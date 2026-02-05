Giới nhà giàu New York chi hàng chục nghìn USD tiêm mỡ người chết

MỹThay vì chấp nhận đau đớn hút mỡ tự thân, giới thượng lưu New York săn lùng AlloClae - loại mô mỡ chiết xuất từ người hiến tặng quá cố với chi phí đắt đỏ để kiến tạo đường cong và lấp đầy khiếm khuyết cơ thể.

Stacey vốn luôn dẫn đầu về phong cách sang trọng và thần thái cuốn hút. Nhưng nếu xét về tiêu chuẩn một thân hình "đồng hồ cát" với những đường cong rực lửa, chuyên gia tài chính đến từ New York này lại hoàn toàn lép vế. Mọi chuyện thay đổi sau khi Stacey chi gần 45.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng) để bơm đầy vùng hông và mông bằng mỡ hiến tặng từ người đã khuất, theo NY Post.

"Lúc đầu nghe có vẻ đáng sợ", Stacey, 34 tuổi, chia sẻ. "Nhưng nếu xét dưới góc độ khoa học, việc sử dụng mô từ người hiến tặng đã mất như xương, da hay gân vốn là một phần của y học suốt nhiều thập kỷ qua".

Katrina Daphne trước (trái) và sau khi nâng ngực. Ảnh: Katrina Daphne

Chuyên gia tài chính sống tại Manhattan này đã dùng mô người hiến tặng để thực hiện thủ thuật nâng mông mini kiểu Brazil. Cô cũng dùng "nguồn mỡ vay mượn" ấy để làm đầy các vùng lõm ở hông và khắc phục vết tích của một ca hút mỡ hỏng ở đùi trái.

"Nguồn mô được kiểm soát cực kỳ chặt chẽ và có nguồn gốc đạo đức rõ ràng", cô hào hứng nói về những phần cơ thể hiến tặng từ người chết. "Cảm giác giống như chúng ta đang tái chế vậy".

AlloClae là sản phẩm của công ty kỹ thuật mô Tiger Aesthetics, được bác sĩ Darren Smith, Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Khu vực New York, ví như "mảnh ghép mỡ có sẵn". Khác với các chất làm đầy nhân tạo (filler), vật liệu này trải qua quy trình tiệt trùng nghiêm ngặt, loại bỏ hoàn toàn ADN của người hiến tặng nhưng vẫn duy trì cấu trúc tổ ong 3D tự nhiên. Cấu trúc này giúp tế bào mỡ tạo khối tức thì, duy trì độ đàn hồi và tích hợp tốt vào vị trí tiếp nhận. Nguồn cung được quản lý khắt khe bởi Hiệp hội các trường Y khoa Bang New York (AMSNY), chỉ thu nhận từ những người hiến xác cho khoa học trên 18 tuổi, cơ thể nguyên vẹn, không mắc bệnh truyền nhiễm và chưa qua khám nghiệm tử thi.

Tuy nhiên, công ty không nêu rõ nguồn gốc chính xác của lượng mỡ được sử dụng. Đại diện Tiger Aesthetics cũng chưa phản hồi về quy trình sản xuất, sàng lọc tử thi hay sự bùng nổ của AlloClae kể từ khi ra mắt vào năm ngoái. Hiện, từ giới thượng lưu ở khu Upper East Side đến các ngôi sao truyền hình thực tế như Taylor Frankie Paul, tất cả đều ráo riết săn lùng một mũi tiêm từ loại mô mỡ đặc biệt này.

Bác sĩ Smith đánh giá đây là giải pháp vô giá cho những bệnh nhân có thể trạng mảnh mai, săn chắc, không đủ mỡ tự thân để thực hiện cấy ghép mỡ truyền thống (vốn cần 300-500 cc). Với AlloClae, bác sĩ chỉ cần tiêm khoảng 50 cc cho mỗi bên để tạo hình. Phương pháp này xâm lấn tối thiểu, giúp bệnh nhân tránh được quy trình hút mỡ đau đớn và rủi ro gây biến dạng vùng lấy mỡ.

Stacey chia sẻ việc sử dụng mỡ từ người hiến tặng đã giúp thân hình mảnh mai của cô có thêm những đường cong đầy đặn. Ảnh: Emmy Park

Katrina Daphne, một huấn luyện viên pilates và bà mẹ hai con, cũng gia nhập trào lưu này để cải thiện vòng một khiêm tốn. Cô kết hợp túi độn Motiva và vài chục cc AlloClae để nâng cỡ ngực từ 32A lên 32B. Daphne ví von chi phí cho ca thẩm mỹ này "ngang ngửa một chiếc túi Birkin", tức không dưới 35.000 USD, nhưng khẳng định đây là khoản đầu tư xứng đáng.

Bác sĩ Anna Steve, người thực hiện cho Daphne, gọi AlloClae là "mỡ đa tiện ích". Bà giải thích rằng loại mỡ này sở hữu các thành phần cấu trúc mà mỡ tự nhiên thường thiếu hụt, giúp giữ hình khối ổn định hơn. Đặc biệt, kỹ thuật này cho phép đặt túi độn ngay trên lớp cơ mà vẫn đảm bảo vẻ tự nhiên, thay vì phải đặt dưới cơ và mất tới 6 tuần nghỉ dưỡng như phẫu thuật truyền thống.

Thời gian hồi phục của phương pháp tiêm mỡ tử thi rất nhanh, tương đương với tiêm botox. Hầu hết bệnh nhân có thể quay lại sinh hoạt bình thường ngay trong ngày, trừ các hoạt động thể chất mạnh. Sau khi tiêm, AlloClae hoạt động tương tự mỡ tự nhiên, nghĩa là kết quả thẩm mỹ sẽ thay đổi theo cân nặng của bệnh nhân. Các bác sĩ cho biết quy trình này có thể thực hiện nhiều lần nếu khách hàng muốn tăng thêm thể tích hoặc duy trì vóc dáng hoàn hảo theo thời gian.

Bác sĩ Smith cùng các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ khác phải trải qua một quy trình đào tạo chuyên sâu trước khi được cấp chứng chỉ sử dụng AlloClae. Ảnh: Emmy Park

Bình Minh (Theo NY Post)