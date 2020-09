Giới doanh nhân chuộng không gian sống biệt lập

Tính riêng tư, an ninh tối đa nhưng tiện ích vẫn đầy đủ được xem là tiêu chí hàng đầu khi doanh nhân, người có thu nhập cao chọn nơi an cư.

Tờ Financial Times ghi nhận, giới doanh nhân, người có thu nhập cao trên thế giới luôn ưa chuộng không gian sống riêng tư. Tại Mỹ, nhiều người nổi tiếng và doanh nhân sẵn sàng chi số tiền lớn để đảm bảo hạn chế đến tối thiểu người lạ biết đến tư gia của họ. Thậm chí, vị trí, hình ảnh những căn biệt thự cũng sẽ không được đăng tải trên Google Maps.

Những khách hàng thuộc phân khúc này thường chuộng không gian sống trong một cộng đồng thành đạt, đề cao tính cá nhân hóa với triết lý sống tận hưởng khoảng không yên bình, riêng tư và thoáng đãng. Nhiều người cũng tìm mua biệt thự trong những dự án có số lượng sản phẩm giới hạn, tạo thành một cộng đồng biệt lập, đảm bảo sự thông thoáng về tầm nhìn, sự yên tĩnh và những yêu cầu riêng tư.

Cộng đồng Three Rivers Recreation Area tại Oregon, Mỹ là một ví dụ. Trên diện tích 1.600 ha, chỉ có 80 căn biệt thự phong cách nghỉ dưỡng, ven sông, hồ và đồi núi, tạo ra cuộc sống gần gũi với thiên nhiên và hoàn toàn biệt lập khỏi sự náo nhiệt của đô thị. Tuy vậy dự án vẫn có những tiện ích hiện đại độc quyền như sân bay, sân golf riêng, cảng...

Một dinh thự được rao bán 3 triệu USD trong khu The Golden Triangle (Mỹ). Ảnh: zillow.com.

Ngoài ra, có thể kể đến khu The Golden Triangle vùng Greenwich - khu vực giàu có bậc nhất nước Mỹ, có chưa tới 5.000 người sinh sống với mức thu nhập trên 600.000 USD một gia đình. Khu Greenhaven của vùng Rye có mức thu nhập trên 500.000 USD. Hay khu khu Pyeongchang-dong, nơi được mệnh danh là "Beverly Hills" của Hàn Quốc với cộng đồng cư dân thành đạt, thu nhập cao. Nhiều chính trị gia, người nổi tiếng, doanh nhân và chuyên gia nước ngoài chọn nơi đây để xây biệt thự, tạo thành khu nhà giàu nổi tiếng ngoại ô Seoul.

Theo khảo sát vào năm ngoái của Knight Frank, giới nhà giàu thế giới có nhu cầu ngày càng cao trong việc tìm kiếm tư gia hạng sang với vị trí đẹp, tiện ích cao cấp đầy đủ, đặc quyền.

"Yếu tố riêng tư và độc đáo mà dạng bất động sản biệt lập mang lại tạo thành một phân khúc riêng, không theo quy luật cung cầu của thị trường và luôn có sức hút lớn", ông Jonathan Miller, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết.

Giới doanh nhân Việt Nam ngày càng ưa chuộng không gian sống trong các khu biệt lập

Ảnh phối cảnh The Standard Central Park: An Gia.

Xu hướng sống biệt lập cũng đã xuất hiện từ lâu tại Việt Nam và ngày càng gia tăng về mức độ sang trọng và độc đáo trong phương thức quy hoạch và phát triển sản phẩm của các chủ đầu tư. Có thể kể đến khu biệt lập Nine South Nhà Bè, Verosa ở quận 9, Nam Phú quận 7, Haruka thuộc Midori Bình Dương, hay khu Vinhomes Riverside phía Đông Hà Nội, khu Ciputra ven Hồ Tây... Không chỉ tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM, bất động sản trong cộng đồng biệt lập đã lan tỏa đến các đô thị vệ tinh với lợi thế quỹ đất lớn, không gian xanh dồi dào, phù hợp hình thành cộng đồng an cư văn minh, hiện đại phục vụ giới doanh nhân, chuyên gia trong và ngoài nước.

Tại Bình Dương - một trong bảy đô thị vệ tinh đang có tốc độ tăng trưởng nhanh quanh TP HCM, đang hình thành những cộng đồng biệt lập được phát triển bài bản với tính riêng tư, an ninh cao, cùng hệ thống tiện ích như nghỉ dưỡng phục vụ nâng cao chất lượng sống hằng ngày cho cư dân.

The Standard Central Park được phát triển theo mô hình biệt lập với an ninh 24/7. Ảnh phối cảnh: An Gia.

Đại diện Tập đoàn An Gia, nhà phát triển dự án khu biệt lập The Standard Central Park cho biết, khu biệt lập là loại hình bất động sản còn thiếu vắng tại các khu vực đô thị vệ tinh của TP HCM. Trong khi đó, nhóm khách hàng thành đạt, có thu nhập cao đang ngày càng tăng, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm không gian sống chất lượng, an ninh và nhiều dịch vụ, tiện ích cao cấp.

