Giới nhà giàu Mỹ lo con thất nghiệp

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhiều tỷ phú vẫn lo con cái khó xin và khó giữ được việc làm trong bối cảnh thị trường lao động biến động.

Patrick Dwyer, Giám đốc điều hành NewEdge Wealth (bang Miami), cho biết nhiều khách hàng sở hữu tài sản từ 100 triệu đến một tỷ USD đang bất an về tương lai của con cái. Họ lo ngại nhóm trẻ 22-35 tuổi khó xây dựng sự nghiệp, ngay cả trong những ngành vốn được xem là giàu tiềm năng có thu nhập cao như công nghệ, luật hay y khoa.

Thực tế, thị trường lao động Mỹ đang trở nên khắc nghiệt với người trẻ, không phân biệt xuất thân. Tỷ lệ thất nghiệp của cử nhân mới tốt nghiệp đã tăng lên mức 9,7% vào tháng 9/2025. Năm 2024 cũng được ghi nhận là năm tuyển dụng yếu nhất tại Mỹ kể từ 2009, nếu loại trừ giai đoạn đại dịch.

Ảnh minh họa: Newsweek

Theo Michael Hans, Giám đốc đầu tư của Citizens Wealth, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI) cùng chi phí sinh hoạt leo thang khiến nhân sự cũ ít nhảy việc. Hệ quả là cơ hội cho người trẻ gia nhập thị trường ngày càng hẹp (hiệu ứng Big Stay).

"Nhiều người lao động đang chọn cách 'đứng yên', khiến nhân sự cấp độ đầu vào không có cửa chen chân", Nich Tremper, chuyên gia kinh tế tại nền tảng nhân sự Gusto, nhận định.

Áp lực này lan tới cả giới thượng lưu. Trước đây, công thức thành công của con nhà giàu khá đơn giản: học trường danh tiếng, thực tập tại công ty lớn và thăng tiến nhờ quan hệ. Nhưng nay, "luật chơi đã thay đổi", ông Dwyer nói. Nhiều phụ huynh lo sợ nếu không tự kiếm ra tiền, thế hệ sau sẽ mất quyền tự chủ cuộc sống, dù được thừa kế núi tiền.

Để ứng phó, các gia đình siêu giàu đang thay đổi chiến lược. Thay vì thúc ép con đi theo lộ trình công sở truyền thống đầy rủi ro sa thải, họ khuyến khích và chi tiền cho con khởi nghiệp ngay từ độ tuổi 20.

Khởi nghiệp vốn được xem là con đường chông gai với tỷ lệ thất bại cao. Tuy nhiên, lợi thế của con nhà giàu là "tấm lưới an toàn" tài chính dày dặn. Họ có quyền thử và sai nhiều lần.

"Các gia đình không còn nuông chiều vô điều kiện mà hướng đến việc chuẩn bị kỹ năng sinh tồn cho con", Dwyer cho biết.

Thông qua việc tự điều hành doanh nghiệp nhỏ, những "rich kid" này được rèn luyện tinh thần kỷ luật, khả năng phục hồi và các kỹ năng thực chiến như tài chính, marketing - những thứ mà tấm bằng đại học hay các mối quan hệ cũ không còn đảm bảo được trong kỷ nguyên AI.

Ngọc Ngân (Theo CNBC)