Giới trẻ bạo chi đi du lịch để 'khổ luyện'

Thay vì nằm dài trên bãi biển, nhiều người trẻ đang chọn chi hàng nghìn USD cho những kỳ nghỉ khổ luyện thể thao để nâng cấp thể chất và tinh thần.

Kỳ nghỉ Tết vừa qua của Yiqian (Dịch Thiên), 18 tuổi, ở Trung Quốc, hoàn toàn khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa. Chàng trai chi hơn 20.000 tệ (khoảng 2.800 USD) bay đến đảo Bali, Indonesia để tham gia trại huấn luyện tennis kéo dài 7 ngày 6 đêm. Mỗi sáng, lịch trình của anh bắt đầu từ 9h với 3 tiếng tập luyện chuyên sâu. Tối đến là những trận đấu giao hữu vắt kiệt sức lực. "Đây không chỉ là đi chơi, mà còn là nhiệm vụ để nâng cấp bản thân", Yiqian chia sẻ.

Câu chuyện của Yiqian là minh chứng rõ nét cho sự bùng nổ của "Sportcation" – khái niệm kết hợp giữa thể thao (Sport) và kỳ nghỉ (Vacation). Xu hướng này đang biến những hòn đảo lãng mạn thành các đấu trường rèn luyện thể lực đầy thử thách.

Người trẻ Trung Quốc đu trend du lịch "khổ luyện".

Tại khu vực Canggu (Bali), một quản lý cơ sở lưu trú cho biết vài tháng nay bầu không khí du lịch đã hoàn toàn thay đổi. Thay vì ngủ nướng, từ 7h sáng, hàng đoàn du khách tập trung trước các quán cà phê để khởi động và chạy bộ dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên chuyên nghiệp. Các hoạt động như tennis, lặn biển, lướt sóng hay CrossFit (cử tạ cường độ cao) ngày càng nở rộ.

"Canggu từng là điểm đến của những người làm việc từ xa hay du khách yêu cảnh đẹp. Giờ đây, nơi này trở thành không gian để người trẻ rèn luyện, nâng cao thể chất và tinh thần", người quản lý nhận định.

Theo nhiều đơn vị lữ hành, khách hàng Gen Z đang chiếm đa số trong trào lưu này. Nhóm khách này không ngại chi số tiền lớn cho một chuyến đi, với kỳ vọng nhận lại sự tiến bộ về kỹ năng và hình thể thay vì chỉ nghỉ ngơi đơn thuần.

Sự lên ngôi của Sportcation có phần đóng góp lớn từ sự bùng nổ của bộ môn tennis. Tính đến năm 2025, số lượng sân tennis tiêu chuẩn tại Trung Quốc đã tăng gần 40% so với 5 năm trước, phục vụ hơn 25 triệu người chơi. Những người đam mê bộ môn này thường tìm đến các trại huấn luyện quy mô nhỏ ở nước ngoài để được kèm cặp bởi huấn luyện viên quốc tế. Sau những giờ tập luyện căng thẳng, họ mới bắt đầu tận hưởng dịch vụ massage phục hồi và khám phá ẩm thực địa phương.

"Trước đây, phần lớn khách hàng của chúng tôi ở độ tuổi U50. Nhưng gần đây, ngày càng nhiều người trẻ đăng ký tham gia các khóa tập luyện cường độ cao", Lohas, đại diện một đơn vị tổ chức trại tennis kết hợp du lịch, cho biết.

Trên các mạng xã hội, "Sportcation" đang trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước tiến hóa của ngành du lịch, khi người trẻ chuyển từ "đi để ngắm cảnh" sang "đi để sống khỏe".

Một người đàn ông mang theo vợt để tập luyện tại một trại huấn luyện tennis dịp nghỉ lễ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Xu hướng "sportcation" đang tạo nên cơn sốt trong cộng đồng người trẻ Việt Nam. Thay vì những chuyến đi nghỉ dưỡng thảnh thơi thông thường, nhiều người lựa chọn tìm về sự cân bằng như các khóa Yoga Retreat tĩnh tâm giữa rừng thông Đà Lạt hay chi hàng chục triệu cho các lớp học lướt sóng, ván diều (kitesurfing), marathon. Không ít du khách Việt sang Phuket (Thái Lan) tham gia trại huấn luyện Muay Thái khắc nghiệt, hoặc bay đến Bali (Indonesia) để trải nghiệm các tour kết hợp tập lặn biển.

Theo khảo sát của Tổ chức Du lịch Sức khỏe Thế giới (WTA) có tới 76% du khách hiện nay sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các chuyến đi mang tính chất rèn luyện thể chất, cải thiện sức khỏe thay vì chỉ đi để ngắm cảnh.

Tuy nhiên, trào lưu này cũng vấp phải những luồng quan điểm trái chiều. "Kiểu du lịch này đòi hỏi tính kỷ luật rất cao. Nó chắc chắn không dành cho những ai muốn trốn tránh áp lực công việc bằng cách ngủ bù", một người dùng mạng bình luận.

Dù vậy, các chuyên gia dự báo Sportcation sẽ tiếp tục là trào lưu lớn trong thời gian tới, giúp con người định nghĩa lại khái niệm thư giãn thông qua quá trình bứt phá giới hạn của bản thân.

Thanh Thanh (The Star, SCMP)