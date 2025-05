Giới siêu giàu chuộng gửi vàng ở Singapore

Giữa bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu, Singapore đang dần trở thành nơi chứa vàng an toàn của giới nhà giàu.

Cách sân bay quốc tế Changi (Singapore) không xa là một tòa nhà 6 tầng, ốp đá và được bảo vệ nghiêm ngặt. Sau những cánh cửa thép chắc chắn là những thỏi vàng và bạc trị giá khoảng 1,5 tỷ USD. Tòa nhà này có tên The Reserve, bên trong có nhiều kho chứa riêng và một phòng chứa với hàng nghìn hộp ký gửi có tổng chiều cao tương đương ba tầng nhà.

Trong 4 tháng đầu năm, lượng đơn hàng gửi vàng và bạc vào đây tăng 88% so với cùng kỳ năm 2024, người sáng lập The Reserve Gregor Gregersen cho biết. Công ty này cũng ghi nhận doanh số bán kim loại quý tăng 200% so với năm ngoái.

Vàng cất giữ trong kho chứa của The Reserves. Ảnh: The Reserves

Nhiều khách hàng siêu giàu đang lo ngại về thuế nhập khẩu, những thay đổi trên toàn cầu và các bất ổn địa chính trị. Vì thế, việc gửi vàng ở nơi an toàn như Singapore đang trở thành xu hướng lớn hiện nay, ông nói. Gregersen tiết lộ 90% đơn hàng mới của họ đến từ khách hàng ngoài Singapore.

"Singapore đang được coi là Geneva của phương Đông. Nước này nổi tiếng có pháp lý đáng tin cậy, ổn định về chính trị và kinh tế", Gregersen giải thích.

Bên cạnh đó, Singapore cũng là trung tâm trung chuyển của khu vực. "Những nơi là trung tâm trung chuyển thì việc có kho vàng cũng điều dễ hiểu. Bạn có thể gửi tiền, gửi vàng ở đó, nhưng cũng có thể đến lấy dễ dàng", Jeremy Savory - nhà sáng lập công ty tư vấn cho người giàu Millionaire Migrant (Dubai) nói.

Vài tháng qua, giá vàng thế giới liên tiếp lập đỉnh mới. Nguyên nhân là nhu cầu trú ẩn tăng khi thị trường biến động do căng thẳng thương mại và làn sóng bán tháo tài sản Mỹ hồi tháng 4.

Dù giá gần đây đã hạ nhiệt khi quan hệ Mỹ - Trung Quốc bớt căng thẳng, một số chuyên gia vẫn dự báo vàng có thể lên tới 5.000 USD một ounce năm tới. Hiện giá vàng giao ngay ở mức 3.346 USD - gần sát mức kỷ lục 3.500 USD xác lập trước đó.

Gregersen cho biết giới siêu giàu đang ngày càng ưu tiên mua vàng thỏi vật chất thay vì vàng "trên giấy" (như hợp đồng tương lai vàng hay cổ phiếu quỹ ETF vàng) vì muốn giảm rủi ro biến động giá cả. Dù vàng vật chất không hoàn toàn miễn nhiễm với biến động giá, việc này vẫn giúp tránh được một số rủi ro đặc thù của vàng "trên giấy".

Ví dụ, cuộc khủng hoảng khiến ngân hàng Silicon Valley (Mỹ) sụp đổ năm 2023 khiến nhiều nhà đầu tư chuyển sang giữ vàng thỏi hoặc ký gửi vàng tại các kho, thay vì chỉ nắm giấy chứng nhận sở hữu vàng hoặc cổ phần trong các quỹ liên quan đến vàng, Nicky Shiels - Giám đốc nghiên cứu và chiến lược kim loại tại MKS Pamp giải thích.

John Reade - chiến lược gia trưởng của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho rằng xu hướng này phổ biến ở những người lo ngại về sức khỏe của hệ thống tài chính toàn cầu. "Một số người lo ngại việc để vàng trong hệ thống ngân hàng, nên họ chọn lưu trữ tại các tổ chức không phải ngân hàng", Reade nói.

Savory cũng đồng tình với nhận định này. "Nếu sống ở một quốc gia có hệ thống ngân hàng không đáng tin, bạn sẽ không muốn để vàng ở đó", Savory nói. Khách hàng của ông gồm nhiều người giàu trên toàn cầu, đang tìm cách chuyển vàng vật chất tới các kho chứa tại Thụy Sĩ, Singapore và Dubai.

Dubai cũng là điểm trung chuyển phổ biến với mức độ an ninh cao. Tuy nhiên, Savory cho biết quá trình gửi vàng tại thành phố này cần nhiều thủ tục hơn. "Dubai có thể yêu cầu thêm giấy tờ. Một số người không thích điều này đâu", ông nói.

Hà Thu (theo CNBC, The Reserve)