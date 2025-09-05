Giới nghiên cứu tìm lý do cá voi sát thủ tấn công tàu thuyền

Cá voi sát thủ dọc bờ biển Tây Ban Nha liên tục tấn công tàu thuyền trong những tuần gần đây khiến giới nghiên cứu bối rối chưa thể kết luận nguyên nhân.

Làn sóng tấn công mới của cá voi sát thủ châu Âu Lực lượng dân quân Pontevedra ghi lại hình ảnh chiếc thuyền gặp nạn do cá voi sát thủ tấn công. Video: X

Theo Live Science, một quần thể nhỏ cá voi sát thủ (Orcinus orca) phát triển sở thích phá hủy tàu thuyền ngoài khơi bán đảo Iberia ở tây nam châu Âu trong những năm gần đây. Giới nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu hành vi này, nhưng họ cho rằng cá voi sát thủ chỉ đang nô đùa thay vì hành động hung hăng.

Ngày 21/8, những con cá voi sát thủ làm vỡ bánh lái của một chiếc thuyền buồm Đức tại cửa sông Vigo ở Galicia. Sau đó, chúng tiếp tục chơi đùa với thuyền buồm, liên tục đâm vào khi phương tiện được kéo đến nơi an toàn. Lực lượng dân quân Pontevedra, cơ quan thi hành luật của Tây Ban Nha, chia sẻ video ghi lại quá trình giải cứu trên mạng xã hội X và cho biết đàn cá voi sát thủ đã tấn công vài chiếc thuyền buồm.

Tuy nhà chức trách chưa thông báo chính xác có bao nhiêu tàu thuyền bị tấn công, nhiều vụ việc tương tự xảy ra kể từ sau đó. Ví dụ, ngày 30/8, cá voi sát thủ phá hủy bánh lái của một thuyền buồm gỗ truyền thống ngoài khơi O Grove trong cửa sông Arousa và gây rò rỉ ở chiếc thuyền buồm khác ngoài khơi Ons trong cửa sông Pontevedra.

Valentín Otero, chủ sở hữu của chiếc thuyền bị tấn công ở O Grove, chia sẻ ông nghe thấy hai cú va chạm vào phương tiện trước khi trông thấy một cặp cá voi sát thủ. Otero và thủy thủ đoàn báo cáo có một con cá voi sát thủ lớn dài khoảng 7 m bơi cạnh con nhỏ hơn.

Cá voi sát thủ Iberia là một phân nhóm cá voi sát thủ cực kỳ nguy cấp có chưa đến 40 cá thể. Chúng tấn công tàu thuyền ngoài khơi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha từ năm 2020. Dù một số báo cáo ban đầu suy đoán cá voi sát thủ Iberia có thể đang trả thù tàu thuyền, nhiều chuyên gia đã bác bỏ nhận định này.

Những cuộc chạm trán thường liên quan đến cá voi sát thủ trẻ tuổi bơi thẳng vào bánh lái dưới đáy thuyền buồm. Các khoa học gợi ý cá voi sát thủ có thể chỉ là cá thể chưa trưởng thành buồn chán với nhiều thời gian rảnh hơn từ khi con mồi yêu thích của chúng là quần thể cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương (Thunnus thynnus) phục hồi. Nguồn thức ăn dồi dào có nghĩa chúng cần ít thời gian săn mồi hơn.

Hành vi của cá voi sát thủ rất đa dạng và phức tạp. Các nhà nghiên cứu quan sát chúng tham gia vào nghi thức xã hội phức tạp như cắn lưỡi nhau. Các quần thể cá voi sát thủ khác nhau cũng có ngôn ngữ riêng tương tự con người và có thể phát triển phong cách riêng độc đáo như đội cá hồi chết bơi lội xung quanh.

Giới chuyên gia cho rằng chưa có lý do để nghi ngờ cá voi sát thủ Iberia nhắm vào con người trên tàu thuyền. Cá voi sát thủ là loài săn mồi hung dữ, chuyên săn nhiều loại con mồi khác nhau từ cá ngừ đến hải cẩu, cá mập, thậm chí cả cá voi. Tuy nhiên, mỗi nhóm có chế độ ăn uống riêng biệt và không bao gồm con người. Chỉ có một số ít trường hợp cá voi sát thủ tấn công con người trong tự nhiên được ghi nhận, tất cả sự cố được báo cáo đều đi kèm lý do như cá voi sát thủ tưởng nhầm con người là hải cẩu.

An Khang (Theo Live Science)