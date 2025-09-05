Giới chức thủ đô Washington kiện chính quyền Trump

Tổng chưởng lý thủ đô Washington đệ đơn kiện nhằm yêu cầu chính quyền Trump chấm dứt triển khai Vệ binh Quốc gia trong thành phố.

"Triển khai Vệ binh Quốc gia để thực thi pháp luật không chỉ không cần thiết và không phù hợp với mong muốn, mà còn gây nguy hiểm, tổn hại đối với Đặc khu và cư dân nơi đây", Brian Schwalb, Tổng chưởng lý thủ đô Washington, cho biết hôm 4/9 khi thông báo về vụ kiện lên tòa án liên bang Mỹ.

Ông Schwalb khẳng định không nên để quân đội, đặc biệt là lực lượng ngoài bang sở tại, tuần tra đường phố vì họ không chịu trách nhiệm trước cư dân, cũng không được đào tạo về thực thi pháp luật địa phương. "Hôm nay là thủ đô Washington, nhưng ngày mai có thể là những thành phố khác. Chúng tôi đệ đơn kiện để chấm dứt sự vượt quyền bất hợp pháp của chính quyền liên bang", ông nhấn mạnh.

Đơn kiện của Tổng chưởng lý Schwalb nêu tên các bị đơn gồm Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ Quốc phòng Mỹ.

Các sĩ quan cảnh sát bên cạnh đơn vị Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Washington, Mỹ, ngày 30/8. Ảnh: AFP

Theo văn phòng Tổng chưởng lý thủ đô Washington, triển khai lính Vệ binh Quốc gia tại thành phố đồng nghĩa với "chiếm đóng quân sự, vượt xa thẩm quyền của Tổng thống", có nguy cơ gây tổn hại an toàn công cộng và kinh tế địa phương.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.

Đơn kiện của Tổng chưởng lý Washington được đệ trình hai ngày sau khi một thẩm phán liên bang ở California phán quyết rằng ông Trump đã vi phạm luật pháp khi sử dụng quân đội để trấn áp các cuộc biểu tình ở thành phố Los Angeles.

Thủ đô Washington vốn do chính quyền Đặc khu Columbia điều hành dưới sự giám sát từ quốc hội Mỹ.

Tổng thống Trump hôm 11/8 tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng ở Washington, kích hoạt Điều 740 Đạo luật Tự quản để triển khai lực lượng liên bang và gần 2.300 lính Vệ binh Quốc gia tới thành phố. Ông mô tả thủ đô Washington là thành phố "cực kỳ bẩn thỉu và đầy rẫy tội phạm".

Luật liên bang Mỹ cũng cho phép ông Trump kiểm soát lực lượng cảnh sát thủ đô Washington trong 30 ngày.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)