Giới siêu giàu Trung Quốc bán nhà, gom vàng

Lợi nhuận sụt giảm khiến nhiều đại gia Trung Quốc như ông Li Jiang bán tháo bất động sản, chuyển sang gom vàng và mua bảo hiểm cao cấp để an tâm nghỉ hưu.

Từ năm 2020, Li Jiang, 60 tuổi, một chủ doanh nghiệp sản xuất tại Quảng Đông bắt đầu bán các bất động sản đang nắm giữ. Quyết định này từng khiến bạn bè ông khó hiểu. Thập kỷ qua, nhà đất luôn được xem là "mỏ neo" an toàn nhất để giới nhà giàu tích sản và chuyển giao cho con cháu.

Thời hoàng kim, ông Li sở hữu 7 bất động sản, từ căn hộ hạng sang giữa trung tâm đến biệt thự ngoại ô. Hiện tại, ông chỉ giữ lại hai căn: một để ở và một cho con trai đi du học về. Số tiền bán đất, ông chuyển sang mua các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giá trị cao và vàng.

"Giữ đất đai giờ đây như ôm gánh nặng. Một căn nhà là đủ để nghỉ hưu rồi", ông Li nói. Ông cũng hướng con trai đầu tư vào các ngành công nghiệp mới thay vì dồn tiền vào bất động sản như bố mẹ trước đây.

Khảo sát mới nhất của Viện Nghiên cứu Hurun công bố đầu tháng 1/2026 cho thấy, giới thượng lưu Trung Quốc đang âm thầm tái cơ cấu chiến lược hưu trí: giảm tỷ trọng bất động sản, tăng sở hữu vàng, bảo hiểm và tài sản nước ngoài.

Thống kê cho thấy dân số trên 60 tuổi tại Trung Quốc đã vượt mốc 300 triệu người. Mỗi ngày có khoảng 55.000 người bước vào tuổi nghỉ hưu. Trong khi đó, số lượng hộ gia đình có tài sản ròng trên 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 36 tỷ đồng) lại giảm 0,8%, xuống còn hơn 2 triệu hộ.

Sự sụt giảm tài sản khiến nhóm siêu giàu trở nên nhạy cảm hơn với rủi ro. Trước đây, họ giàu lên nhờ giá đất tăng phi mã. Nhưng năm nay, Hurun chỉ ra rằng kênh đầu tư được giới nhà giàu nước này ưu tiên nhất là bảo hiểm (47%), tiếp theo là vàng (42%). Ở chiều ngược lại, gần 20% cho biết sẽ tiếp tục cắt giảm danh mục bất động sản.

"Học người giàu mua vàng và bảo toàn vốn đang là chủ đề nóng của tôi và bạn bè", Kiki Huang, một chuyên viên môi giới bảo hiểm cấp cao tại Quảng Đông xác nhận. Cô ghi nhận sự bùng nổ của các hợp đồng bảo hiểm mệnh giá hàng triệu nhân dân tệ, được xem là "hầm trú ẩn" khi kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Bên cạnh nỗi lo tài chính, cách người giàu Trung Quốc tận hưởng tuổi già cũng thay đổi. Thay vì phó mặc cho con cái chăm sóc tại gia (chiếm 90% ở người cao tuổi phổ thông), 21% giới siêu giàu chọn sống trong các viện dưỡng lão cao cấp.

Tại đây, họ chi trả trung bình 275.000 nhân dân tệ mỗi năm (khoảng 1 tỷ đồng) để được chăm sóc y tế chuyên biệt. Nhu cầu này thúc đẩy các dịch vụ y tế từ xa và chẩn đoán bệnh bằng AI phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng thượng lưu.

