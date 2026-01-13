Giới thủ môn Việt Nam thán phục Trần Trung Kiên

Các thủ môn hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Đình Triệu, Trần Nguyên Mạnh... đều đánh giá cao màn trình diễn của Trần Trung Kiên trước Arab Saudi, tin đàn em sẽ sớm gánh vác ĐTQG.

Thủ môn Trung Kiên bắt bóng trong trận Việt Nam thắng Arab Saudi giải U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah al-Faisal tối 12/1/2026. Ảnh: AFC

Với hàng loạt pha cứu thua xuất thần giúp Việt Nam hạ chủ nhà Arab Saudi 1-0 ở lượt cuối vòng bảng giải U23 châu Á 2026, thủ môn Trần Trung Kiên nhận được vô số lời ngợi ca. Trên các diễn đàn, hội nhóm bóng đá Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và châu Á, anh được ví như "người nhện", "bức tường đá"...

Sau trận, Trung Kiên đăng lên trang cá nhân dòng trạng thái "Việt Nam tôi ở châu Á" kèm hình ảnh các pha cứu thua ấn tượng của bản thân. Lập tức, bài viết thu về vô vàn lời chúc mừng từ người hâm mộ, giới chuyên môn và các đồng nghiệp như Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Đình Triệu hay Phan Đình Vũ Hải...

Trong đó, Đình Triệu từng sát cánh cùng Trung Kiên trên hành trình vô địch ASEAN Cup 2024 và các trận đấu vòng loại Asian Cup 2027. Chia sẻ thêm với VnExpress, thủ thành người Hải Phòng cho rằng màn thể hiện của đàn em xứng đáng điểm 10. "Những gì Trung Kiên thể hiện thật tuyệt vời, từ ý thức không gian, quản lý vùng cấm địa đến phản xạ... Nhưng, chúng ta nên để cậu ấy cũng như các cầu thủ khác tập trung thi đấu. Lúc này, điều đó sẽ tốt hơn là tung hô".

Những pha cứu thua xuất thần của Trung Kiên Những pha cứu thua xuất thần của Trung Kiên trước Arab Saudi.

Rơi vào bảng đấu khó và không được đánh quá cao, nhưng Việt Nam bất ngờ kết thúc vòng bảng U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng ba trận, ghi 5 bàn và chỉ nhận một bàn thua từ cú sút hiểm hóc trong trận đấu Kyrgyzstan. Trung Kiên đóng góp không nhỏ vào thành quả này. Anh luôn là sự lựa chọn số một của HLV Kim Sang-sik, và hầu như không mắc sai sót nào đáng kể.

Theo Trần Nguyên Mạnh - người từng nhiều năm là thủ một số một Việt Nam và hiện bắt cho Nam Định, Trung Kiên đã tiến bộ vượt bậc trong các giải đấu vừa qua là nhờ tâm lý vững vàng và khả năng đọc tình huống nhanh nhạy. "Cậu ấy còn trẻ nhưng thi đấu chững chạc và bản lĩnh. Nếu duy trì được phong độ này, cậu ấy sẽ là thủ môn số một của Việt Nam trong tương lai gần", Nguyên Mạnh khẳng định. "Theo tôi, Kiên hội tụ nhiều tố chất của một thủ môn hàng đầu, như chiều cao hơn 1,9 m, sải tay dài, phản xạ nhanh và phán đoán tình huống chính xác. Tôi đánh giá cao màn thể hiện của Kiên trong cả ba trận vòng bảng, chứ không chỉ trước Arab Saudi".

HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh từng làm việc với Trung Kiên ở các đội trẻ Việt Nam. Theo ông, tài năng 23 tuổi trước đây chưa bộc lộ dáng dấp một thủ môn xuất sắc, nhưng nhờ chăm chỉ tập luyện, trải qua nhiều môi trường huấn luyện ở CLB lẫn các đội trẻ và đội tuyển, đã tự hoàn thiện bản thân.

"Khi được gọi lên đội U22 dưới thời HLV Philippe Troussier, Kiên chỉ là thủ môn số ba ở HAGL, thân hình mảnh khảnh, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Tôi còn căn dặn cậu ấy phải chăm chỉ tập luyện, tập gym để tăng cường cơ bắp", HLV Thế Anh cho hay. "Giờ, cậu ấy tỏa sáng nhờ thể hình cũng như tâm lý thi đấu tốt. Kiên sẽ sớm trở thành người gác đền số một của bóng đá Việt Nam".

Xem các pha xử lý nhanh gọn và chính xác của Trung Kiên, cả HLV Thế Anh lẫn thủ môn Nguyên Mạnh cho rằng, ngoài lợi thế chiều cao, đàn em tiến bộ nhanh nhờ được thi đấu ở V-League sớm trong hai mùa gần nhất.

