnh các tính năng hỗ trợ mua sắm, Galaxy A56 5G vẫn đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản như pin bền, kết nối 5G, camera AI với Best Face và Nightography. Với mức giá phổ thông, thiết bị giúp nhiều người tiếp cận công nghệ AI vốn chỉ xuất hiện trên các dòng máy cao cấp.

AI đưa ra tư vấn cho người dùng. Ảnh: Samsung

Gemini Live còn có thể hỗ trợ người dùng lập kế hoạch chi tiêu theo thời điểm. Khi hỏi "thời điểm nào trong năm có nhiều khuyến mãi điện tử nhất?" hay "có nên chờ Black Friday để mua laptop không?", AI sẽ tổng hợp dữ liệu và đưa ra gợi ý về các dịp mua sắm lớn như 9/9, 11/11, Black Friday, Tết Nguyên đán hoặc mùa Back-to-school.

Samsung cho rằng thói quen mua sắm đang thay đổi khi công nghệ AI giúp người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiền. Với các tính năng tích hợp trên Galaxy A56 5G, người dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể tiếp cận trải nghiệm mua sắm thông minh, hợp túi tiền và bền vững hơn.

Hoài Phương