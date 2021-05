Giới đầu tư đón sóng bất động sản từ kinh tế vĩ mô

Kinh tế vĩ mô - bệ đỡ cho bất động sản

Theo giới chuyên gia, củng cố kinh tế vĩ mô là một trong những xung lực quan trọng, tạo đà phát triển cho nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Nhiều nhà đầu tư nhìn vào chỉ số kinh tế vĩ mô để lựa chọn kênh đầu tư phù hợp.

Tại nhiều địa phương, các chủ trương, đề án kinh tế đi trước làm tiền đề thu hút đầu tư, thúc đẩy cơ sở hạ tầng phát triển, kinh tế tăng trưởng. Ví dụ tại Vân Đồn, sau khi quy hoạch khu kinh tế được công bố, Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn dự kiến năm 2021 thu hút thêm hơn 55.000 tỷ đồng, tương đương 2,4 tỷ USD vốn đầu tư về địa phương, giúp gia tăng giá trị bất động sản.

Một góc thành phố Đà Nẵng về đêm. Ảnh: Huỳnh Phương.

Tại Ninh Thuận, thời điểm lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tầm nhìn đến năm 2030, cùng đề án quy hoạch phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, kinh tế Ninh Thuận đã có chuyển biến. Lượng khách du lịch đến tỉnh trong 5 năm qua tăng bình quân 10,8% một năm, giúp GRPD năm 2020 của tỉnh đạt 12,17%.

Thành phố Thủ Đức ngay sau khi thành lập cũng được kỳ vọng đóng góp 30% GRDP cho TP HCM trong năm 2021. Hay dấu ấn của thành phố đảo Phú Quốc với 22 dự án đầu tư nước ngoài, cùng tổng nguồn vốn 282 triệu USD.

Kinh tế vĩ mô không chỉ tác động trực tiếp đến sự phát triển của từng vùng, miền mà còn ảnh hưởng đến kinh tế của mỗi cá nhân. Hiện nay, số triệu phú tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Trong hơn 12.000 triệu phú có tài sản 1 triệu USD, 90% trong số này đều trực tiếp hoặc gián tiếp rót vốn vào bất động sản.

Nắm bắt cơ hội đầu tư từ thông tin phát triển đề án, cùng lợi thế tài chính, nhiều nhà đầu tư đã xuống tiền tại các khu vực tiềm năng, đón sóng quy hoạch, từ đó thu về lợi nhuận và vươn lên trở thành thế hệ triệu phú mới.

Vừa qua, TP Đà Nẵng cũng kêu gọi đầu tư 10 dự án ở lĩnh vực giao thông - cơ sở hạ tầng, với tổng mức đầu tư lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Mới đây, Thủ tướng cũng chấp thuận nghiên cứu lập đề án phát triển TP Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực. Những thông tin này đã và đang thu hút làn sóng đầu tư mới vào thị trường bất động sản Đà Thành.

The 6nature Đà Nẵng đón sóng đầu tư của "triệu phú" Việt

Theo một chuyên gia bất động sản, thành tựu đổi mới, phát triển có trọng tâm đã giúp Đà Nẵng "hoá rồng", nhanh chóng hấp dẫn đầu tư. Bất động sản đứng trước cơ hội tăng trưởng, là cơ hội cho những nhà đầu tư có tầm nhìn.

Phối cảnh dự án The 6nature Đà Nẵng.

Một trong những dự án đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ pháp lý minh bạch là The 6nature Đà Nẵng. Dự án sở hữu vị trí thuận lợi trên trục đường Võ Nguyên Giáp, kề bên bãi biển Mỹ Khê. Dự án căn hộ mặt biển nằm trong vùng lõi tỷ đô của trung tâm tài chính khu vực, được nhà đầu tư săn đón.

"Đặt chân đến dự án, khách hàng sẽ choáng ngợp bởi sảnh căn hộ được thiết kế theo phong cách Art Gallery. Trong tương lai, đây sẽ là nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật phục vụ nhu cầu thưởng lãm của cư dân", chủ đầu tư mô tả.

Tầng 38 của dự án là nơi chủ nhân căn hộ có thể thưởng thức cigar thượng hạng tại Cigar Lounge, với tầm nhìn không giới hạn bên bờ biển Mỹ Khê. Bể bơi vô cực trên toà tháp hứa hẹn mang đến cho gia chủ cảm giác như "bơi giữa không trung" với lưng chừng biển và trời xanh bao la.

Bên cạnh đó, The 6nature Đà Nẵng được quản lý bởi phần mềm Property Cube, dưới sự vận hành của Savills Việt Nam. Phần mềm giúp giảm thời gian, chi phí và nguồn lực vận hành, góp phần tăng hiệu quả của công tác quản lý.

Đặc quyền chỗ đỗ xe định danh tại The 6nature Đà Nẵng cũng góp phần nâng tầm trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng cho gia chủ, tiết kiệm thời gian với dịch vụ đỗ xe hộ chuyên nghiệp.

Dự án mang đến nhiều cơ hội sở hữu cho nhà đầu tư với chính sách thanh toán linh hoạt, nhiều ưu đãi. Theo đó, khách hàng sở hữu căn hộ được thanh toán đến 10 đợt, có thể vay đến 70% giá trị căn hộ và hưởng 0% lãi suất tới 24 tháng. Như vậy, với 30% giá trị căn hộ ban đầu, khách hàng có thể nhận nhà để ở hoặc cho thuê trong thời gian nhận ưu đãi hỗ trợ lãi suất.

Dự án sở hữu tầm view đắt giá.

"Là dự án được 'may đo' với nhiều tiện ích đặc quyền, The 6nature Đà Nẵng kiến tạo một chốn an cư chất lượng, mang giá trị truyền đời bền vững cho cả thế hệ sau này", đại diện chủ đầu tư nói.

Hoài Phong