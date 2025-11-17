Giới phân tích dự đoán giá vàng suy yếu tuần này

Các chuyên gia cho rằng những bất định về kinh tế Mỹ, thuế quan và động thái lãi suất sẽ khiến giá vàng thế giới rung lắc trong tuần này.

17 nhà phân tích Wall Street tham gia khảo sát dự báo giá vàng của Kitco, trong đó 8 nhà phân tích có quan điểm giảm giá trong ngắn hạn. Đồng thời, 6 người giữ quan điểm trung lập cho tuần tới, còn lại dự đoán giá sẽ tăng.

Với cuộc khảo sát dành cho 230 nhà giao dịch tại Main Street, gần 66% kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần này. Tỷ lệ dự đoán giảm giá chỉ khoảng 16,5% và 17,8% giữ quan điểm trung lập trong ngắn hạn.

Nỗ lực bất thành của vàng trong việc vượt qua ngưỡng 4.200 USD một ounce tuần trước đã tạo ra tâm lý giảm giá trong ngắn hạn. Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định hiện tại có nhiều bất định về kinh tế Mỹ, thuế quan và động thái lãi suất tiếp theo. Vàng có thể cần kiểm định lại vùng đáy gần đây (khoảng 3.930 USD) trước khi phục hồi hoàn toàn. "Bất kỳ đợt điều chỉnh nào nhiều khả năng diễn ra trong thời gian ngắn, vì các yếu tố hỗ trợ chính của vàng vẫn còn đó", chuyên gia nhấn mạnh.

Là một trong những chuyên gia đưa ra quan điểm giảm giá, ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cao cấp tại Kitco, cho rằng bên mua đang bị "hụt hơi" và các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn có phần xấu đi.

Theo một số nhà phân tích, vàng bị bán tháo do kỳ vọng lãi suất thay đổi, khiến thị trường rộng hơn cũng suy yếu, cả Bitcoin và chứng khoán đều giảm điểm. Dù đợt đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài 43 ngày đã kết thúc, một số nhà kinh tế lo ngại việc thu thập dữ liệu kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc thiếu dữ liệu chất lượng khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải giữ lập trường trung lập, có thể giữ nguyên lãi suất trong tháng tới.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường dự báo khả năng Fed giảm lãi suất trong tháng 12 là dưới 50%. Trong khi tháng trước, kỳ vọng nới lỏng lên tới hơn 90%.

Các thỏi kim loại quý được xếp chồng lên nhau trong phòng két sắt của nhà vàng Pro Aurum ở Munich, Đức. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn đưa ra dự báo tích cực. James Stanley, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, cho biết ông lạc quan với vàng nhưng chưa kỳ vọng một cú bứt phá ngay lập tức. "Chúng ta đang bước vào một giai đoạn tích lũy, rất giống hai tháng cuối năm ngoái hoặc giai đoạn từ tháng 4 đến nay", ông nhận định.

James Stanley tin qua giai đoạn này, vàng sẽ bứt phá. Ông vẫn lạc quan vì cho rằng nền tảng cơ bản chưa thay đổi nhiều. Những cơn rung lắc thời gian qua, theo ông, chỉ là hoạt động chốt lời sau một nhịp tăng rất mạnh. "Mốc 4.000 USD vẫn là vùng quan trọng và chỉ khi giá xuống dưới 3.895 USD một cách rõ ràng, tôi mới xem xét lại quan điểm", chuyên gia nói thêm.

Cẩn trọng hơn, Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết ông lạc quan về vàng trong tuần tới, trừ khi thị trường chứng khoán chứng kiến một đợt bán tháo mạnh. Chỉ số S&P 500 tuần này chịu áp lực bán rõ rệt nhưng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng trên 6.600 điểm.

Trong trường hợp thị trường chứng khoán rơi vào hỗn loạn, Hansen nói rằng không tài sản nào, ngoại trừ đồng yên Nhật, tránh được áp lực bán ngắn hạn.

Tiểu Gu (theo Kitco)