Giới thượng lưu chuộng thiết kế 'nhà cao cửa rộng'

TP HCMKhông gian sống rộng thoáng mang thiết kế sang trọng, khoáng đạt, có ý nghĩa phong thủy giúp giới thượng lưu thể hiện đẳng cấp của mình.

Nhận định về hành vi của người mua nhà hiện nay, bà Ginny Nguyễn, quản lý cấp cao bộ phận kinh doanh nhà ở Savills TP HCM cho biết sau đại dịch Covid-19, nhu cầu của một nhóm khách hàng ở tầng lớp trung lưu, khá giả tại Việt Nam chuyển sang những bất động sản với diện tích lớn hơn, đi cùng với nhiều không gian xanh và nằm tại khu vực riêng tư.

Báo cáo tâm lý người tiêu dùng của Batdongsan công bố hồi tháng 7 cho thấy, người có thu nhập cao (40-70 triệu mỗi tháng) thường chuộng nhà biệt lập, nhà liền thổ và ưu tiên tìm mua bất động sản ở những nơi thông thoáng, thiết kế rộng rãi.

Theo đại diện đơn vị phát triển bất động sản Khang Điền, quan niệm "nhà cao cửa rộng" từ xưa đã được giới thượng lưu ưu ái, dùng để chỉ không gian sống khoáng đạt, thoáng mát, đón gió và ánh sáng tốt. Trong quan niệm người Á Đông, cửa là nơi đón sinh khí, cửa càng cao thoáng thì lưu chuyển luồng sinh khí tối ưu hơn, điều này có ý nghĩa mang lại sự may mắn, hanh thông và thịnh vượng hơn cho gia chủ.

"Những gia đình có nguồn tài chính lớn càng đặt ra nhiều tiêu chí khi lựa chọn tổ ấm, trong đó yếu tố phong thủy đóng vai trò quan trọng", đại diện Khang Điền nhấn mạnh.

Trần nhà cao tạo không gian rộng và thoáng đãng bên trong căn biệt thự. Ảnh: Khang Điền

Từ đó, doanh nghiệp đã phát triển dự án The Classia (phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP HCM) với thiết kế hệ trần nhà cao 3,8-4,5 m, kết hợp cùng cửa chính lớn bằng kính, độ rộng tối thiểu 1,6 m giúp ngôi nhà đón tối đa gió và ánh sáng tự nhiên, mang đến sự thông thoáng tối đa. Không gian rộng rãi bên trong nhà giúp các chủ nhân dễ dàng bố trí và thể hiện cá tính riêng trong thiết kế nội thất.

The Classia mang âm hưởng kiến trúc cổ điển phương Tây với mái ngói Mansard đặc trưng màu xám xanh, ý tưởng từ những ngôi biệt thự cổ tại vùng đất Nice, bờ Đông Nam nước Pháp. Các mảng tường điêu khắc theo phong cách tân cổ điển.

Dự án có quy mô 4,3 ha, mật độ xây dựng 26%, vừa mở bán đợt một với 156 căn nhà phố và 20 căn biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và biệt thự vườn. Các sản phẩm có thiết kế một trệt ba lầu, diện tích đa dạng từ 80-200 m2. Khoảng sân trước và sau các dãy nhà được bố trí xen kẽ những khu vườn nhỏ, tạo thêm không gian xanh thông thoáng.

Thiết kế mái ngói Mansard màu xám xanh đặc trưng. Ảnh: Khang Điền

Tại đây, cư dân có thể tìm thấy những giây phút ấm áp, quây quần bên gia đình ở vườn BBQ, hay ngắm nhìn con trẻ vui chơi tại khu leo núi, hồ bơi trẻ em. Hiện hạ tầng và hệ tiện ích như hồ bơi tràn, sân tennis trên cao, vườn thư giãn... đã xây dựng hoàn thiện và sẵn sàng phục vụ cư dân.

Thiết kế trên đã giúp The Classia nhận về hai giải thưởng là Thiết kế kiến trúc nhà ở xuất sắc nhất (Best Housing Architectural Design) và Dự án nhà ở xuất sắc nhất TP HCM (Best Housing Development HCMC) tại Vietnam Property Awards 2021.

Ông Shahab Karmely - nhà sáng lập Kar Properties (công ty kinh doanh bất động sản tại New York) cho biết, ngôi nhà không chỉ là nơi an cư mà còn thể hiện gu thẩm mỹ cũng như khẳng định vị thế của những chủ nhân thượng lưu. Trong đó, kiến trúc và thiết kế là yếu tố được các gia chủ lưu tâm.

Gợi ý cách bày trí nội thất tại biệt thự The Classia. Ảnh: Khang Điền

Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và thượng lưu thúc đẩy nhu cầu biệt thự hạng sang tại TP HCM và các tỉnh lân cận tăng mạnh. Theo báo cáo của hãng nghiên cứu đa quốc gia Wealth-X, Việt Nam nằm trong top 10 nền kinh tế sẽ có tốc độ tăng trưởng người giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2018-2023, với 10,1% mỗi năm.

Đại diện Savills nhận định, thị trường phát triển biệt thự, nhà liền thổ của các vùng vệ tinh trong thời gian tới sẽ phát triển hơn nữa do quỹ đất trung tâm để phát triển dự án không còn nhiều và thủ tục cấp phép còn chậm. Các chủ đầu tư sẽ dịch chuyển nguồn lực sang những quỹ đất sạch nhằm cắt giảm chi phí và đón đầu xu hướng.

Quế Anh