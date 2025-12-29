Giới siêu giàu chi tiền cho chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng

Nhiều người giàu lựa chọn chăm sóc sức khỏe toàn diện, chuyên sâu để phục hồi thể chất, tinh thần, thay vì những kỳ nghỉ ngắn hạn.

Theo số liệu của Global Wellness Institute 2025, nền kinh tế chăm sóc sức khỏe toàn cầu tăng 7,9% trong giai đoạn 2023-2024, đạt 6,8 nghìn tỷ USD, gấp đôi so với 2013. Quy mô này lớn hơn kinh tế xanh, công nghệ thông tin, du lịch và thể thao. 11 lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã vượt mức trước dịch, tăng nhanh nhất là bất động sản wellness tăng 19,5%/năm và sức khỏe tinh thần với 12,4%/năm. Dự báo, lĩnh vực này tiếp tục tăng trưởng 7,6%/năm giai đoạn 2024-2029, đạt gần 9,8 nghìn tỷ USD vào năm 2029.

Trong đó, phân khúc cao cấp có chi phí cho một liệu trình gấp nhiều lần du lịch nghỉ dưỡng, tăng trưởng mạnh nhờ sự tham gia của các gia tộc, hoàng gia và người nổi tiếng, người siêu giàu có khối tài sản trên 30 triệu USD. Nghiên cứu về Thị trường hàng hóa xa xỉ toàn cầu năm 2025 của Bain, chỉ ra nhóm này chi khoảng 25,3 tỷ USD cho các chuyến đi hướng tới trải nghiệm hơn, bao gồm du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness) với khu nghỉ dưỡng yoga, spa...

Chiva-Som là khu trị liệu và nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Thái Lan, thường xuyên tiếp đón người nổi tiếng, siêu giàu hoặc hoàng tộc. Ảnh: Chiva-Som

Họ có xu hướng lựa chọn những quốc gia như Austria, Thái Lan, Maldives, Italy, Seychelles làm điểm nghỉ dưỡng và trị liệu, ưu tiên dịch vụ y khoa cá nhân hóa, bảo mật cao và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Ví dụ điển hình là thương hiệu Chiva-Som tại Thái Lan. Đây là cơ sở trị liệu thành lập hơn 30 năm trước. Khách hàng của Chiva-Som gồm nhiều tên tuổi lớn như Madonna, Victoria Beckham, Kate Moss hay Serena Williams. Họ tìm đến không chỉ vì sự riêng tư, mà còn bởi hệ thống trị liệu được thiết kế như một ê-kíp y khoa thu nhỏ, theo dõi sức khỏe liên tục và kín đáo. Với nhóm khách hàng có lịch trình dày đặc, việc quay lại nhiều lần phản ánh sự tin cậy đối với dịch vụ tại đây.

Mô hình wellness toàn diện tại Việt Nam

Khi xu hướng wellness cao cấp lan rộng toàn cầu, Chiva-Som lựa chọn HAUS Wellness Center làm đối tác tư vấn vận hành tại Việt Nam. HAUS Wellness Center rộng gần 7.000 m2, nằm trong dự án HAUS Da Lat trước mặt hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Trung tâm thiết kế theo triết lý ESG, tích hợp wellness vào bối cảnh khí hậu và cảnh quan Đà Lạt.

HAUS Wellness Center tổ chức theo mô hình đa trục, gồm chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa, xã hội, đa thế hệ và môi trường. Mỗi hành trình chăm sóc sức khỏe tại đây bắt đầu bằng tư vấn, đánh giá toàn diện từ lối sống, mức độ stress đến chỉ số vận động. Trên nền tảng đó, liệu trình được thiết kế riêng cho từng người, thay vì áp dụng công thức chung.

Không gian thư giãn và trị liệu dành cho nữ tại HAUS Wellness Center. Ảnh: HAUS Da Lat

Trung tâm đưa vào nhiều công nghệ trị liệu hiện đại như cold plunge (ngâm lạnh), thủy trị liệu nóng - lạnh, hồng ngoại xa, ánh sáng trị liệu và dẫn lưu bạch huyết. Các phương pháp này được chứng minh có lợi cho tuần hoàn, giấc ngủ, giảm viêm và phục hồi cơ bắp. Ví dụ, hồng ngoại xa có khả năng thâm nhập sâu vào mô, hỗ trợ giãn mạch, tăng lưu thông máu và hỗ trợ giảm viêm; hoặc dẫn lưu bạch huyết là kỹ thuật massage y học phục hồi, hỗ trợ giảm phù nề, cải thiện lưu thông dịch bạch huyết và tạo cảm giác nhẹ nhõm.

Tại HAUS Wellness Center, những biện pháp trên thường được kết hợp trong một lộ trình tổng thể. Lý do, sức khỏe không thể cải thiện bằng một giải pháp duy nhất, mà cần sự phối hợp giữa khoa học, vận động, nghỉ ngơi và môi trường sống.

Phòng trị liệu đôi tại HAUS Wellness Center. Ảnh: HAUS Da Lat

Đại diện HAUS Wellness Center cho biết mong muốn trở thành một phần trong chiến lược sống dài hạn của người tiêu dùng, với cách tiếp cận bài bản, kín đáo và dựa trên nền tảng khoa học. Đồng thời, tham gia vào xu hướng của giới thượng lưu toàn cầu, đầu tư nghiêm túc cho sức khỏe, coi đó là biểu tượng địa vị mới thay cho những giá trị vật chất truyền thống, không chạy theo trào lưu ngắn hạn.

Văn Hà