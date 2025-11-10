Giới công nghệ khen Galaxy S25 FE nhờ trải nghiệm flagship

Ra mắt với mức giá từ 14,3 triệu đồng, tích hợp nhiều công nghệ cao, Galaxy S25 FE được giới công nghệ quốc tế và trong nước đánh giá mang lại trải nghiệm tiệm cận dòng flagship.

Theo công bố của Samsung, máy trang bị camera 50 megapixel dùng cảm biến ProVisual Engine, hỗ trợ tính năng mắt thần bóng đêm và super HDR giúp ảnh, video rõ nét trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Trang Gadgets360 nhận xét, khả năng quay video của thiết bị giữ được độ chi tiết và cân bằng màu tốt, chống rung hiệu quả ngay cả khi di chuyển. Còn reviewer Payo bổ sung, ở môi trường thiếu sáng, ảnh chụp từ S25 FE vẫn thể hiện chi tiết ổn định, giảm nhiễu tự nhiên.

Ảnh chụp bẳng S25 FE trong một sân khấu ca nhạc vào ban đêm. Ảnh: Samsung

Các công cụ chỉnh sửa tạo sinh (Generative Edit) và Lọc âm thanh (Audio Eraser) cũng được đánh giá cao, giúp tối ưu chất lượng hình ảnh và âm thanh khi quay chụp. Reviewer GadgetRevNow - sở hữu kênh YouTube hơn 150.000 người đăng ký, nhận định Galaxy S25 FE cho cảm giác sử dụng và chất lượng ảnh tương đương dòng Galaxy S cao cấp.

Về hiệu năng, máy trang bị chip Exynos 2400 tương tự các mẫu flagship, hỗ trợ xử lý AI và đồ họa. Reviewer công nghệ Tony Phùng cho biết Exynos 2400 mang lại độ mượt và hiệu ứng tốt, chơi game ổn định trong tầm giá. Trong khi Notebookcheck cho rằng thiết bị cân bằng tốt giữa hiệu năng, camera và thời lượng pin. Viên pin 4.900 mAh, sạc nhanh 45W, phù hợp với người dùng trẻ yêu thích giải trí và sáng tạo nội dung.

Bộ tính năng Galaxy AI mới nhất cùng Gemini Live. Ảnh: Samsung

Galaxy S25 FE cũng là một trong những mẫu đầu tiên trong phân khúc trang bị bộ công cụ Galaxy AI mới, hoạt động trên nền One UI 8. Tính năng Gemini Live cho phép người dùng trò chuyện và nhận phản hồi theo thời gian thực qua giọng nói, camera hoặc hình ảnh. Trang DigitalReviews mô tả, sản phẩm là cánh cổng dẫn người dùng vào hệ sinh thái Galaxy AI, khi các tính năng như viết, phiên dịch hay chỉnh sửa tạo sinh hoạt động mượt, gần tương đương flagship.

Thiết kế mặt sau S25 FE. Ảnh: Samsung

Galaxy S25 FE hiện được mở bán tại Việt Nam với giá từ 14,3 triệu đồng cho bản 8GB/128GB, nhiều tùy chọn màu sắc hướng đến người dùng trẻ năng động. Xem thêm tại đây.

Lan Anh