Giới siêu giàu 'chùn tay' vì giá dịch vụ tăng vọt

Từng là lực đỡ của ngành du lịch cao cấp, giới siêu giàu nay bắt đầu đắn đo và hủy chuyến trước tình trạng giá vé máy bay, khách sạn tăng phi mã.

Đầu tháng 3, Nick Fry, cựu lãnh đạo một đội đua Công thức 1 ở Anh, dự định đổi lịch chuyến bay hạng thương gia từ Phoenix (Mỹ) đi London sớm hơn 24 giờ. Hãng hàng không yêu cầu ông trả thêm 6.800 USD, gần bằng giá vé khứ hồi ban đầu. Thay vì chi tiền, doanh nhân này quyết định làm ngược lại, hủy vé và chuyển xuống hạng phổ thông.

Ít ngày sau, khi muốn đổi lịch chuyến nghỉ dưỡng gia đình tại Nam Phi (vốn đã tiêu tốn 60.000 USD), ông nhận báo giá phải trả thêm 27.800 USD cho một ngày bay sớm và một đêm lưu trú. Lần này, ông thẳng thừng từ chối.

Nhiều ghế tắm nắng tại các khu du lịch có thể sẽ không có người ngồi trong một thời gian. Ảnh: UCG/Universal Images Group Editorial

Việc một khách hàng quen thuộc của các dịch vụ xa xỉ như Fry chùn bước cho thấy dấu hiệu ngưỡng chịu đựng của giới nhà giàu đã tới giới hạn. Trong bối cảnh chi phí vận hành tăng cao, các hãng hàng không và khách sạn đang thực hiện một "canh bạc" rủi ro: Đẩy giá để bảo vệ lợi nhuận.

Sự chuyển dịch điểm đến cũng là nguyên nhân khiến giá cả leo thang. Theo Bloomberg, nhiều du khách đã đổi hướng từ các khu vực bất ổn sang những điểm đến thay thế như Tây Ban Nha, quần đảo Canary hay vùng Caribe. Điều này vô tình tạo áp lực quá tải và đẩy giá lên đỉnh điểm ngay trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

Tại thị trường Mỹ, theo chuyên gia Richard Clarke từ công ty phân tích tài chính Bernstein, giá phòng trung bình tại các khách sạn hạng sang tăng 38% trong giai đoạn 2019-2026, trong khi phân khúc bình dân chỉ tăng 12%. "Các cơ sở lưu trú cao cấp đang định giá dịch vụ của họ giống như một món hàng hiệu xa xỉ", ông Clarke nhận định.

Nhóm khách thượng lưu "chùn tay" chi tiêu vào các dịch vụ sang trọng khi giá cả tăng vọt do ảnh hưởng của xung đột Trung đông. Ảnh minh họa: Travel Professional News

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo các dịch vụ du lịch đang lặp lại sai lầm "lạm phát lòng tham" (greedflation) của ngành thời trang. Ngay cả người giàu cũng ghét bị "chặt chém". Khi mức giá bị đẩy lên quá xa so với giá trị thực, những khách hàng không cần nhìn giá cũng bắt đầu cảm thấy bị lợi dụng.

Chanel là ví dụ điển hình. Sau khi tăng giá dòng túi classic gần gấp đôi so với năm 2019, doanh số của hãng giảm 4% vào năm 2024. Để đảo ngược tình thế, thương hiệu này buộc phải lùi bước, tung ra các mẫu túi xách giá thấp hơn để kéo khách hàng trở lại.

Dữ liệu từ Ngân hàng Deutsche Bank (Đức) cho thấy, giá vé máy bay đặt trước ba tuần hiện không tăng mạnh như vé cận ngày và giá một số tour du thuyền đã bắt đầu giảm. Đây là tín hiệu sớm cho thấy nhu cầu du lịch xa xỉ đang hạ nhiệt.

Giới nhà giàu thường nhạy cảm với các cú sốc trên thị trường bất động sản và chứng khoán hơn là biến động của hàng hóa thiết yếu. Nếu ngành du lịch tiếp tục khăng khăng giữ mức giá "trên trời", họ sẽ sớm nhận ra những "thượng đế" rủng rỉnh tiền bạc sẵn sàng quay lưng bất cứ lúc nào.

Minh Phương (Theo Bloomberg)