Giới đầu tư tin cú sốc giá dầu chỉ tạm thời

Giá dầu hợp đồng dài hạn thấp hơn đáng kể so với ngắn hạn, cho thấy giới đầu tư tin mức trên 100 USD mỗi thùng chỉ là tạm thời.

Giá dầu hôm 25/3 có lúc giảm mạnh sau khi có thông tin Nhà Trắng gửi Iran kế hoạch hòa bình 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Tuy vậy, những thông điệp và hành động trái chiều từ Washington và Tehran vẫn khiến giá nhích lên lại.

Hiện mỗi thùng dầu Brent duy trì quanh mức 105 USD, còn dầu WTI giao dịch trên 92 USD, tăng khoảng 2%. "Sự lạc quan về một lệnh ngừng bắn đã giảm dần", Tsuyoshi Ueno, nhà kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu NLI, nhận định.

Tuy nhiên, trên thị trường hợp đồng tương lai, giá dầu càng giảm với kỳ hạn giao càng xa. Cụ thể, giá dầu Brent và WTI giao tháng sau lần lượt ở mức gần 92 USD và 87 USD mỗi thùng. Xu hướng giá lần lượt rẻ hơn sau từng tháng, còn chưa đến 80 USD và 75 USD cho hợp đồng giao cuối năm.

Giá dầu hợp đồng tương lai (USD/thùng) giao các tháng năm 2026. Nguồn: CNBC

Đây là trạng thái "backwardation" - hiện tượng các hợp đồng ngắn hạn được giao dịch với mức giá cao hơn so với dài hạn. Theo ông Toni Meadows, Trưởng bộ phận đầu tư tại BRI Wealth Management, "backwardation" cho thấy thị trường đánh giá cú sốc giá dầu hiện tại chỉ tạm thời. "Nếu không, bạn sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho các lô hàng giao trong tương lai, do nguồn cung khan hiếm", ông nói.

Ông cho rằng khó đánh giá tính hợp lý của kỳ vọng này, khi thông tin về đàm phán giữa Mỹ và Iran còn mâu thuẫn và tình hình vẫn rất mong manh. "Chúng ta không biết toàn bộ câu chuyện về những gì đang xảy ra. Tôi nghĩ thị trường chỉ đang thận trọng", ông nói.

Bà Katy Stoves, Quản lý đầu tư tại Mattioli Woods, cho rằng "backwardation" là phản ứng bình thường. "Tôi nghĩ mọi người đang kỳ vọng giảm bớt các hành động thù địch. Nhưng đồng thời, ở khía cạnh khác, điều đáng lo hơn là 'backwardation' cũng có thể là dấu hiệu dự báo nhu cầu sụt giảm", bà lưu ý.

Thị trường dầu tương lai đang định "phí rủi ro" khoảng 10-12 USD mỗi thùng. Ví dụ, giá hợp đồng dầu Brent giao tháng 12 hiện 79,7 USD mỗi thùng, thấp hơn hiện tại 17% nhưng vẫn cao hơn khoảng 10% so với trước chiến sự.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng biến động và rủi ro vẫn chưa được phản ánh đầy đủ, như tình trạng ùn tắc tại eo biển Hormuz hay nguy cơ hạ tầng năng lượng bị phá hủy. Chỉ cần một cuộc tấn công lớn cũng có thể thay đổi hoàn toàn cục diện, đặc biệt khi việc khôi phục các cơ sở LNG có thể mất nhiều năm.

Ông Toni Meadows tại BRI Wealth Management cho rằng một quả tên lửa cũng có thể thay đổi cục diện. Theo ông, vấn đề không chỉ là đàm phán mà cơ sở hạ tầng một khi bị phá hủy sẽ mất nhiều năm để khôi phục hoạt động.

Đồng quan điểm, bà Katy Stove lưu ý việc nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị phá hủy. "Ngay cả khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn nào đó, việc sửa chữa, đưa các cơ sở đó hoạt động lại sẽ mất thời gian. Tôi không chắc thị trường đã tính đến điều đó", bà nói.

Phiên An (theo CNBC, Reuters)