"Ở CLB, Kiên chịu nhiều áp lực hơn vì HAGL luôn đối mặt với các đợt tấn công, va chạm nhiều với các tiền đạo ngoại. Nhờ đó, Kiên có tâm lý và phản xạ cực nhanh", HLV Thế Anh phân tích. "Với một thủ môn, vấn đề tâm lý rất quan trọng. Tự tin thái quá dễ nhận các bàn thua sơ đẳng, còn lo sợ thái quá cũng dễ mắc các lỗi ngớ ngẩn. Nhưng Kiên rất điềm tĩnh, kiểm soát trận đấu tốt, không vội vàng mà rất quyết đoán và giải quyết mọi tình huống an toàn, hiệu quả. Cậu ấy đã tạo ra niềm tin lớn cho các đồng đội".

Thủ môn Trung Kiên ăn mừng sau khi đánh bại Arab Saudi ở lượt cuối bảng A giải U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah al-Faisal tối 12/1/2026. Ảnh: AFC

Trung Kiên nguyên quán Hưng Yên, nhưng sinh ra và lớn lên ở Pleiku, Gia Lai. Gia đình anh không có truyền thống thể thao, khi bố làm tài xế và mẹ làm tiếp thị. Do đó, Trung Kiên cũng như những cầu thủ khác phải nuôi đam mê qua những trận bóng với chúng bạn trong xóm nghèo. Theo HLV Khổng Tam Cường - người thầy đầu tiên của Trung Kiên, cậu học trò lúc nhỏ chỉ nổi bật về chiều cao so với bạn bè trang lứa, nhưng không được gia đình ủng hộ theo bóng đá, mà muốn cậu tập trung học hành.

Ông Cường kể, ngày đó ông tập hợp những cầu thủ trong xóm nghèo ở Gia Lai để xây dựng một đội bóng đá học đường, cho các em thỏa đam mê, rèn sức khỏe. Thuở nhỏ, Kiên không chỉ làm thủ môn, mà đá ở nhiều vị trí. Anh cũng chịu nhiều trận đòn roi của bố khi theo đuổi bóng đá, chểnh mảng học tập.

Nhận thấy học trò có nhiều tiềm năng trở thành một thủ môn hàng đầu, ông Cường miệt mài đưa học trò xin thử việc ở HAGL. "Khi Kiên tốt nghiệp tiểu học, tôi và em đã nhiều lần vào học viện HAGL xin việc, nhưng do lúc đó HAGL chưa mở đợt tuyển sinh nên phải nhiều lần ngậm ngùi trở về phố Núi, và có lúc tưởng bỏ cuộc. 11 tuổi, Kiên được nhận vào tập thử một tháng rồi 'đậu' luôn ở Hàm Rồng. Một thời gian sau gặp lại, tôi thấy em ấy đã cao hơn tôi nhờ môi trường ăn uống, tập luyện ở HAGL tốt hơn ở gia đình", HLV Tam Cường kể lại với giọng tự hào.

Từ một thủ môn đậu vào học viện HAGL với suất "đi xin", Trung Kiên phát triển nhanh chóng qua các giải trẻ. Giai đoạn 2022-2023, anh lần lượt được đem cho mượn ở Đồng Nai và Công an Nhân dân đá giải hạng Nhất để tích lũy kinh nghiệm. Năm 2024, anh trở thành người hùng của HAGL khi ba trận liên tiếp cản phá xuất sắc luân lưu, giúp đội bóng trẻ phố núi lần đầu vô địch U21 Quốc gia.

Thủ môn Trung Kiên (ngoài cùng bên trái) trong một chuyến dã ngoại năm 2012 cùng HLV Khổng Tâm Cường - người đồng sáng lập bóng đá học đường Pleiku School FC. Ảnh: NVCC

Trước khi tỏa sáng ở các cấp độ U23, Trung Kiên cũng có tên trong các tuyển trẻ Việt Nam dự giải U15 Đông Nam Á 2018, vòng loại U19 châu Á 2020 và VCK U23 châu Á 2022. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Kiên được tham dự rồi vô địch ASEAN Cup 2024 với vai trò thủ môn số ba sau đàn anh Đình Triệu và Filip Nguyễn. Anh sau đó là nhân tố chủ chốt giúp Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2024 và đoạt HC vàng SEA Games 33.

"Trung Kiên trước đây là 'công tử bột', người trắng trẻo, gầy còm nhưng nhờ theo bóng đá và hưởng chế độ tốt, cậu ấy phát triển nhanh chóng", ông Cường - người đồng sáng lập bóng đá học đường Pleiku School FC - cho biết thêm. "Kiên sống tình cảm, biết trước biết sau và rất lễ phép. Sau các giải đấu, cậu ấy thường tìm gặp tôi để tâm sự. Kiên luôn ấp ủ ước mơ trở về trường cũ hồi cấp một để làm một việc gì đó thật ý nghĩa cho mái nhà xưa".

Đức Đồng