"Trong khi quỹ đất TP HCM gần như đã cạn kiệt để phát triển các khu biệt lập, chúng tôi vẫn ghi nhận nhu cầu sở hữu không gian sống riêng tư, an ninh và đầy đủ tiện nghi rất cao trong nhóm khách hàng mà chúng tôi khảo sát", đại diện tập đoàn này nói.

Đó là lý do doanh nghiệp này tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường bất động sản phía Nam khi chính thức đổ bộ vào lĩnh vực nhà ở thấp tầng bằng việc đầu tư 1.200 tỷ đồng cho dự án khu biệt lập tại Bình Dương. Trên diện tích đất quy mô lên đến 7 ha mặt tiền đường Tân Phước Khánh 10, chủ đầu tư này chỉ phát triển 374 căn nhà liền kề, shophouse. Mục tiêu tái khẳng định tiêu chuẩn chất lượng sống mới, hướng đến phục vụ nhóm khách hàng là chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và doanh nhân đang làm việc tại Bình Dương và Đông Sài Gòn.

Đại diện tập đoàn này cũng cho biết, việc phát triển bất động sản theo mô hình compound đòi hỏi nỗ lực nghiên cứu sản phẩm, năng lực và kinh nghiệm am hiểu khách hàng.

Với nhóm khách hàng là doanh nhân, người có thu nhập cao đang tìm kiếm một nơi an cư riêng tư, khép kín, yếu tố an ninh được đặt lên hàng đầu. Kế đến, cộng đồng ưu tú đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống và tính tương đồng trong đẳng cấp của cư dân cũng phải được đặt lên hàng đầu. Giới doanh nhân, chuyên gia đặt kỳ vọng cao vào cộng đồng văn minh, những người hàng xóm ngày ngày tiếp xúc với họ và con em. Do đó, việc phát triển sản phẩm bất động sản cũng phải nhắm đến người mua có cùng đẳng cấp, để có cơ sở hình thành cộng đồng văn minh, trí thức.

"Ngoài ra, biệt lập không có nghĩa là tách biệt hoàn toàn với thế giới. Nhóm cộng đồng này cần được phục vụ tối đa về mặt tiện ích nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống, được chăm sóc về cả thể chất lẫn tinh thần thông qua các dịch vụ 'ngay ngưỡng cửa'", đại diện An Gia cho biết.

Clubhouse tích hợp 18 tiện ích phục vụ nhu cầu sống như nghỉ dưỡng của cư dân. Ảnh phối cảnh: An Gia.

Trong khu biệt lập The Standard Central Park, bên cạnh an ninh 24/7, dự án này còn nổi bật với clubhouse phong cách resort được đầu tư hàng triệu USD cận kề công viên trung tâm nội khu rộng 4.000 m2. Clubhouse được tích hợp 18 tiện ích gồm khu vui chơi trẻ em trong nhà, cửa hàng tiện lợi, thư viện, khu vực cà phê... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, làm việc và vui chơi của mọi thành viên trong gia đình.

Nội khu dự án còn sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng như hồ cảnh quan, vườn nghệ thuật, cầu vọng cảnh. Khu vực hồ bơi ngoài trời, khu tắm nắng, vui chơi dưới nước, khu thể thao ngoài trời, sân đa năng... không chỉ đáp ứng nhu cầu vận động cho người lớn mà còn giúp trẻ em phát triển thể chất, trí tuệ ở sân chơi sáng tạo và trạm vui chơi tuổi thơ. Khu vực BBQ ngoài trời, liền kề lối đi dạo sân vườn và bậc thềm ngắm cảnh là điểm đến dã ngoại cho cư dân, bạn bè.

Bên cạnh đó, đại diện An Gia còn nhấn mạnh, sản phẩm dành cho khách hàng cao cấp còn phải được khẳng định chất lượng thông qua những đối tác tên tuổi. Doanh nghiệp này hợp tác cùng Creed Group trong vai trò đồng phát triển, Ricons là nhà thầu chính, VPBank là ngân hàng đồng hành hỗ trợ khách hàng và Nam Hưng Land, DKRS là đối tác phân phối chiến lược. The Standard Central Park cũng sẽ được quản lý bởi Hoosiers, giúp cư dân tận hưởng chất lượng dịch vụ đến từ Nhật Bản - thị trường nổi tiếng khắt khe về tiêu chuẩn sống.

"Với mục tiêu tái khẳng định chất lượng sống mới, chúng tôi kỳ vọng The Standard Central Park sẽ đáp ứng mong đợi về không gian sống riêng tư, biệt lập nhưng vẫn đủ đầy tiện ích của cư dân, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sống tại đô thị vệ tinh Bình Dương", đại diện An Gia khẳng định.

Nam Anh