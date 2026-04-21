Giới hạn tàu du lịch trên vịnh Hạ Long để tránh quá tải

Các cơ quan sẽ tính toán ngưỡng chịu tải môi trường, giới hạn số tàu và khu vực khai thác du lịch trên vịnh Hạ Long nhằm giảm áp lực lên di sản, bảo vệ cảnh quan và hệ sinh thái.

Ngày 21/4, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long. Quy hoạch có phạm vi khoảng 676,36 km2, bao gồm toàn bộ vùng lõi và vùng đệm của Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, khu vực bảo vệ I chiếm khoảng 434 km2, khu vực bảo vệ II khoảng 242,36 km2. Phạm vi nghiên cứu trải rộng cả đất liền và vùng biển thuộc 8 xã, phường và đặc khu gồm Tuần Châu, Hà Tu, Bãi Cháy, Hồng Gai, Hạ Long, Hà An, Quang Hanh và đặc khu Vân Đồn.

Trọng tâm của quy hoạch là bảo tồn nguyên trạng cảnh quan, giá trị địa chất, địa mạo và hệ sinh thái đặc thù của vịnh Hạ Long, đồng thời khai thác hợp lý để phát triển du lịch bền vững. Điểm đáng chú ý là yêu cầu xác định rõ ngưỡng chịu tải môi trường, từ đó đề xuất giới hạn số lượng và loại hình tàu du lịch hoạt động trên vịnh.

Vịnh Hạ Long, Di sản thiên nhiên thế giới. Ảnh: Lê Tân

Quy hoạch cũng sẽ phân vùng các khu vực hạn chế phát triển nhằm bảo vệ những vùng có giá trị cảnh quan đặc biệt, giảm áp lực từ hoạt động du lịch đại trà. Song song, vịnh Hạ Long được định hướng kết nối với các di sản lân cận như quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc và vịnh Bái Tử Long để hình thành mạng lưới du lịch liên vùng.

Thời gian lập quy hoạch không quá 24 tháng, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành liên quan.

Vịnh Hạ Long có diện tích hơn 1.500 km2 với gần 2.000 đảo lớn nhỏ, được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới từ năm 1994 và lần thứ hai năm 2000. Hiện nay, vịnh là một bộ phận cấu thành Quần thể Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà. Mỗi năm, khu vực này đón hàng triệu lượt khách, tạo áp lực ngày càng lớn lên môi trường và cảnh quan.

Lê Tân