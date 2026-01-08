Giới thiệu đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn phòng Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất đánh giá đại tướng Phan Văn Giang có lý lịch rõ ràng, lập trường tư tưởng chính trị kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị, tác phong công tác dân chủ, thẳng thắn, liêm chính.

Cử tri cũng nhận xét Bộ trưởng Quốc phòng có trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong quản lý, chỉ huy, điều hành Quân đội; là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn chiến đấu, học tập và công tác, được giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng. Trên các vị trí công tác, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều đóng góp trong xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Giang Huy

Trong nhiệm kỳ là đại biểu Quốc hội khóa 15, đại tướng Phan Văn Giang chấp hành nghiêm chương trình, kế hoạch công tác, chế độ sinh hoạt của Quốc hội; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách phát triển đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri, khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao trách nhiệm, lắng nghe và tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri để phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền.

đại tướng Phan Văn Giang 65 tuổi, quê phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình. Ông là Tiến sĩ Khoa học Quân sự, từng giữ nhiều chức vụ trong Quân đội, trong đó có Tư lệnh Quân đoàn 1; Phó tổng Tham mưu trưởng; Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng. Ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng tháng 4/2021. Tháng 10/2023, ông là thành viên Chính phủ có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất trong đợt lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội.

Trước đó, hai đại tướng là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa và Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Tân Cương cũng được cử tri giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

